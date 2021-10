¡Yo he soñado con los números y con parte del escenario, con la propia escenografía…, he soñado despierta con ‘Acaná’! quien les habla presenta el 6 de noviembre en el Teatro López de Ayala de Badajoz un sueño cumplido: ‘Acaná’ (en caló, ‘ahora’). Ostalinda Suárez (Zafra, 1980), la primera mujer gitana licenciada en flauta travesera de Europa, presenta este show, como ella misma lo define, en el que la música clásica y el flamenco van de la mano, y en el que los artistas vuelcan, no solo su virtuosismo, sino también su amor a la música en todas sus facetas y versiones. Isaac Albéniz, Granados, Turina o Manuel de Falla bajo la mano del director musical Paco Suárez y arreglos de Pakito ‘El Asipirina’ arropan en nuevas trazas musicales, pero sin perder la identidad de los clásicos españoles, esta obra única. «Mi padre y mi hermano han sido y son, no solo en ‘Acaná’, sino a lo largo de mi vida personal y profesional, imprescindibles en mi crecimiento como mujer y como músico». ‘Acaná’ contiene un valor artístico y cultural de primera magnitud. No solo se muestra una nueva cara de los compositores clásicos, sino que se ofrecen nuevas creaciones musicales desde visiones culturales diferentes, y una clara perspectiva de género. «Quiero reivindicar el papel de la mujer, y el de la mujer gitana principalmente», asegura Ostalinda.

Música clásica y contemporánea; diseño de vestuario rompedor y vanguardista, iluminación original sin disonancias. Elementos significativos de nuestra región sobre el escenario con unos textos musicales que pasan del clásico a la vanguardia sin perder el acento extremeño. ‘Acaná’, sin duda, captará la atención y la curiosidad de un público clásico y flamenco que podrá encontrarse con ellos en una revisión actualizada, de esa otra riqueza musical que atesora las vivencias de esta extremeña que reivindicará, sobre el escenario, su momento. Para no perdérselo. Pasen y lean.

¿Por qué ‘Acaná’? ¿por qué ahora?

Porque creo que es el momento, tras algunas circunstancias que han acontecido en mi vida sin olvidar que el sueño de cualquier artista es el de tener su propio espectáculo, algo muy complicado de poner en marcha. Al margen de la pandemia que nos ha dado mucho tiempo para escucharnos a nosotros mismos, como le digo, es que estoy segura de que es mi momento. Ahora me siento madura. Llevo desde los doce años con mi padre (Paco Suárez, director de orquesta) sobre los escenarios de muchos países haciendo todo tipo de música, no solo flamenco, sino en bandas de música, orquestas sinfónicas…, y siento que ¡ya! es mi momento. ¿Y por qué ‘Acaná’? Porque ese momento es ahora. Me paré a pensar en muchos nombres para mi espectáculo, pero pensé que en caló me identificaba mucho a mí, a mi familia, a mi raza, a mi pueblo y a la música que, al margen del flamenco, es la que verdaderamente yo siento. Yo hago música gitana, y ¿qué es música gitana?: la que hacemos los gitanos.

¿Qué es lo más complicado a la hora de crear, formalizar un sueño?, ¿qué le ha resultado más difícil del proceso?

Lo más complicado es encontrar a la gente que te ayude a que tu sueño se haga realidad. Yo tenía claro lo que quería, pero también es cierto que tengo una suerte enorme. Estoy súper agradecida de tener personas que me han ayudado, animado y apoyado en este camino, porque si no las encuentras no puedes hacer nada. No solo que te apoyen, sino que te ayuden en ese proceso como mi gran amigo Jesús Ortega al que empecé a contar mi sueño y desde el minuto cero se ofreció a ayudarme. Lo más difícil siempre es dar con la productora que haga un proyecto acorde a tus gustos, pero yo no he tenido ese problema. La música en sí no me ha resultado nada especialmente difícil, porque he ido rodeándome de buenos compositores, buenos músicos y buenos profesionales que me lo han facilitado todo, además, ¡yo soy músico! creo que se alinearon las estrellas para que todo saliera bien.

