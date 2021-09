Está repartida pero su centro de operaciones está en Cáceres. Sus componentes son de Navalmoral de la Mata, Badajoz y la capital cacereña. Son Maribel (voz), Gabriel (teclado), Óscar (batería, Antonio (bajista) y David y Marco (guitarra). Juntos forman Monalisa, la nueva banda de rock fundada en Extremadura como fruto de las inquietudes musicales y la afición de Antonio Mariscal (valedor y alma mater del grupo) por improvisar melodías y ritmos rock. De momento, ha presentado su primer single ‘Monalisa’.

El nombre escogido tiene su origen en un tema de Sobrinus y de su frase «Tu sonrisa Monalisa», a la que le cambiaron el orden para la canción. En principio, «compuse la canción y después me gustó para el nombre de la banda que quería montar. Pero, reitero, primero compuse la canción y luego decidí llamar así al grupo», explica Antonio Mariscal.

La banda puede presumir de contar con muchos amigos que siguen con interés lo que hace, a raíz de lo cual, y por su propia iniciativa, decidieron grabar lo que han denominado el video-fans ‘Monalisa’ y lo han hecho con muchos de esos seguidores interpretando el tema que les da nombre.

Han programado en Badajoz y Cáceres los primeros conciertos de presentación del álbum que esperan lanzar en 2022.

Su gabinete de comunicación explica que sus canciones «viajan en el rock atravesadas por letras sentidas e inteligentes que tratan de llegar a lo más profundo del ser humano con estribillos melódicos pegadizos y partes instrumentales hechas por grandes músicos».

La inspiración artística de Monalisa tiene su base en influencias o inquietudes musicales que pueden ir desde el ambiente melódico de Amaral, los ritmos de Sidonie, hasta las tesituras rockeras de grupos sajones como Biffy Clyro, Foo Fighters o Royal Blood.

Para este primer álbum, Antonio Mariscal (Dedo Corazón,…) pensó en Maribel Rodríguez para la voz, conocida por su participación en varios musicales, como ‘Peter Pan On Ice’ (España), ‘Champions On Ice’ (Japón), ‘Carmen’ (Japón), ‘Jazz in Flamenco’ (España, Francia y Grecia), ¡¡Mamma Mia On Ice!’ (España, Líbano, Dubái, Turquía, ...).

los músicos

Luego, para la grabación, Mariscal reclutó a algunos de los músicos del momento. Es el caso del batería Jose Bruno (Fito & Fitipaldis, Joaquin Sabina, Coque Maya, Calamaro o Leiva), el también extremeño guitarrista Manu Herrera (Bucéfalo, Juanjo Cortés, Elvis Band, Raquel Palma, …) o el batería y percusionista Miguelito Lamas (Raimundo Amador, Miguel Ríos, Jorge Pardo, Tomasito, O’Funk’illo, Pablo Alborán o David Bustamante,….) . Junto a estos nombres hay que añadir el músico y productor merideño Juan Flores ‘Chino’ (Sinkope, Bucéfalo, Jose Andrëa y Uroboros, Vino Tinto).

Además, al elenco de instrumentistas hay que unir también al batería que también grabó parte de los temas del álbum: Oscar Trigger (Los Niños De Los Ojos Rojos, Russian Red, The Soulmakers, Jeanette, Raimundo Amador, José el Francés o Maggot Brain). Suma también la aportación de Gabriel H. Lingstuyl, prestigioso multiinstrumentista venezolano (No Parking, Sergio Cepeda, Edgar Alexander o Carlos Mata).

Y para calentar motores, ya han programado los primeros dos conciertos de la que esperan sea una larga gira de presentación al tiempo que les servirá para empezar a ‘rodar’ las composiciones de su primer álbum, cuyo lanzamiento está previsto para 2022. Esas citas son, el 15 de octubre en la Sala Chat Noir, en Badajoz, y el 12 de noviembre en Terraza del Príncipe, en Cáceres.