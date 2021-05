Elevar a arte algo más que unas piezas. Elevar a algo superior no solo a un edificio emblemático. Superar lo que se espera de la visión y disfrute en un museo. Conseguir envolverlo todo en un espacio y tiempo concreto marcado por el diapasón de una performance donde el arte recorre el arte en base a diferentes disciplinas dancísticas: contemporáneo, urbano, flamenco, folclore, afro-contemporáneo, clásico…, todos los conceptos, todas las disciplinas para un recorrido entre piezas ya en sí, únicas, que invitarán al espectador allí presente a comulgar con la propia esencia de una obra de arte.

Por motivos de seguridad de conservación del museo y las medidas sanitarias, las piezas de baile no pueden ofrecerse al público en el interior y frente a las obras para las que fueron concebidas, sin embargo, el público podrá disfrutar de las danzas en su concepto original en el patio exterior del museo junto a un audiovisual previamente grabado que se proyectará, no solo durante la actuación, sino desde el 19 de mayo y hasta el 30 de este mes en el auditorio del museo durante el horario de apertura de este y con acceso libre. La voz del actor José Vicente Moirón irá acompañando al público por este peculiar viaje artístico. En esto consiste ‘Danza en Helga de Alvear. Obras en movimiento’ un evento inédito en la región, que forma parte del programa CácerEs Cultura del Consorcio Gran Teatro de Cáceres.

‘Obras en movimiento’ es una idea original de Jesús Ortega (dirección artística y coreográfica), Juan Carlos Guajardo (coordinador del proyecto) y quien les escribe, María Isabel Rodríguez Palop (dirección de proyecto y contenido) y es un espectáculo de danza inspirado y creado ex profeso en las obras que contiene el Helga de Alvear.

Las piezas elegidas son de Thomas Hirschhorn (ante la que bailará Cristina Rosa), Carol Bove (bailada por Cyntia González), Larry Bell (por Libertad Pozo), Katharina Grosse (por María Lama), Richard Long (por Jesús Custodio), Juan Muñoz (por El Ballet Folclórico de Extremadura bajo la dirección de Eduardo Acedo y el baile de Ángel Zambrano, Jesús Aparicio y Abraham Pajuelo que bailarán ‘La Remolona’ una pieza popular de Santibáñez El Bajo (Cáceres) con arreglos de José Manuel Tejeda), Olafur Eliasson (por Juan Carlos Guajardo) y Ai Wei Wei ( Jesús Ortega).

¿Qué es lo más difícil de la dirección artística? pregunto a Jesús Ortega, y contesta la autoexigencia y profesionalidad que siempre acompañan al pacense «para mí lo más difícil es estar contento con el resultado final. Hay un camino que recorrer desde que uno tiene una idea, empieza a plasmarla en la mente, en un dossier, y se lleva luego a la práctica. Para ello, lo primero, hacer una buena selección del equipo, de unos artistas, y también conseguir, en ese camino de creación, que los propios artistas se sientan cómodos, felices, ayudándoles a potenciar todo lo mejor que tienen».

Detrás de la aparente improvisación del baile contemporáneo en general, y de Juan Carlos Guajardo en particular, hay mucho trabajo, estudio y sobre todo grandes dosis de concentración y autoconocimiento. «Mi modo de danzar parece casual pero si es verdad que yo trato la danza desde un camino que he ido encontrando en el tiempo; no todo medido al detalle, pero si en el transcurso de mi propio desarrollo se encuentra la improvisación, el desahogo, y un modo de ver y utilizar la danza en la que se aprovecha al máximo las energías del momento, de los sentimientos y de lo que me hace sentir la pieza en si».

La pieza de Larry Bell es la que la bailarina contemporánea Libertad Pozo interpretará. «El solo en el que he trabajado es la interpretación desde el cuerpo y la palabra de la obra ‘La bahía azul’ de este artista. Está elaborado con la colaboración de Óscar Hernández, físico y fundador de Universo Paralelo, aportando su perspectiva científica a la propuesta y Pau Cólera dando voz al texto que utilizo como track de la propuesta escénica. Me llamó la atención el apunte de ‘la constante transformación de la obra en sutiles gradaciones tonales azuladas dependiendo del punto de vista del espectador moviéndose alrededor de la pieza’. A partir de ahí es cuando me pregunto si vemos todos los mismos colores».

Entre esos bailarines, Cristina Hoyos, Premio Nacional de Danza que compartió durante veinte años su carrera profesional con Antonio Gades, y junto con el que con rodó la trilogía dedicada al baile flamenco de Carlos Saura: ‘Bodas de sangre’, Carmen y El amor brujo se convertirá en ‘La Dama’ que a compás de una farruca devolverá al Museo Helga de Alvear otro tipo de arte a sumar a su impresionante colección de arte contemporáneo. Una farruca interpretada por la guitarra de José Ángel Castilla, el cante de Manuel Pajares, la viola de Rosa Rosae y los arreglos musicales y composición de Pakito Suárez ‘El Aspirina’.

Para la maestra Cristina Hoyos «el proyecto me parece maravilloso; el haber podido hacerlo en el Helga de Alvear…, estoy muy contenta porque yo he bailado en muchos sitios distintos, ¡una diversidad tan grande! pero nunca lo había hecho en un museo y me siento entusiasmada. ¿Y por qué una farruca? porque tiene un ritmo lento, es muy emotivo su cante, y como todos los bailarines ahora bailan muy deprisa incluso en el contemporáneo, yo he querido hacer algo pausado. El baile de la farruca era un baile de mujer, luego lo acapararon los hombres y ahora lo volvemos a recuperar nosotras».

Un ‘Día de los Museos’ para festejar el arte envuelto en arte, y también la profesionalidad de nuestros artistas extremeños que incansables e imparables siguen arropando a nuestra región en categoría, imagen y trabajo. Mucho trabajo.