El escritor francés Emmanuele Carrére ha sido galardonado con el premio "Princesa de Asturias" de las Letras 2021.

En su último libro, 'Yoga' (Anagrama), relata su último crack-up, cuando intentaba escribir un librito anodino sobre la meditación, que practica desde hace treinta años: vivió de cerca el atentado de Charlie Hebdo –un amigo murió allí– y la crisis de los refugiados, a los que prestó ayuda; sufrió una depresión de campeonato que requirió electroshocks, y perdió a su editor. También se separó de su segunda esposa, la periodista Hélène Devynck, pero eso el lector no lo encontrará porque su ex impuso su derecho a veto en el contrato de divorcio y no le gustó nada lo que leyó.

Emmanuel Carrère (París, 1957) es reconocido inter­nacionalmente como un extraordinario escritor con cinco celebradas novelas de no ficción, todas ellas publicadas por Anagrama: 'El adversario': "Novela apasionante y reflexión de escalofrío" (David Trueba); 'Una novela rusa': "Un relato original, multidireccio­nal y perturbador" (Sergi Pàmies); "Un libro sincero –ahora que es tan difícil encontrarlos–, atrevido, va­liente, brutal, el striptease de un escritor" (Juan Ma­nuel Villalobos, Letras Libres); 'De vidas ajenas' (el mejor libro del año según la prensa cultural france­sa): "La novela me ha impresionado mucho. Una experiencia literaria brutal. Me apasiona" (Pedro Al­modóvar); "Una narración sobre la dignidad huma­na" (Jesús Ferrero); 'Limónov' (galardonada con el Prix des Prix a la mejor novela francesa, el Premio Renaudot y el Premio de la Lengua Francesa): "Se lee a un ritmo vertiginoso" (Rafael Narbona, El Mundo), "Escritor tan insólito como poderoso. Extraordinario libro" (Carlos Boyero); 'El Reino' (Mejor libro del año según la revista Lire): "Una muestra de gran inteli­gencia narrativa, una obra escrita en estado de gra­cia" (Isaac Rosa, El País); "Un libro excepcional" (Ra­fael Narbona, El Cultural); "Hacía tiempo que no leía un libro tan contundente y magnífico... Irresistible, sí. E imprescindible" (Manuel Hidalgo, El Mundo); "No siempre se publican libros tan apasionantes" (Anna Pantinat, Revista de Libros). En Anagrama se han pu­blicado asimismo sus libros de reportajes periodísti­cos 'Conviene tener un sitio adonde ir' y 'Calais' y su biografía de Philip K. Dick 'Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos', y se han recuperado novelas: 'Bravura', 'El bigote', 'Una semana en la nieve' (Premio Femina) y 'Fuera de juego'.

El fallo se ha conocido esta mañana después de la reunión mantenida por el jurado de forma telemática. Este es el quinto de los ocho galardones internacionales que ha concedido este año la Fundación Princesa de Asturias en la XLI edición de sus galardones. A este premio optaban un total de 33 candidaturas de 20 nacionalidades.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, a galardonar "la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional". Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de las Letras se concederá a "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros". El Premio está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón−, un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de 50 000 euros.

El jurado del premio de las Letras estaba compuesto por: Santiago Muñoz Machado (presidente del jurado), Fernando Rodríguez Lafuente (secretario del jurado), Xuan Bello Fernández, Blanca Berasátegui Garaizábal, Anna Caballé Masforroll, Gonzalo Celorio Blasco, José Luis García Delgado, Jordi Gracia García, Lola Larumbe Doral, Antonio Lucas Herrero, Carmen Millán Grajales, Rosa Navarro Durán, Leonardo Padura Fuentes, Laura Revuelta Sanjurjo, Carmen Riera i Guilera, Iker Seisdedos García, Jaime Siles Ruiz, Diana Sorensen y Sergio Vila-Sanjuán Robert .