¿Cómo hizo esa selección? ¿Qué le atrajo de cada uno?

La selección la tenía clara. Son artistas y compañeros con los que he trabajado, ¡es que creo que he trabajado con todo el mundo! Es un grupo íntimo de la tierra. Yo soy un producto extremeño, en mi está el aire extremeño. Quería a mi guitarrista Juan Manuel Moreno; a Manuel Pajares que es uno de los cantaores de mayor proyección; cuento también con Quinteto de cuerda Totem Emsemble que es uno de los mejores que hay a nivel nacional que, además, son los solistas de la Orquesta de Andalucía. A los Mellis de Huelvaque como dúo son los mejor para llevar el tempo a su sitio, ¡como Paco Vega! que es un peazo de percusionista. En la dirección musical cuento con mi padre, ¡como no! Y a mi hermano Pakito ‘el Aspirina’ en la percusión. Ellos dos son también cabezas pensantes en todo esto. Tengo tres ases importantes: mi padre, mi hermano y Jesús Ortega. Luego también cuento en el cuerpo de baile junto a Ortega, de unas bailaoras solistas de Cristina Hoyos.

De cada uno de ellos destaco la calidad, gente que considero ‘mía’, que sobre el escenario producen química y una serie de puntos en los que me puedo apoyar.

¿Qué tiene esta obra que no tengan otras tantas de flamenco?

Esta obra es totalmente diferente a otras de flamenco, porque el instrumento que lidera es la flauta travesera, instrumentos nuevos en el flamenco al que hago protagonista en esta obra. Siempre ha sido la guitarra, el baile, el cante, las percusiones los protagonistas y, ¡en mi espectáculo también están! Pero al convertir a la flauta en el centro, ya convierte a ‘Acaná’ en algo totalmente diferente. Otro detalle que lo hace diferente es que todas las disciplinas están presentes, pero en forma de pinceladas, como formas de adornar porque también entiendo que 1,20’’ una flauta sonando puede resultar ‘cansino’. Yo no ofrezco un concierto, ofrezco un show musical de flamenco. ‘Acaná’ es un show donde hay entradas, salidas, y donde el espectador está vivo en todo momento. Tocamos todas las puertas del flamenco desde un punto de vista diferente. También es un flamenco sinfónico donde se incluye la cuerda, y se le da otro tratamiento al clásico porque se hace interpretaciones de obras con aire flamenco de Albéniz, o Falla, sin tocar la obra original, haciéndole palmas y acentos diferentes. Lo hago como flamenca y clásica que son mis dos formaciones, ¡ese es el fruto de este espectáculo! De cómo yo, con esas dos vertientes, siento la música y la llevo a cabo en un espectáculo.

Uno de los rasgos que hacen diferente a esta obra de otras es el diseño de vestuario, ¿nos puede adelantar algo?

El vestuario está en las manos de José Galvañ y Juan Carlos Guajardo. Es un diseño que quería desde el principio. Tenía claro que no quería que fuera un vestuario flamenco, sino que guardara la esencia flamenca, pero huyendo de los volantes y de todo lo folclórico porque no me considero folclórica, sino flamenca; y no soy cantaora ni bailaora sino instrumentista así que, es mezcla del smoking al tocar en una orquesta o la falda de terciopelo al tocar flamenco…, toda esa amalgama es el vestuario donde se plasma la visión que tengo del flamenco.

¿Cómo animaría a los aficionados a asistir a esta obra?

Animaría a todos los amantes de la música, aficionados o no al flamenco. ‘Acaná’ es un espectáculo musical en el que hay flamenco, sí, pero también es clásico. Desde aquí hago un llamamiento a la comunidad clásica porque también la hay en el espectáculo. Son composiciones con versiones aflamencadas. También al público flamenco porque es una manera diferente de sentir. Es un show en el que van a disfrutar, con una iluminación espectacular sobre una escenografía sencilla, bonita, donde podremos ver a esas bailaoras y bailarinas, a esa flauta moviéndose sobre todo el escenario…, ¡os animo a venir a este concierto de música!