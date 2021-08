El primer plano del videoclip lo explica todo. La cantaora Nane Ramos (Badajoz, 1978) acompañada del guitarrista y compositor Juan Manuel Moreno (Carcaboso,1979) recorren un camino. Un camino que ya tiene nombre ‘Vivo a oscuras’, primer single del que será el nuevo trabajo de la artista. Una composición, tanto letra como la música del guitarrista de Carcaboso, creador de las ‘Joterías’, que rubrica esta carta de presentación en la que el contrabajo de Rubén Rubio, la percusión de Roberto Jaén, y las palmas y jaleos tanto de Rubén, Roberto como las de Juan Manuel Moreno hacen el resto.

Un disco que va germinando en SilenceStudios (Badajoz) y que dará muchas sorpresas por la complicidad que respira y la emotividad. La misma que emana de este primer single. Como nos comenta Juan Manuel Moreno: «‘Vivo a oscuras’ trata de transmitir nuestros sentimientos ante la ausencia de una de las personas más importantes de tu vida como es una madre; en la letra he intentado contar como es ese amor, como aliviar el dolor de esa ausencia, lo que se extraña a esas personas y la necesidad o la esperanza que tenemos de creer que siempre estarán ahí protegiéndonos desde algún lugar» y asegura además que la grabación de este single ha conllevado «una gran carga emocional, en un ambiente muy bonito y una actitud muy positiva en el estudio tanto por parte de los músicos como de los técnicos». Pasen y lean.

Tras el confinamiento, numerosos artistas lanzan al mercado sus nuevos trabajos tras un encierro en el que han podido extraer sentimientos, melodías, canciones e ideas, ¿ha sido su caso?

-Sí, sí, también ha sido mi caso. Aunque era un proyecto que tenía en mente y ya lo había hablado con Juanma; sin duda, este encierro nos ha hecho buscar dentro de nosotros y conectar con los sentimientos de apego. He echado de menos a personas, cosas, olores e incluso sonidos y creo que ha sido una gran oportunidad para crear y expresar de la mejor manera que sabemos los que nos dedicamos a esto: a través de la música.

Un primer single, ‘Vivo a oscuras’, que arroja en cambio mucha luz de una nueva Nane Ramos, ¿es así?

-Pues, curiosamente, es algo en lo que coincide mucha gente, que este tema, a pesar de la contradicción del título, ha dado mucha luz y frescura a mi cante. Me han dicho también, cosa que me hace mucha gracia, que aunque a ellos no les gusta el flamenco, este tema les encanta, ¡y que no pueden parar de cantar el estribillo! Yo les digo: si os gusta ese cante entonces os gusta el flamenco, solo que no lo saben...

¿Qué fue lo más complicado?

-¿Sabe qué pasa? Que me he rodeado de tan buenos profesionales que me lo han puesto mucho más fácil de lo que pensaba. En el estudio, muchas veces pensaba en la persona para la que se creó este tema [su madre] y en lo orgullosa que estaría de mí. Lo que me hubiera gustado que lo disfrutara conmigo, y costaba muchísimo aguantar las lágrimas..., quería dejar que mis sentimientos fluyeran canalizando con el cante sin derrumbarme delante de mis compañeros, y eso es muy complicado.

¿En qué ha cambiado como artista?, ¿Cómo ha evolucionado?

-No sé si este tema me habrá cambiado algo como artista, solo sé que cuando las cosas se hacen desde el corazón y con la verdad, solo pueden salir cosas bonitas. Si a eso le sumas la madurez y el tener clarísimo lo que quieres transmitir, todo fluye aunque sea la primera vez que te metes en un estudio para grabar algo tuyo. Embarcarme en este proyecto me ha marcado profesional y personalmente.

"He tenido que estar sin escuchar la canción durante un tiempo porque me dolía muchísimo"

¿Qué ha significado para usted este lanzamiento?

