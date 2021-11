Salimos del amor / como de una catástrofe aérea / Habíamos perdido la ropa / los papeles / a mí me faltaba un diente / y a ti la noción del tiempo / ¿Era un año largo como un siglo / o un siglo corto como un día? / Por los muebles / por la casa / despojos rotos: / vasos fotos libros deshojados / Éramos los sobrevivientes / de un derrumbe / de un volcán / de las aguas arrebatadas / y nos despedimos con la vaga sensación / de haber sobrevivido / aunque no sabíamos para qué.

Me gusta intercalar poemas en los artículos periodísticos porque, normalmente, en los medios de comunicación escritos, van en una página aparte: «Tres poemas de Cristina Peri Rossi», titulan, por ejemplo, para que aquellos que no leen poesía se salten la página convenientemente. Porque sí, hay gente que no lee poesía: son los más, de hecho. «La poesía tiene que recuperar su vínculo con el lejano lector», decía Pablo Neruda hace muchas, muchas décadas. Cristina Peri Rossi, que nació en Montevideo, Uruguay, y huyó, en su periplo vital de varias dictaduras (la de su país, con Juan María Bordaberry, y la de Francisco Franco en España) hasta recalar en Barcelona, ha conseguido el Premio Cervantes. Tiene la doble nacionalidad (siempre me ha parecido maravilloso pertenecer a dos lugares a la vez administrativamente) y lleva sesenta años escribiendo. Y ampliándonos.

«La literatura de Cristina Peri Rossi -concluyó el jurado- es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad. Asimismo, su obra, puente entre Iberoamérica y España, ha de quedar como recordatorio perpetuo del exilio y las tragedias políticas del siglo XX».

Pasito a pasito se construye una obra que te trasciende. Y el mundo no hay quien lo cambie, pero la gente de abajo, la pequeñita, sigue también haciendo por los demás. Eligiendo las historias que quiere contar, reuniendo a un equipo, colocando una cámara. Lo ha hecho Adrián Silvestre con seis mujeres trans en un pequeño pueblo leonés. Entre ellas, Saya Solana, extremeña, que volverá a la región de la que salió y a la que no regresó, para presentar la película esta tarde en Cáceres, a las 20.30 en la Filmoteca de Extremadura y mañana sábado en Badajoz, a las ocho, en el Cine Sur Conquistadores.

He hablado mucho con Pablo Cantero, el director del FanCineGay, sobre el feminismo transexcluyente. Y con varias personas trans a las que tengo en mi vida. Y sobre la invisibilidad de los hombres trans también, porque construimos sociedades con personas invisibles: ancianos, niños, prostitutas, presos, adictos, racializados. Y de que, si se debate sobre lo trans, también se debería debatir sobre lo cis, tan intocable. Ojalá, viendo una película, pudiéramos pararnos, escuchar y comprender. «Yo sigo teniendo la esperanza de que el cine transforme -dice Pablo-. Creo que ha de existir la posibilidad de tender puentes y de construir espacios de diálogo y creo que el que podamos acercarnos a las historias de personas trans y de mujeres trans como las que aparecen en ‘Sedimentos’, que cuentan su historia de vida con ese nivel de sinceridad y de desnudez... Porque están en el documental aquellas mujeres que han tenido las cosas más fáciles, solo un poco más fáciles, pero también aquellas mujeres trans que han pasado por historias de abuso y de sufrimiento y de dolor a lo largo de las décadas que están absolutamente marcadas sobre su biografía y sobre sus propios cuerpos. Creo que si la gente ve una película como ‘Sedimentos’, podrían empatizar con algunas de las mujeres que aparecen en ella».

El cine, lo sé bien, puede cambiar las vidas. No el mundo, que es un lugar inhóspito salvo en ciertos refugios. Pero las vidas sí. El cine y la música y el teatro lo hacen y es una suerte que podamos disfrutarlos.

Álvaro Albiach ha vuelto.

El Badejazz, decíamos, se supera cada año. Mañana sábado estarán en el López de Ayala, a las nueve de la noche, los miembros del Black Jazz Art Collective: Wayne Escoffery al saxo tenor; Jeremy Pelt a la trompeta; James Burton III al trombón; Victor Gould al piano (con ese apellido no podía tocar otro instrumento), el contrabajista Jasen Weaver y Mark Whitfield Jr. tocando la batería. En todas sus carreras han aunado la tradición y la modernidad. Escoffery da clases en la Escuela de Música de Yale. Bueno, de hecho todos dan clases: enseñar a otros, continuar la tradición, mantener el legado de la música e ir experimentando por el camino es una de las mejores maneras de intercambiar conocimientos, porque, como sabe bien todo profesor, los alumnos también enseñan.

No para dirigir a la Orquesta de Extremadura que condujo durante diez años que se me pasaron demasiado rápido, sino para ponerse al frente, durante tres conciertos, de la Joven Orquesta Nacional de España, la JONDE, formada por más de 50 músicos con edades comprendidas entre los 19 y los 27 años. Con ellos está Javier Comesaña, un violinista de 22 años con el que es un placer y un lujo charlar de música: qué sensibilidad y qué cultura. Ha ganado dos de los concursos más prestigiosos del mundo: el Jascha Heifetz y el Joseph Joachim. Esta tarde, a las ocho, están en el Palacio de Congresos de Badajoz.

Ya en el López de Ayala, una hora más tarde, Tino Di Geraldo, Carles Benavent y Jorge Pardo presentando su ‘Flamenco Leaks’, que grabaron poco antes del confinamiento. El Badejazz, el Festival Internacional de Jazz de Badajoz, se supera cada año. Di Geraldo contaba cómo habían grabado el ‘Flamenco Leaks’. Se reunieron en un estudio de Asturias (no es mal lugar) y se pusieron a tocar. Los tres. Improvisando. Y luego eligieron qué les gustaba. Lo mismo es así, me hicieron pensar, como hemos de tomarnos la vida: improvisando con los amigos.