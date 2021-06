Clarence Williams III, actor conocido por sus papeles en títulos como 'Operación Reno' o 'Purple Rain' y series como 'Twin Peaks' o 'Star Trek', ha fallecido a los 81 años.

Su representante, Allan Mindel, confirmó a The Hollywood Reporter que el intérprete falleció el viernes 4 de junio en Los Ángeles debido a complicaciones derivadas de un cáncer de colon.

Nacido el 21 de agosto de 1939 en Nueva York, Williams probó suerte como actor tras servir dos años en el ejército de Estados Unidos. Debutó como actor en la obra de Broadway The Long Dream en 1960 y siguió trabajando en el teatro durante la mayor parte de la década siguiente. Su trabajo en la obra 'Slow Dance on the Killing Ground' le valió una nominación al premio Tony en el año 1965.

Tras aparecer por primera vez en televisión en un capítulo de 'Directions', su papel más destacado le llegó en 1968 con Patrulla juvenil, serie policiaca en la que participó en 123 episodios.

Hizo apariciones puntuales en series como 'Twin Peaks', 'Star Trek: Espacio Profundo Nueve', 'Walker', 'Texas Ranger', 'La hora de Bill Cosby' o 'Corrupción en Miami'.

Debutó en la gran pantalla en 1959 con La cima de los héroes y posteriormente participó en largometrajes como 'Purple Rain,' protagonizada por Prince; 'Operación Reno' junto a Ben Affleck, Gary Sinise y Charlize Theron: 'La hija del general', encabezada por John Travolta; 'El mayordomo'; 'American Gangster' o 'Infiltrado' ('Impostor').

Se retiró de la actuación en 2016 después de aparecer en 'Snowbird', un cortometraje dirigido por Sean Baker.