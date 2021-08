El sello discográfico extremeño Milana Música presenta sus próximas referencias: Schizophrenic Spacers y Los Eternos. Los primeros con ‘Gloria’ y los segundo con ‘Sonora’, que saldrán a la venta el 13 de septiembre y a lo largo del verano en una fecha por concretar en edición vinilo y CD, respectivamente.

El responsable de Milana Música es Aritz Sertucha, nacido y residente en Badajoz, quien, junto con Jay Martin, Isidro Pérez (con ellos forma la banda Milana) y Alexander Garrote, uno de los organizadores del festival Small Town, han creado este año esta discográfica para distribuir todo el ingenio musical creativo que hay en España y a fin de «dar luz y hogar a todos esos proyectos con nombres como Sertucha, Óscar Avendaño, The Kleejoss Band, Uncle Sal, Toni Monserrat Inc., Los Eternos y Schizophrenic Spacers, pero también darán salida a sus trabajos personales. Edita sobre todo grupos de rock, pero también folk, raíces americanas o pop-rock.

Se ha fundado con la intención de «aportar mucho trabajo y cuidado para apoyar a los artistas que hacen música, y promover su propuesta en todo el mundo.

De ciclón a disco

Con el mundo en jaque y cantado íntegramente en castellano por primera vez en su carrera, ‘Gloria’ es el disco más dinámico, sorprendente y divertido, que los Spacers hayan facturado hasta la fecha. Un disco que por tercera vez, ha coproducido junto a Hendrik Röver en los GuitarTown de Muriedas.

Procedente de Estados Unidos y tras cruzar el Atlántico, el 18 de enero de 2020 se presentó en la península ibérica un ciclón extratropical al que llamaron ‘Gloria’. Arrasó a su paso, creando mucho caos, desolación y muerte. Es a partir de ahí que creció en Schizophrenic Spacer la intención de desarrollar una idea ficticia en torno a la fogosa tormenta y dar forma a un nuevo álbum. Pero semanas después llegó la pandemia del covid-19 y quedó en el olvido. Una vez más, la realidad superó a la ficción, pero la banda de Barcelona, ya contemplando los hechos desde una perspectiva real, guardó la idea original para concebir las nuevas canciones de ‘Gloria’.

Sobre el resultado y el proceso de creación habla Sergio Martos, cantante y compositor principal de Schizophrenic Spacers: «Tener un concepto para el que desarrollar una idea es siempre una buena idea. Aunque bien es sabido que las ideas originales son solo bocetos que pueden funcionar o quedarse en barbecho. ‘Gloria’ nació con el ciclón que arrasó parte de nuestro país, pero también era una idea que iba más allá: una escenificación, un cómic, una historia ficticia surgida de una real. Al final, son solo un puñado de canciones diferentes entre sí, que hilan la música pero no el concepto. Es un disco escrito en tiempo de pandemia, dejémoslo así», resalta.

Respecto a cantar ahora en castellano (hasta ahora lo hacía en inglés), explica Martos que «es una idea que plantó en mi cabeza Pere Gené, el mítico líder de Lone Star», quien le dijo, añade, que «la banda sería única cantando en castellano, porque nadie más hacía lo nuestro en este idioma. Y entre eso y alguna otra cosa, me vi escribiendo los temas en castellano».

Destaca, además, que este no es un disco más, y no solo a nivel de idioma. Es también un paso adelante en cómo hemos tratado el sonido y cómo hemos jugado con cuanto teníamos a nuestro alcance en el estudio», explica.

‘Gloria’ es el octavo álbum de estudio de Schizophrenic Spacers, pero no es un disco más. «Definitivamente, es un disco definitivo», asevera Sergio Martos. «El todo o nada para nosotros. Aunque solo el tiempo dirá si llegó para quedarse...». De momento, la gira de promoción comienza el 23 de octubre de este año en Sala Upload en Barcelona.

Los Eternos

La banda gallega de Cedeira, presenta, por su parte, ‘Sonora’ , que sigue la senda abierta con ‘Vientos solitarios’ y entrega en esta ocasión «un impecable trabajo, con el que el grupo sigue evolucionando, desarrollando melodías en castellano que trascienden el sonido americano, abrazando estilos como el pop, el country alternativo, el o el wéstern. Además, la ‘steel guitar’ sigue siendo un elemento de identidad destacado, al igual que el predominio de armonías y melodías, y los cuidados arreglos».

Al igual que Schizophrenic Spacers, Los Eternos también se han pasado al castellano, idioma con el que, según una nota de prensa difundida para su promoción (la misma que para ‘Gloria’), «las canciones crecen, las melodías brillan como el sol del mediodía y los estribillos están armados a base de emoción y sentimiento». Temas como ‘Bienvenido’ o ‘El tiempo’ «justifican por si solas un disco, canciones envueltas en nostalgia y en un carácter atemporal que combina el folk, las raíces americanas y el pop». Como ejemplo, valga citar ‘El Vals de los Quebrantos’ «con su una lírica brillantemente elaborada», ‘Árbol de boj’ «con su inmediatez» y ‘Dioses en la pared’, que surge de las reflexiones sobre lo que estamos viviendo hoy en día».

‘Sonora’ está compuesto y producido por Los Eternos, grabado y masterizado en Estudios Bajocero con Víctor Gacio como ingeniero de sonido, y vuelven a contar con Arantza Navarrete en la elaboración de las letras, además de con More en los coros, Víctor Gacio en los teclados, y Tito, que aporta su trompeta al tema que da nombre a disco. Todas las canciones están compuestas por ellos, salvo ‘Inexorable’, que es una adaptación del ‘One Hundred Years From Now, El público podrá disfrutar del mismo en un primer concierto el 9 de octubre en Cangas de Morrazo.