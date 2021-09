Love of Lesbian arrasó anoche en su estreno en el Stone&Music con un concierto espectacular en el que encandiló al público desde el primer minuto, haciéndoles cantar y vibrar con cada uno de sus temas. Desde el inicio, la banda, con Santi Balmes a la cabeza, se mostró muy cercana al público –que llenó el aforo permitido– con continuas interpelaciones y así hicieron, por ejemplo, que el público ejerciese de Enrique Bunbury para cantar junto a él canciones como El sur, en la que los asistentes interpretaron las partes del maño en el famoso dueto.

Balmes mostró su satisfacción por actuar en "uno de los lugares con la acústica más impresionante de toda la gira e incluso de toda nuestra carrera". De hecho, el artista destacó que cuando empezaron a preparar la gira pensaron en actuar en tres sitios exclusivos y emblemáticos de España, "y uno de ellos es el lugar en el que estamos hoy”.

Entre los temas que resonaron por las columnas del Teatro Romano destacaron Los Irrompibles, Viaje Épico Hacia la Nada, la canción con la que empezaron el concierto o El Paso, con la que lo cerraron, según ha informado la organización del certamen en una nota.

No dejaron de lado los hits más conocidos del grupo como Noches Reversibles, Bajo el Volcán y Cuando No Me Ves. El público, totalmente entregado al grupo, vibró en el momento en que Love of Lesbian puso en escena algunos de los temas más míticos de uno de los discos que les llevó al éxito, 1999. Allí donde solíamos gritar o Club de Fans de John Boy fueron cantadas a coro junto con los asistentes que disfrutaron de una nueva noche mágica y emotiva en el Stone&Music.