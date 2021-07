Joey Jordison, exbatería del grupo de heavy metal estadounidense Slipknot y uno de los miembros fundadores de la banda, falleció este lunes a los 46 años de edad, según confirmó su familia al medio especializado Rolling Stone este martes. "La muerte de Joey nos ha dejado con el corazón vacío y con una pena indescriptible", dijeron los familiares en un comunicado enviado a la revista, en el que no concretaron la causa de la muerte y que dirigieron a los que conocieron al músico y entendieron "su humor agudo, su personalidad amable, su enorme corazón y su amor por todo lo que tenía que ver con la familia y la música".

Numerosos mensajes para rendir tributo a Jordinson se extendieron por internet y por las redes sociales, como el del grupo de heavy metal Trivium, en el que se le describió como "muy gentil", y se apuntó que sus composiciones ayudaron a dar forma al género musical. "Estoy en shock y entristecido después de haber sabido del fallecimiento de Joey Jordison", dijo por su parte el batería de Slayer, Dave Lobardo. "Un compositor y un músico increíble que se ha ido demasiado pronto".

Jordison formó el grupo Slipknot en el estado de Iowa en 1995 con el bajista Paul Gray y el percusionista Shawn Crahan, y abandonó la formación en 2013, aunque tres años después en una entrevista aseguró que se le había echado. Además, anunció que poco antes de dejar el grupo se le diagnosticó con mielitis transversa, ocasionada por una esclerosis múltiple, lo que le llevó a no poder tocar. Se desconoce si esta condición es la que causó su muerte.

Mientras él formaba parte del grupo, la popularidad de Slipknot se disparó, alcanzando en varias ocasiones las primeras diez posiciones de la lista Billboard 200, de la que llegaron al primer puesto en 2008 con su álbum "All Hope is Gone". Además de tocar con Slipknot, Jordison también tocó la guitarra en Murderdolls, la batería en Scar the Martyr y recientemente también en Sinsaenum.

Se trata del segundo miembro de Slipknot en fallecer, puesto que el bajo del grupo, Paul Gray, murió de una sobredosis de morfina en 2010.