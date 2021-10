Dos hermanos de clase media alta que, procedentes de Extremadura, llegan a Madrid, son los protagonistas de ‘Los silencios de Hugo’ (Contraluz), la séptima novela de la extremeña Inma Chacón (Zafra, 1954), en la que homenajea a su tierra, a los enfermos de sida y a sus familiares que vivieron los años más duros, los 80 y los 90, de la denominada epidemia del siglo XX.

La novela empieza, según la información facilitada por la editorial, con una situación especial: la hermana, Olaya, ha desaparecido y el hermano, Hugo, está muy enfermo, hasta el punto de que no se sabe si va a sobrevivir. La incertidumbre sobre el destino de los dos está presente en toda la obra.

Plagada de sentimientos. Así se define ‘Los silencios de Hugo’, por cuyas páginas navegan la soledad, el sufrimiento, la amistad, la camaradería y el amor en todas sus variantes: fraternal, de pareja, de amigos, y de familia, y es que Inma Chacón asegura que «no concibo que haya nadie que pueda ser feliz sin amor. Yo, particularmente, no podría», resalta.

Historial real

Con este texto, inspirado en una historia real que le afectó profundamente, que pudo ser su primera obra y no lo fue, la también autora de ‘La primera india’ (fue su primera novela), afirma que «he buscado retratar la capacidad que tenemos para salir adelante. Como suele suceder en mis libros, los personajes tienen mucha fuerza interior. No se rinden y aman profundamente la vida. Luchan para que la vida les favorezca por muchas piedras que haya o les pongan en el camino».

El silencio es uno de los hilos conductores de la obra. En concreto, los de Hugo, buscados por él porque está convencido de que, de ese modo, favorece o facilita la vida de los demás. Son silencios generosos, protectores pero también peligrosos porque dificultan la ayuda que puede prestar el entorno más cercano. «El silencio de su hermana es, en cambio, el de quien no cuenta lo que ha sufrido o sufre para evitar la compasión. Luego está el que provocan las enfermedades. No solo el sida, que generaba silencio al ver el rechazo de la gente. Todavía pasa y vemos que otras, como el cáncer o los problemas de salud mental, no se nombran por parte de algunas personas, complicando que se pueda desterrar el estigma que conllevan», explica la finalista del Premio Planeta 2011 por ‘Tiempos de arena’ en una entrevista facilitada por Contraluz, nuevo sello editorial del Grupo Anaya, dedicado a la literatura y la no ficción, cuyo segundo libro lo firmará la francesa Cécile Pivot con ‘Las cartas de Esther’, seguida por Pablo Carbonell con ‘El nombre de los tontos está escrito en todas partes».

Sobre esta nueva editorial, Chacón afirma que «presentar nuevo libro y hacerlo en una editorial que empieza ha sido primero una sorpresa, luego un motivo de orgullo enorme y después una verdadera emoción por poder compartir esta aventura».

Reflejar el miedo

El tema sobre el que pivota el libro, el sida, no puede ser más oportuno. Este año se cumple el 40 aniversario del primer diagnóstico de sida en España y la extremeña ha querido reflejar en sus páginas «cómo el miedo se apoderó de la sociedad y generó reacciones muy diversas ante la enfermedad, desde la huida al esfuerzo por superar ese terror irracional» en esos primeros años en los que reinó la incertidumbre, y los afectados sufrían la marginación de la sociedad.

«La historia que narro recoge dos maneras de vivir. Una de ellas agota el tiempo pensando todo el rato en el futuro, dejando siempre el presente en ‘standby’ y dificultando su disfrute. La otra forma parte de la idea de que el futuro puede que no exista, que no llegue; y ahí es el presente el que construye el futuro. Se saborea el presente para que el futuro tenga buenos cimientos. El que mira siempre al futuro se pierde lo que tiene delante», apostilla Inma Chacón, quien, tras tener guardada en un cajón durante años esta historia, ha decidido darle forma, terminarla y publicarla. Desde ayer ya está en las librerías.