Todos, en algunas (o muchas) ocasiones, nos hemos mostrado irascibles, hemos perdido la calma, nos hemos sentido perdidos…, y ante eso hemos dejado, la mayoría de las veces, que fuera el paso del tiempo el que lo solucionara todo. Eso está bien porque el tiempo es cierto que lo pone todo en su sitio, pero es bueno conocer otros métodos. Otras formas más prácticas, inteligentes y sobre todo perdurables en el tiempo, que nos ayuden, ante la menor señal de alarma, a tomar las riendas de ciertas situaciones. El ‘mindfulness’, la práctica del yoga, retiros de silencio, nutrición consciente…, píldoras de ‘buena vida’ para que la amalgama de emociones, velocidad y la falta de empatía de los demás nos afecte lo menos posible, y un libro, ‘Despliega tu actitud positiva inteligente’ de Fabián Villena (Elda, Alicante, 1978). Una guía que puede ayudarnos, literalmente, a cambiarnos la vida. ¿Aceptan el reto? Pasen y lean.

Así, de entrada: ¿cuáles serían las siete claves para disfrutar más de la vida y el trabajo?

-Comenzaría con la responsabilidad: tomar consciencia que el principal responsable de tus resultados y emociones eres tú; la aceptación: se trata de comprender las reglas del juego de la vida y fluir con ellas; la gestión del error: el error forma parte de cualquier proceso de aprendizaje, o aprendemos a fallar o fallamos al aprender; el desapego: interiorizar que necesitamos porque solo necesitamos oxígeno, un poco de agua y un poco de comida. Lo demás lo deseamos, pero no lo necesitamos. Presente: es el único momento de la vida que puedes ser feliz. Además, si lo piensas, el 99 % del tiempo de nuestra vida no tenemos ningún trauma en ese momento, estamos entre bien y muy bien. Gestión emocional: es bueno permitirnos momentos con emociones desagradables, lo importante es disponer de recursos que nos permitan, más que controlar, gestionar nuestro estado emocional y, para finalizar, una actitud positiva. Ver lo bueno de cada persona y cada circunstancia. Orientarnos en la búsqueda de soluciones y en disfrutar de lo que la vida te ofrece en cada instante.

En su libro clasifica dos estados claramente diferenciables: Victimista AM yResponsable FM...

-Sí, sí, y además es fácil reconocerlos. Cuando una persona está en modo ‘Victimista AM’ se suele quejar de modo constante, le gusta criticar a otras personas. Cuando obtiene un resultado negativo le echa la culpa a los demás o a las circunstancias, y se sienten esclavas del destino. Cuando estamos en modo ‘Responsable FM’ nos centramos en lo que depende de nosotros. Por supuesto, somos conscientes que las circunstancias y los demás nos pueden influir, pero no nos determinan. Responsabilidad viene de habilidad de responder y eso quiere decir que tenemos un margen de maniobra que nos hace libres.A los ‘Victimistas AM’ sienten que les pasan cosas (rol pasivo), y los ‘Responsables FM’ hacen que las cosas pasen (rol proactivo).

¿Cómo se consigue la no-afección a las señales negativas de los demás, a esa desidia de los otros que intentan ‘adueñarse’ de nuestra actitud positiva?

-La no-afección se logra tomando consciencia de cómo funcionan los demás y especialmente comprendiendo cómo funcionamos nosotros. Esas personas lo están haciendo lo mejor que saben porque todo el mundo quiere ser feliz o, al menos, no sufrir. Pero como no saben cómo hacerlo en ocasiones vuelcan su malestar sobre las personas de su alrededor, y ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Nuestro bienestar depende de la interpretación de lo que suceda.

El ‘mindfulness’ es una práctica cada vez más extendida, ¿nos enseñó la pandemia valorar el presente?

-Pues creo que hay de todo. Desde luego que la vida nos ofreció una gran oportunidad de parar y tener tiempo para reflexionar. Hace siglos los estoicos ya utilizaban la privación. Dejar de disfrutar de ciertas cosas nos ayuda a valorarlo todo en mayor medida. El ser humano tiene la tendencia a acostumbrarse rápidamente a las cosas, tanto a lo bueno como a lo malo, pero a lo bueno con mayor rapidez. Perder durante un tiempo ciertos privilegios que poseemos habitualmente puede ayudarnos a valorarlo mucho más.

«Los ‘Victimistas AM’ sienten que les pasan cosas (rol pasivo), y los ‘Responsables FM’ hacen que las cosas pasen (rol proactivo)»

¿Cómo poner en práctica en la vida, en el trabajo, la ‘Gestión de estímulos’?

-Según los objetivos personales y profesionales trataríamos de rodearnos de los estímulos que nos facilitaran el camino. Recomendaría empezar con dos tipos de estímulos: personas e información. Hacer una lista con aquellas personas que te ayudan a crecer personal y profesionalmente, y tratar de compartir el mayor tiempo posible con ellas; y las que no te aportan tanto pero que por una u otra razón tienes que pasar tiempo con ellas, interactuar lo menos posible. Se trata de orientar nuestras conversaciones hacia algo positivo y la búsqueda de soluciones.

En relación con la información, simplemente piensa cómo quieras que sea tu vida dentro de un tiempo, y después piensa qué información necesitas interiorizar para lograr esa realidad que tu deseas. Una vez tienes claro eso, se trata de leer, escuchar y ver todo aquello que te aporte en ese sentido. Lo normal es que aumentes tu sabiduría, felicidad y también la productividad.

Dígame un truco para mantener la actitud positiva cuando es casi, casi imposible sostenerla...

-Probablemente la mejor clave es permitirnos pasar por momentos de emociones desagradables como pueden ser la rabia, la ira, la tristeza o la envidia. Cuanto más tratas de evitar este tipo de emociones más grande suele ser luego nuestra caída, ya que forman parte de nuestra naturaleza y la clave no es evitarlas, sino aprender a aceptarlas, disponer de herramientas para gestionarlas y así no quedarnos anclados a ellas.

En un ambiente laboral tóxico, ¿cómo considera que se puede sobrellevar el ambiente hostil?

-Pues creciendo tú como persona y como profesional. Durante más de 15 años realicé un trabajo que no era mi vocación y que en ocasiones resultaba hasta hostil, pero precisamente ese fue mi campo de entrenamiento que me permitió desarrollar muchas habilidades que me han permitido hoy día dedicarme a lo que me apasiona como es dar conferencias, formaciones y hacer sesiones de consultoría con directivos.

Además, si sientes que no es el trabajo ideal, pero sientes que lo tienes que hacer por las razones que sean (familiares, económicas, entre otras.) ve preparándote para otro trabajo más alineado con tus valores.

Por último quería comentar que si alguien desea acceder al libro puedo hacerlo a través de Amazon y, aunque es algo que no suelo hacer, con vuestros lectores si desean adquirirlo dedicado se lo enviaría sin costes de envío complementarios enviándome un email a info@fabianvillena.com