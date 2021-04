La cantante Luz Casal ha destacado este miércoles el papel fundamental que la música juega en la vida de muchas personas, por lo que ha considerado que cuando se supere la crisis del coronavirus "tiene que volver a ser parte de la vida cotidiana de la gente".

No obstante, ha reconocido que de momento los profesionales del sector musical, del que dependen miles de personas, tienen que ser realistas y conscientes cuál es la amenaza que existe todavía mientras no esté toda la población vacunada. "Tendremos que tener paciencia e ir paulatinamente acomodándonos a los tiempos. No tiene sentido echar por tierra lo que poco a poco hemos conseguido en cuanto a aislarnos de esta amenaza que es todavía el virus", ha señalado.

La cantante ha realizado estas declaraciones durante su estancia en la Denominación de Origen Ribera del Duero donde ha recogido su nombramiento como integrante de la Membresía de la Tenada de Bodegas Valduero, en el municipio burgalés de Gumiel de Mercado.

Casal ha reconocido que aún no tiene previsto volver a subirse a un escenario, entre otras razones porque no quieren hacer conciertos acústicos, sino con toda la banda. Tan solo ha adelantado, sin dar detalles, la posibilidad de una actuación en julio aún pendiente de concretar.

Sin embargo, ha reconocido que en este tiempo, que ha servido para reflexionar, hacerse preguntas y buscar respuestas, está centrando sus esfuerzos en hacer canciones. "Y creo que tengo algunas bastante buenas", ha indicado, aunque no tiene prisa por grabar de forma definitiva para sacar un álbum.

Respecto a la cultura del vino, que ha provocado su presencia en la denominación de origen ribereña, Casal ha reconocido que tomar un vino de la tierra que está visitando es una forma de sentirse partícipe del territorio en que se encuentra. "El vino es una manifestación de la tierra, es como comer una determinada cosa que nace en el campo de ahí y no puedes tomarla a 30 kilómetros. Es sentirte partícipe de la tierra en la que estás en ese momento", ha subrayado.

Luz Casal se ha confesado aficionada al vino, ha reivindicado su vinculación al mundo de la cultura y ha asegurado que siempre defiende los vinos españoles, "por encima de todos los demás, incluso de los franceses", ha bromeado. Ha garantizado que a partir de ahora ejercerá con gusto de embajadora de la Ribera del Duero y se ha mostrado gratamente sorprendida de haber conocido los vinos blancos elaborados con la variedad Albillo Mayor. "Ha sido el descubrimiento del día", ha incidido.