En los albores de la segunda edad, encendíamos velas en torno al Palacio de Congresos de Badajoz y, en las plazas, los violines se alzaban como espadas. Un consejero de Economía que pasó sin pena ni gloria aseguraba que se podrían crear 150 empleos eliminando 65 puestos de trabajo (que pasarían a engrosar las filas del paro, pero eso no lo contó: eso no lo cuenta nadie). Imaginen la precariedad de esos salarios, que a mí no me da el cuerpo. También se preguntaba por qué íbamos a salvar una formación de la que muchos de sus integrantes no eran extremeños. Fue hace diez años y nos horrorizamos. «Se acabó la orquesta. Chimpún», dijo el presidente de la comunidad, en uno de estos discursos de altura que nos dan los políticos a cada rato, para nuestro solaz.

Más de una veintena de orquestas de toda España (y de fuera) tocaron ‘El Candil’. ‘El Candil’ es mi himno de Extremadura.

En verano de 2012 escuchamos la Sexta de Mahler. Con Mahler tenía que haber acabado la temporada, pero Mahler precisa de más de 80 músicos encima del escenario porque lo hace todo a lo grande. Y yo escribí: «Su madre dice que a mi sobrino le gusta Mahler, porque no paró de bailar en su tripa todo el tiempo del concierto. Ese niño crecerá con el sonido de las gaitas, la música clásica y Escocia, Galicia e Irlanda en la cabeza y aprenderá sobre los celtas y los vikingos. Me los llevé a los tres al concierto de la OEX, que empezó con Rocío buscándome un transporte y con Alexei hablando de la desazón y la tristeza; con la afinación de los instrumentos, con Santiago recordando que la Orquesta es un patrimonio y con el público puesto en pie. ‘El lenguaje es violencia’, decía Toni Morrison. Me acordé de eso cuando un asistente le interrumpió, y de Henry Ford: ‘Lo malo es que cada vez que pido dos brazos, me llegan acompañados de un cerebro’. La Trágica la compuso Gustav Mahler cuando iba a nacer su segunda hija, Anna, que esculpía, pero que se enamoró siempre de músicos. Yo, que de sinfonías no tengo idea, soy incapaz de descubrir si hablaba de sí mismo o de Dios, de la guerra, la muerte o el hombre en lucha.

Lo que sé es que me recordó a la Navidad -sí, la mente hace estas cosas- y que me gustó darme cuenta de ciertos pequeños detalles: un movimiento de batuta, un pañuelo para el violín (la cuerda vibra y canta porque es cuerda), la delicadeza y la elegancia de Angela, Nerses pasando las hojas de la partitura, la sonrisa de Esteban allá a lo lejos aporreando lo que sea que aporreara, la sección de viento poderosa aunque yo no la veía (y Reynold por ahí, supongo, tocando el fagot, y Fernando), los violoncellos y los contrabajos (siempre que los veo, pienso en jazz), la espalda erguida (tengo el alma hecha ritmo y armonía), los ojos semicerrados de alguno, los pañuelos verdes en los brazos (como señal de luto, o de esperanza), la forma que tiene Alexei de seguir la música (como si la empujara), un arpa y varios sonidos que reconocí, sin saber de dónde salían. Y, sobre todo, la sensación de ser parte de un todo en el que, al final, como siempre, el todo acaba siendo mejor, mucho mejor, que cada una de las partes».

Luego llegó Álvaro Albiach.

Programaba temporadas con diversos leitmotivs, le hacía caso a los compositores contemporáneos (a los extremeños también), recordaba la Guerra Civil, la de Secesión, la de 1812, todas las guerras. Miguel Ángel Rodríguez encontró partituras en la Catedral de Badajoz. Colaboró con la Sociedad Filarmónica pacense en todos los ciclos. Fomentó la parte pedagógica de la orquesta, que cuenta con orquestas infantil y juvenil ahora y que hace charlas didácticas con el ‘Rey Nold’ (lo pongo en presente, porque algún día acabará todo esto). Grabaron muchas bandas sonoras. Cantaron con Gene García, Acetre, Chloé Bird, Per Poc. Tocaron óperas en el teatro romano de Mérida.

Seis meses después de que llegara Albiach, me di cuenta de que me gustaba mucho estar con él, de que me gustaba mucho entrevistarle y oírle hablar de música y esa sensación de estar aprendiendo sobre otros modos de trabajar. De intentar crear.

Recuerdo una escena de ‘Treme’. Antoine Batiste le dice a una alumna que lea una partitura y la letra que la acompaña y le pide que piense en cómo esa letra le pide a ella que interprete la canción. Al final es eso: que el músico sepa que no es un mero ejecutante, sino un creador, que no tenga miedo a conseguir un sonido, a adquirir una voz, la suya al fin; y que participe de una voluntad colectiva y dirigida.

Le quedan dos conciertos a Albiach al frente de la Orquesta de Extremadura. Estará en Villanueva de la Serena, sin Mahler, pero con Ravel y Varvara y Stravinski y Schreker. Luego, en el Festival Ibérico de Música.

Cantará su canción y se irá.

Sé todas las razones desde hace mucho y apoyé la decisión en la misma exacta medida en que me jodió que la tomara y lo único que me salva es que el testigo lo recoge Andrés Salado y seguirá habiendo entrevistas y cenas y charlas después de un concierto.

Pero qué rápido se me han pasado estos nueve años y pico, coño.