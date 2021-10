A Juan Vázquez le entró la crisis de los cuarenta diez años antes de tiempo y comenzó a plantearse si su vida había sido lo que imaginó, que es algo que algunos no hemos hecho jamás porque estábamos ocupados sobreviviendo o porque no nos lo planteamos o porque sabíamos que esa cosa llamada vida nos iba a hacer putadones enormes antes de que nos diéramos cuenta, por indolencia, por falta de profundidad o por todo a la vez, qué más dará. Cambiaron las relaciones con los amigos: se hicieron menos presentes, siempre se hacen menos presentes cuando se casan y tienen hijos, pero al final te conocen como nadie y sigues pensando: se lo tengo que contar. Como obligación-querencia: se lo tengo que contar. Aunque sea una chorrada: ella, él, sabrán colocarla en el lugar que le corresponde. Los amigos hacen eso: colocar.

De ahí, de esa crisis a destiempo, salió ‘Lo que nos debemos’, la historia de cinco amigos que se encuentran en el entierro de su maestra de Primaria. Yo recuerdo a los míos: la señorita Eva, la señorita Águeda, don Tomás padre, don Tomás hijo, don Francisco y don José, por encima de todos los demás, en el colegio Santo Tomás de Aquino de Badajoz, que fue un refugio sobre todas las cosas. Y seguro que, mientras me leen, alguno se está acordando también de los suyos: de quienes le educaron también, de quienes fueron modelos, de quienes le construyeron al fin, porque un maestro, como dice mi hermano Nacho (que lo es) no está en un cole para enseñar inglés o matemáticas. Está ahí para formar mentes. Esta gente, que también me enseñó matemáticas (con poco éxito, todo hay que decirlo) y lengua (con bastante más)... esta gente, digo, estos maestros (siempre elegiré la palabra «maestro» a la palabra «profesor») me enseñaron a ser curiosa. Y luego, mucho más tarde, uno de ellos me llevó a mi primera obra de teatro y a ver ‘Las meninas’ por primera vez.

‘Lo que nos debemos’ inauguró ayer el Festival Internacional de Teatro de Badajoz. Es de Cómicos Crónicos, es decir, de Juan Vázquez, Fernando Nieto y Dani Lourtau. Crearon una obra de teatro transmedia (cuya historia se desarrolla en varios soportes, desde redes hasta cómic) llamada Vivos libres o muertos libres, de ciencia ficción, que es de las propuestas más interesantes que he visto encima de un escenario. Están casi casicomenzando. Casi casi. Y eso es hermoso, que surjan más propuestas.

El teatro nos explica historias que muchos desconocemos, como en 'Puño de harina', la historia real de Rukeli, el boxeador alemán que desafío a Hitler

Y que se estrenen. José Antonio Lucia es uno de los mejores actores que conocemos y ha escrito, también, ‘La vaca’, otra coproducción del Teatro López de Ayala junto a Samarkanda. Se acompaña de dos de esos extremeños que nunca nacieron aquí: Rafa Núñez y Juan Carlos Castillejo. «Tres Carniceros se esconden en un bosque que está cerca de su pueblo. El pueblo está invadido y ellos quieren liberarlo por medio de un ritual, sacrificando una vaca. Están comprometidos con cambiar la realidad de su pueblo y de su gente»: eso nos cuenta la sinopsis y mucho más que no vamos a referir porque al teatro nos gusta ir vírgenes. Por ejemplo, si vemos la foto de ‘Oh oh’, de la multipremiada compañía Baccalà, sabremos que son clowns. O si leemos el título ‘El gran circo de la vida’, también podemos imaginar sin equivocarnos del todo. O ‘La máquina de Turing’, que el sábado está en Badajoz y esta noche en Almendralejo... podemos deducir, si le conocemos, que aborda la historia de Alan Turing. Si leemos que la dirige Claudio Tolcachir, prestamos algo más de interés, porque nos gusta Tolcachir.

El lunes 18, Z teatro y La escalera de tijera se unen para montar ‘Tiovivo’, con una compañía de feriantes, «que queda atrapada en mitad de la nada en pleno confinamiento. Ese cambio de rutina les hace plantearse su forma de ganarse la vida».

El teatro nos explica, también, historias que muchos desconocemos. ‘Puños de harina’ nos muestra «la historia real de Rukeli, el boxeador alemán y gitano que desafió al mismísimo Hitler en la época de la Alemania nazi (...) es la historia de cómo Rukeli, Saúl y otros gitanos, lucharon, resistieron, murieron y sobrevivieron al Holocausto y a la sociedad, pero también es la historia de cómo algunos hombres se esfuerzan por encajar en el concepto ideal de ‘ser hombres de verdad’, en un contexto que los rechaza por su raza, su cultura o su orientación sexual».

Dentro de la programación de L@s Palom@s, el escritor Roy Galán charlará, a las siete de esta tarde, sobre nuevas masculinidades... o «masculinidades relajadas». Unas masculinidades que nos atraviesan a todas y que no han sido las mismas en distintos puntos de la historia. Releo ‘Romeo y Julieta’ y me detengo en esa madre que le dice a la hija que ella, a su edad (su edad son 13 años) ya tenía hijos, que llega tarde al matrimonio. ‘Dreaming Juliet’ se inspira, con teatro en movimiento, en esa Julieta que ahora son tantas Julietas a las que les buscan un marido treinta años mayor que tenga dinero y salve a la familia de la pobreza. Los cuerpos de las mujeres y la pobreza: qué de tratados se podrían escribir sobre esto. Cuántas obras de teatro.