Biz Markie, rapero de la escena neoyorquina de los años 80 y uno de los pioneros del 'beatboxing', murió este viernes a los 57 años, según confirmó su familia.

Markie alcanzó gran éxito comercial con el tema 'Just a Friend' y era conocido en la industria musical como ' príncipe payaso del hip hop' y ('The Clown Prince of Hip Hop') por sus canciones cargadas de humor e ironía que revolucionaron el rap, hasta entonces un género musical más agresivo.

Además, el cantante fue uno de los impulsores del 'beatbox', que surgió en la escena musical de Nueva York a mediados de los años 80 como una técnica que capaz de recrear ritmos, compases y sonidos musicales utilizando solamente el aparato fonador.

“Agradecemos las muchas llamadas y oraciones de apoyo que hemos recibido durante este momento difícil. Con su arte, Biz dejó un legado que será siempre celebrado por sus compañeros de la industria y sus amados fans", dijo la familia en un comunicado remitido a The Hollywood Reporter.

Aunque la familia no detalló los motivos de su fallecimiento, el diario recordó que hacía tiempo que Markie padecía problemas derivados de la diabetes y estuvo hospitalizado a principios de este año.

Markie nació en el barrio de Harlem (Nueva York) en 1964, donde impulsó una nueva forma de hacer rap que tuvo sus mejores ejemplos en canciones como 'Vapor', versionada por Snoop Dogg, y 'Just a Friend', que logró ser sencillo de platino.

En 1990 el rapero fue demandado por Gilbert O'Sullivan, quien consideró que la canción 'Alone Again' utilizaba demasiadas partes ('samples') de su tema de 1972 'Alone Again (Naturally)'.

O'Sullivan ganó el juicio, cuya sentencia cambió para siempre la forma de dar crédito en el mundo del hip-hop e inspiró el cuarto álbum de Markie, titulado 'All Samples Cleared!'