-Este lanzamiento era tan, tan esperado...Recuerdo el día que Juanma me mandó el tema: solo había leído la letra y ya no podía parar de llorar...durante la dura enfermedad de mi madre, yo hablaba muchísimo con Demelza, la mujer de Juanma, y supe que ella le había contado como me sentía. Parecía que yo había plasmado en la letra mi propia lucha y desesperación. Mi hermana me dijo lo mismo. He tenido que estar sin escuchar la canción durante un tiempo porque me dolía muchísimo, pero pensé que mi «negra de labios rojos», como nosotros la llamábamos en casa, no se merecía mejor homenaje que éste.

¿Por qué este single ahora?

Porque cada cosa tiene su momento y si una cosa tenía clara era la fecha de lanzamiento. Mi madre falleció el 3 de agosto de hace tres años y este era mi pequeño homenaje y, si o si, tenía que salir en esta fecha ya que esta canción es para ella. Sabía que aunque no se le nombra ni se le hace ninguna referencia directa hay muchos mensajes en el tema, en el vídeo, que a mucha gente le iba a hacer pensar que esta canción era para ella: los labios rojos, su vestido rosa de lentejuelas, incluso La Hacienda La Vara. el lugar donde se grabó, un lugar con mucho encanto donde fuimos muchas veces juntas.

¿Que aporta este nuevo trabajo al mercado flamenco actual?

-Yo espero que un poquito de frescura, porque, aunque ya está todo inventado, los que estamos trabajando en este disco, lo estamos haciendo con tantas ganas y con tanta ilusión que solo esperamos que la gente lo disfrute tanto como lo estamos haciendo nosotros.

"Juanma derrocha flamencura, sabiduría, soniquetazo, personalidad y humildad, para mí, una de las cosas más importantes"

Juan Manuel moreno, letrista, guitarrista e indudable protagonista también de todo esto..., ¿por qué él?

-Indudablemente, protagonista, así es, porque los que conocemos ha Juanma creo que coincidimos en que es una persona muy generosa, generosa como persona y generosa como artista. Juanma derrocha flamencura, sabiduría, soniquetazo, personalidad y humildad, para mí, una de las cosas más importantes. Quería en mi primer disco que hubiera mucho de todo eso y creo que Juanma está sobrao de todo, además, me trasmite la misma ilusión que tengo yo y eso me hace estar muy tranquila porque sé que vamos los dos en la misma dirección.

¿En qué situación, a su juicio, se encuentro el flamenco ahora?

Pues es una pregunta bastante compleja, porque yo creo que hay muy buena materia prima pero es un momento muy complicado para la cultura, creo que puede ser de las peores de las que se puedan estar viviendo y se va a quedar mucha gente por el camino, porque esto es insostenible para muchas familias que viven de esto y desgraciadamente en este país, la cultura no tiene el lugar que le pertenece y mucho menos el flamenco.

¿Qué le falta y qué le sobra al flamenco extremeño en estos momentos?

-Le falta difusión, que se nos escuche y se nos vea, más allá de las fronteras extremeñas. Tenemos que darnos más cariño los flamencos extremeños. Salir y presumir de lo que hay aquí. También, que en las peñas y en los festivales se nos dé el sitio que nos corresponde y no seguir permitiendo que un cantaor, bailaor o guitarrista por el simple hecho de ser de la tierra y no ser andaluz, sea considerado menos flamenco o profesional, ¡eso es muy antiguo ya, por Dios! Extremadura es una tierra flamenca, una tierra de solera donde se respira flamenco por los cuatro costaos donde, además, de haber cantidad hay calidad, y creo que los primeros que nos lo tenemos que creer somos nosotros.

"Si os gusta ese cante, entonces os gusta el flamenco"

¿Qué ha aprendido durante la pandemia?

- La pandemia me ha enseñado a valorar muchísimo más las pequeñas cosas, a vivir más intensamente cada momento, a disfrutar más de los míos, a querer más y a quererme más y, sobre todo, que al mal tiempo, hay que ponerse los labios rojos.