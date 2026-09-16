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XI edición

Miguel José del Corral gana el Rally Fotográfico 'Moraleja, una imagen'

Este concurso que organiza cada año el ayuntamiento busca promocionar los recursos naturales o patrimoniales del municipio

Acto de entrega de los premios con el alcalde (izquierda).

Acto de entrega de los premios con el alcalde (izquierda). / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Moraleja

El Ayuntamiento de Moraleja, a través de su alcalde, Julio César Herrero, ha entregado los premios del XI Rally Fotográfico ‘Moraleja, Una Imagen’. De esta manera, el municipio vuelve a convertirse en escenario de creatividad, talento y muchas miradas diferentes sobre el municipio moralejano.

El primer premio ha sido para Miguel José del Corral Romero, con una imagen de refleja un gota de agua y la Ermita de la Virgen de la Vega. El segundo premio ha sido para Luis Miguel Rivas Bodón y el tercero para David Galeano López.

Foto ganadora.

Foto ganadora. / Cedida por el ayuntamiento.

El objetivo del concurso es principalmente promocionar los recursos turísticos de la localidad ya sea referidos a los recursos naturales, como patrimoniales o históricos.

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El rally consiste en que los participantes se encargan de inmortalizar durante 12 horas los recursos turísticos de Moraleja a través de cuatro temas: arte, reflejo, líneas paralelas y temática libre.

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