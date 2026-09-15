Torrejoncillo lanza sus cursos de teatro para distintas edades a partir de octubre

La Universidad Popular de Torrejoncillo pone en marcha los Cursos de Teatro 2026. En concreto, las clases comenzarán en octubre y se alargarán hasta junio ofreciendo así a los vecinos interesados a disfrutar y aprender teatro sobre el escenario. Habrá tres niveles, uno infantil a partir de 5 años, otro juvenil y otro de adultos, con dos grupos: I y II.

En este curso el alumnado podrá contar con su participación en ‘La Quema de Torrejoncillo’, un montaje final de curso que cada año se representa en las calles del pueblo con gran asistencia de público.

También y, como gran novedad, podrán participar en el estreno del montaje de adultos en un gran teatro de Extremadura.

Aquellas personas que deseen participar en los cursos pueden inscribirse en la casa de la cultura de Torrejoncillo. Las plazas son limitadas y se regirán por orden de inscripción.

Durante los cursos los participantes aprenderán distintas técnicas sobre expresión, creatividad, confianza, trabajo en equipo, y mucho más para convertir el teatro en una experiencia única este año.

Serán a cargo de Pedro Luis López Bellot, destacado director de escena, actor, dramaturgo, iluminador y pedagogo teatral. En 2017 fundó la compañía ‘El Teatro de las Bestias’ en Torrejoncillo, con el propósito de revitalizar la cultura en áreas rurales mediante un lenguaje escénico único.

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La compañía no solo produce espectáculos originales, sino que también ofrece servicios de dramaturgia, dirección, diseño de iluminación y escenografía, además de formación en artes escénicas.