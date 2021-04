C. Tangana ha presentado este martes un tema inédito de su exitoso álbum "El madrileño" titulado "Me maten", grabado junto a Antonio Carmona y con el acompañamiento de otros artistas que ya habían colaborado en el disco, como Kiko Veneno, La Húngara y Niño de Elche.

Este nuevo corte se lanza como parte de "Tiny Desk", los conciertos auspiciados por la radio pública estadounidense (la NPR), y fue grabado en Casa Carvajal, en Madrid, la misma donde se rodó gran parte del videoclip de la canción "Comerte entera".

El audio, que ya está disponible en plataformas digitales, llega acompañado de un vídeo que, como es habitual en su trayectoria reciente, fue dirigido por Santos Bacana y producido por Little Spain.

El martes tema nuevo con Antonio Carmona, con mi familia y con la suya y un par de jaleos más en el tiny desk. Estoy mas nervioso que con tu me dejaste pic.twitter.com/DdegtWcivl — El madrileño (@c_tangana) 18 de abril de 2021

Concebido como una sobremesa musical, C. Tangana aparece también junto a miembros de su familia en la que es la primera interpretación en vivo de su último álbum, que lleva 6 semanas consecutivas en el número 1 de España según la lista elaborado por Promusicae.

En dicha grabación, además de la inédita "Me maten", se presenta una nueva versión de "Tú me dejaste de querer", "Los Tontos" (con un interludio de "Bizarre Love Triangle" de New Order) y "Demasiadas Mujeres" (en el que incorpora un octeto de cuerda).

"El madrileño" se ha convertido en uno de los grandes éxitos comerciales y de crítica de 2021 en la música española, con hitos como la mencionada "Tú me dejaste de querer", que ostenta el récord de reproducciones en Spotify en sus primeras 24 horas (1,6 millones) y que en Youtube ha rebasó los 100 millones de visualizaciones en solo 5 meses.

En la segunda y última edición de los Premios Odeón, C. Tangana fue galardonado asimismo como el mejor artista en la categoría de estilo urbano.