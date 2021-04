El rodaje de 'Black Panther 2' se mantendrá en Georgia (EEUU) a pesar de que su equipo se opone a la controvertida reforma electoral aprobada por los legisladores republicanos en el estado, explicó su director Ryan Coogler en un comunicado. "Como afroamericano me opongo a todos los intentos, explícitos o no, de reducir el electorado y el acceso al voto", explicó el cineasta en una misiva publicada este viernes por el diario Deadline. Sin embargo, Coogler añadió que su película se mantiene en Georgia para no castigar a los empleados locales que dependen de la industria cinematográfica. "Después de hablar con activistas por el derecho al voto, he entendido que muchas de las personas empleadas por mi película, incluidos todos los vendedores y empresas locales con las que trabajamos, son las mismas personas que sufrirán la peor parte", explicó.

De esta manera, la película de Marvel repitió el razonamiento de Stacey Abrams, la política demócrata que fue fundamental para ampliar el sufragio en Georgia y cuyo cambio demográfico culminó en las últimas elecciones presidenciales con una histórica victoria de los demócratas. Sin embargo, el actor y productor Will Smith no rodará su próxima película, 'Emancipation', en el estado de Georgia (EEUU) como protesta por la misma reforma electoral.

En los últimos años, Georgia se ha ganado el apodo de el "Hollywood del sur de EEUU" y la llegada de profesionales del sector creativo es uno de los motivos dados por los expertos para explicar un giro ideológico que los republicanos tratan de frenar. El rechazo de la industria cinematográfica hacia la ley se suma a la repulsa expresada por grandes compañías como Coca Cola, Apple y Delta, que también operan en el estado. Según sus detractores, la reforma electoral aprobada por los republicanos limita el derecho a sufragar porque añade nuevos requerimientos en caso de querer hacerlo por correo, impone más exigencias a la hora de registrarse e identificarse y prohíbe acciones como dar comida y bebida a los electores que esperan en largas filas para depositar su papeleta en centros concurridos, entre otras disposiciones.

El voto por correo fue esencial en las pasadas elecciones generales debido a la pandemia, y fue el blanco favorito del expresidente Donald Trump (2017-2021), que no paró de criticarlo y considerarlo, sin pruebas, una fuente de fraude electoral.

Un centenar de líderes empresariales de EEUU discutieron el pasado fin de semana su respuesta a la lista de reformas electorales que están impulsando los legisladores republicanos en 47 estados.