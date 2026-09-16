Las escuelas municipales deportivas de Coria abren las inscripciones esta semana

Las Escuelas Municipales Deportivas, que dependen del Ayuntamiento de Coria, también preparan ya su nueva temporada y en esta semana se abrirá el plazo de las primeras. Estas son la de Gimnasia de Mantenimiento para adultos, cuyo plazo de inscripción comenzará mañana jueves.

Al día siguiente viernes será el turno de la Escuela de Multideportes, destinada a niños de entre 4 y 9 años. Finalmente, el lunes 21 de septiembre se abrirá la inscripción para la Escuela de Pilates para adultos, con actividad en Puebla de Argeme y Rincón del Obispo.

La concejalía de Deportes invita a vecinos de Coria, Puebla y Rincón a participar en las distintas actividades programadas y a aprovechar la amplia oferta deportiva disponible. El objetivo es que el deporte sea herramienta para mejorar la salud y el bienestar.

La programación se complementa con las Escuelas de Atletismo-Triatlón, Baloncesto, Bádminton, Escalada, Fútbol, Fútbol de Tecnificación en Valores, Tenis, Pádel y Voleibol, impulsadas por sus respectivos clubes.

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La nueva temporada reafirma el compromiso municipal con la promoción de los hábitos de vida saludables, la práctica deportiva y el fomento de la convivencia, ofreciendo alternativas para que niños, jóvenes y adultos puedan incorporar la actividad física a su vida cotidiana.