Miguel José del Corral gana el Rally Fotográfico 'Moraleja, una imagen'

El Ayuntamiento de Moraleja, a través de su alcalde, Julio César Herrero, ha entregado los premios del XI Rally Fotográfico ‘Moraleja, Una Imagen’. De esta manera, el municipio vuelve a convertirse en escenario de creatividad, talento y muchas miradas diferentes sobre el municipio moralejano.

El primer premio ha sido para Miguel José del Corral Romero, con una imagen de refleja un gota de agua y la Ermita de la Virgen de la Vega. El segundo premio ha sido para Luis Miguel Rivas Bodón y el tercero para David Galeano López.

Foto ganadora. / Cedida por el ayuntamiento.

El objetivo del concurso es principalmente promocionar los recursos turísticos de la localidad ya sea referidos a los recursos naturales, como patrimoniales o históricos.

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El rally consiste en que los participantes se encargan de inmortalizar durante 12 horas los recursos turísticos de Moraleja a través de cuatro temas: arte, reflejo, líneas paralelas y temática libre.