XI edición
Miguel José del Corral gana el Rally Fotográfico 'Moraleja, una imagen'
Este concurso que organiza cada año el ayuntamiento busca promocionar los recursos naturales o patrimoniales del municipio
El Ayuntamiento de Moraleja, a través de su alcalde, Julio César Herrero, ha entregado los premios del XI Rally Fotográfico ‘Moraleja, Una Imagen’. De esta manera, el municipio vuelve a convertirse en escenario de creatividad, talento y muchas miradas diferentes sobre el municipio moralejano.
El primer premio ha sido para Miguel José del Corral Romero, con una imagen de refleja un gota de agua y la Ermita de la Virgen de la Vega. El segundo premio ha sido para Luis Miguel Rivas Bodón y el tercero para David Galeano López.
El objetivo del concurso es principalmente promocionar los recursos turísticos de la localidad ya sea referidos a los recursos naturales, como patrimoniales o históricos.
El rally consiste en que los participantes se encargan de inmortalizar durante 12 horas los recursos turísticos de Moraleja a través de cuatro temas: arte, reflejo, líneas paralelas y temática libre.
- La Diputación Provincial de Cáceres destina 450.000 euros a un paseo peatonal entorno al complejo deportivo de Coria
- La agrupación socialista de Coria denuncia la aparición de símbolos franquistas en la sede
- El colegio público Virgen del Encinar de Ceclavín estrena diversas mejoras impulsadas por el ayuntamiento
- Calzadilla estrena 'Eternidad', de Aitor Negrete, con emoción y gran aceptación del público
- Del pupitre a maestro: Francisco Valiente suma 25 años de vocación en su colegio de Coria
- Bicifolk recorrerá 'pedaleando' siete municipios de la Sierra de Gata y Las Hurdes para llevar la música tradicional
- ‘Eternidad’, la emotiva historia sobre un nieto y su abuelo que se estrenará en Calzadilla el 12 de septiembre
- Pescueza acogerá el XXIV Encuentro de Mujeres de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa