La tragedia Edipo regresa al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en esta 67 edición protagonizada por el actor balear Alejo Sauras. Desde el miércoles hasta el próximo día 15 se podrá ver en el Teatro Romano. En esta ocasión, hay un giro de tuerca a la habitual trama de la obra, ya que el protagonista insta a la humanidad a que inicie una introspección que le permita reconocer dónde está el destino. Uno de los grandes objetivos es resolver todas las preguntas filosóficas que surgen a lo largo de la puesta en escena. El escritor Paco Bezerra, autor de la obra, ha afirmado hoy en la presentación que Edipo está en medio de una especie de pesadilla fantasmagórica de la que intenta escapar.

El director, Luis Luque, ha expresado que los espectadores van a entrar en la cabeza del protagonista para «conocer el valor de la valentía, de la honestidad, de la búsqueda del bien común y también la verdad de lo que somos». Además, ha señalado que se trata de una puesta en escena «con mucho nervio y magia». Ha explicado la razón de la elección de un elenco de actores muy jóvenes: apostar por ellos ya que están muy formados y preparados.

El protagonista de la tragedia, Alejo Sauras, vuelve a pisar la arena bimilenaria, donde ya actuó en el año 2014. En cuanto a las reflexiones morales que aparecen a lo largo de la obra ha destacado que «la causa y la solución del problema somos nosotros, esto pasa en Edipo con la diferencia de que solo es uno el que tiene la solución, mientras que en el mundo somos nosotros».

A Sauras le acompañan Jonás Alonso que hará de Yelmo, Julia Rubio será La Esfinge, Mina El Hammani se pondrá en la piel de la reina Yocasta, madre y esposa de Edipo, Álvaro de Juan representará a Creonte, Jiaying Li hará las veces de Tiresias, Alejandri Linares personificará a el mensajero y Andrés Picazo a el esclavo.

Por último, el director del certamen, Jesús Cimarro, ha subrayado que se siente fascinado por «la trágica historia de Edipo y tentadora ausencia de responsabilidad que sostiene esta doctrina filosófica».

«Puedes huir de muchas cosas, pero nunca de tí mismo»

El protagonista de la obra Edipo, Alejo Sauras, ha respondido a las preguntas





-¿Qué valores representa su personaje?

Mi personaje representa a Edipo, a la búsqueda de la verdad y el sacrificio por las personas y por lo que uno se esfuerza y busca.

-¿Qué mensaje de la representación se puede extrapolar al mundo actual?

Cualquier mensaje, palabras, gesto, prácticamente diría que todo lo de la obra se puede extrapolar. Al fin y al cabo, puedes huir de muchas cosas pero de tí mismo no puedes huir.

-¿Qué cree que va a ser lo que encandile al espectador?

Estoy deseándolo descubrir. Es algo que nunca se puede saber antes de la función, pero estoy deseando que llegue ya el día y poder descubrir qué es lo que más le ha gustado al público de la puesta en escena y todo lo que lo rodea.

-En la obra, ¿ se ha producido un traslado temporal del protagonista?

No hay traslado, consideramos que Edipo es atemporal y no es necesario que él tenga otra edad, es algo que no se ha buscado, por mi parte.

-¿Cómo es trabajar con el director Luis Luque?

Trabajar con Luis es maravilloso. Él es uno de los mejores directores que pueda haber en este país, tiene una generosidad tremenda y un talento sobrehumano. Con él todo lo que haces es mucho más fácil.

-En cuanto a los demás personajes, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos?

Ha sido insuperable, fantástica. Hemos conectado muy bien entre todos nosotros y así todo es mucho más sencillo.

-Segunda vez en el Teatro Romano de Mérida, ¿cuáles son sus sensaciones previas al inicio del espectáculo?

De nervios, tensión , emoción, son muchas sensaciones juntas las que tengo.

-Para un actor, ¿qué significa actuar en el Teatro Romano?

Tienes que ser actor para poder comprenderlo. No se puede explicar esa sensación que tienes cuando actúas delante de la majestuosidad de este escenario. Es el mayor teatro que existe para nosotros. Creo que es la mejor respuesta que te podía dar porque refleja la importancia para nosotros.