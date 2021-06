Escribo esto el día de SanJuan; yo, que soy tan descreída que me asombré cuando vi fotos de mis amigos quemando to’ lo malo. «San Juan, que hoy arda Troya -escribía la periodista María Martín, que no es mi hermana, pero es mi hermana-. Y con ella los violentos y los cobardes, los ‘como a mi no me afecta, me importa una mierda’. Que ardan los ombliguistas, los que no practican la empatía, los que no quieren amar porque es demasiado esfuerzo... Que ardan las faltas de ortografía y que ardan aquellos que prefieren tumbarse a ver la vida pasar en lugar de vivirla. Y los que no saben ni quieren cuidar, que ardan también. Que arda el chocolate blanco que es un tongo como una casa, que ardan las lombrices, los piojos y las salamanquesas; que ardan los que hablan como si tuvieran la verdad absoluta en su boca y los que dan lecciones de vida que nunca se les han pedido... Que ardan quienes no disfrutan con la música y los que pronuncian la palabra «gitano» con desprecio. Que ardan los que quieren imponer a los demás cómo vivir y amar. Que ardan los que juzgan gratuitamente. Que arda el SIBO, la intolerancia a la fructosa y el miedo atroz al cáncer. Que ardan los sueldos que no llegan a fin de mes y las noches en vela. Que ardan de una puta vez los dolores de mi madre. Y, sobre todo, que arda, a jierro, cada segundo que me separan de mis hijos. Amén».

Yo, menos lo de las salamanquesas, que no me molestan, podría firmar todo también.

La casa de María, y la de Eugenia, que es la madre de María, huele a comino, canela y clavo, potaje de garbanzos, gambas de Huelva y rabo de toro. Y a café. A mucho café. En ella te enseñan, cuando tienes 19 años y conoces a Camarón y poco más, quién es María la Perrata. David Dorantes le dedica un disco, escuchamos a Pedro Peña y el Lebrijano, un disco con olores del Lebrijano y cuando se muere Juan las llamas porque, además de ser un cantaor famosísimo en España, es familia y a la familia se la llora y se la celebra.

María ayer quemó lo malo y yo espero a esta noche para convocar a los malos espíritus durante un fin de semana entero.

Jordi Francés recita a Lorca en un concierto con la Lámpara Minera más joven de la historia, que se llama Celia, Celia Romero, y es extremeña y una diosa de rojo de voz grave y poderosa; dirige un Winterreise con escenografía que te hace suspirar por los amores perdidos y con el tenor Gustavo Peña y se pone al frente de ‘Tránsito’, una ópera de cámara basada en la obra homónima de Max Aub con todas las localidades vendidas durante todos los días. Dirige el Ensemble Sonido Extremo, que actúa en las mejores plazas, desde Extremadura al resto del mundo.

Y esta noche se pone al frente de la Orquesta Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que es una de las mejores escuelas del mundo. La fundó Paloma O’Shea y tuvo la suerte de contar «con la ayuda de los grandes músicos de entonces -Rostropóvich, Menuhin, Mehta, Maazel, Larrocha-». Es un concierto extraordinario que tendrá lugar en el teatro romano de Mérida con motivo de la celebración de la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Eva Rabchevska, violín, y Willard Carter, violonchelo, tocarán como solistas en un programa que comprende obras de Brahms y Schumann. Por cierto, será temprano, a las nueve de la noche. No a las once menos cuarto, como el resto de las actuaciones del festival de teatro.

El sábado, la Orquesta de Extremadura (OEx), dirigida por Michael Thomas y con el tenor José Manuel Zapata, ofrece un espectáculo titulado ‘From Bach to Radiohead’. Thomas es el creador del famosísimo Cuarteto Brodsky, dirige varias orquestas en España y ha realizado arreglos para Björk, se ocupó de la música de Paul McCartney para los funerales de Linda y trabajó con Elvis Costello en el álbum ‘The Juliet Letters’.

El programa es tan ecléctico como el título del concierto: desde el ‘Fade out’ de Radiohead hasta Iron Maiden, Rossini, o el ‘Garganta con arena’ de Cacho Castaña, que posiblemente sea uno de mis tangos favoritos, cuando de repente atrás de un árbol me aparezco yo… eso recitaba el Polaco Goyeneche al inicio de ‘Balada para un loco’, mezcla rara de penúltimo linyera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Y, sobre todo, quereme así, piantao, piantao, piantao, abrite los amores que vamos a intentar.

Ya nos enseñó el Polaco que la suerte es grela, pero tenemos la música y el cine para comunicarnos con los demás. Por primera vez en la historia del Festival de Mérida, se proyectará una película en el teatro: ‘Bienvenidos a España’: cómo nos ven los refugiados que vienen aquí. Se ha rodado en un antiguo puticlub reconvertido en centro de acogida, fíjense. La dirige Juan Antonio Moreno, la ha producido Making Doc y conoceremos, con ella, cómo es el choque cultural: cómo alguien de otro continente aprende qué es la Semana Santa, por ejemplo. O un derbi Sevilla-Betis. Hay mucho humor aquí, lo aseguramos.

Hay humor y va a haber emoción, mucha emoción, en este primer fin de semana atípico del Festival de Teatro de Mérida.