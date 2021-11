El festival FIB de Benicàssim ha puesto este miércoles a la venta las entradas para su próxima edición, que se celebrará del 14 al 17 de julio de 2022, después de haber ido revelando en las últimas semanas parte de su cartel. Éste está encabezado por los británicos Kasabian, que preparan nuevo álbum para finales de este año y que contarán con el cambio al frente de la banda de Leicester, tras la polémica salida de su vocalista Tom Meighan.

El desembarco foráneo -notablemente más reducido que en anteriores ediciones-, contará también con Two Door Cinema Club, The Kooks, Steve Aoki o Tyga. También estarán Tom Walker, Lost Frequencies, Circa Waves o Declan McKenna.

La huella de la promotora valenciana The Music Republic, propietaria del festival de Benicàssim desde 2019, se deja notar sobre todo en la amplia presencia de bandas y solistas españoles, como Izal, Love of Lesbian, Lori Meyers, La M.O.D.A., Miss Cafeína, La Habitación Roja o Dorian. También estarán Zahara, Viva Suecia, Carolina Durante, Elyella, Ginebras, La La Love You y Cariño.

Los abonos para los cuatro días del FIB 2022 se han puesto a la venta a partir de 39,99 euros (79,9 el abono VIP), más los gastos de gestión. Se trata de una oferta limitada que se ha agotado apenas unas horas después de su inicio este mediodía. A lo largo de la mañana el coste de los abonos ha subido hasta los 54,99 euros (y 109,99 los VIP).

Son, de todas formas, precios inferiores a los de ediciones anteriores. En 2019, por ejemplo, las entradas de cuatro días costaban 155 euros y las de tres, entre 130 y 135 euros. Todas estas entradas contaban con camping, que ahora se pagará a parte.

La venta general de los abonos ha llegado con algunas sorpresas como la inclusión de un vale de “reacceso” (que se pondrá a la venta el 17 de noviembre) para poder entrar y salir del recinto de festivales todas las veces que el abonado quiera. Este vale tiene un precio de 10 euros adicionales al coste del abono. Hasta ahora, el FIB permitía a los usuarios salir y volver acceder al festival en una misma jornada las veces que quisieran.

La promotora también ofrece un “bono de duchas ilimitadas abiertas” las 24 horas durante los seis días de acampada, también a partir de 10 euros. Las entradas camping y el “glamping” (tiendas ya preparadas) costarán entre 25 y 55 euros.