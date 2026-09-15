Rectifican las bases para cubrir 2 plazas de Gestor Administrativo por turno libre en Coria

El Ayuntamiento de Coria ha aprobado la rectificación parcial de las bases de la convocatoria para cubrir dos plazas de Gestor Administrativo, pertenecientes al grupo C1 de la Administración General, mediante el sistema de oposición libre. La modificación, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres (BOP), afecta a determinados aspectos de las bases reguladoras del proceso selectivo, puntos aclaratorios para los participantes.

Estos son el nuevo plazo para participar en la convocatoria por lo que hay un nuevo plazo de 20 días hábiles para presentar solicitudes, que comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de rectificación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta ampliación permitirá que personas que todavía no hayan presentado su solicitud puedan hacerlo y participar en el proceso selectivo, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Las solicitudes ya presentadas mantienen su validez. El Ayuntamiento quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que ya han formalizado su solicitud: no tendrán que volver a presentarla si desean continuar participando en el proceso selectivo.

De esta manera, quienes ya hayan registrado su solicitud podrán seguir adelante en la convocatoria sin necesidad de realizar nuevamente el trámite de inscripción.

El nuevo plazo está dirigido, por tanto, a aquellas personas que aún no hubieran presentado su solicitud y quieran participar en el proceso selectivo.

Dos plazas de Gestor Administrativo, grupo C1 La convocatoria contempla la cobertura de dos plazas de Gestor Administrativo, mediante oposición libre. La rectificación introduce cambios en las bases relacionados con el desarrollo de los ejercicios teóricos y prácticos y su sistema de calificación.

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El Ayuntamiento de Coria anima a las personas interesadas en participar a consultar las bases rectificadas y permanecer atentas a la publicación del anuncio en el BOE, que marcará el inicio del plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes.