¿Qué pasaría si las protagonistas creadas por Federico García Lorca se encontraran para cambiar su destino? Pues esto es lo que ocurre en el libro ‘Las mujeres de Federico’ (Editorial Lunwerg, 2021), una obra de ficción escrita por la reconocida experta en violencia de género, AnaBernal-Triviño, profesora e investigadora en la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) y periodista, que junto a las ilustraciones de Lady Desidia (Vanessa Borrell), consigue que figuras lorquianas como Rosita, La Zapatera o Bernarda Alba se den cita en la Huerta de San Vicente para ‘ajustar cuentas’ con el autor, la sociedad y ellas mismas.

Un relato feminista que consigue dar voz a las inquietudes calladas de muchas mujeres, en una propuesta única donde la belleza y la sororidad comparten protagonismo; y una obra, que no es más que otro tipo de formato de exposición, de lo que seguimos padeciendo: roles, estigmas y dolor sufrido. Seas quien seas. De hecho, a Ana Bernal-Triviño tras exponer en ‘prime times’ su perspectiva de género durante la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, le preguntamos si ésta podría ser también un personaje de Lorca: «Cada mujer es absolutamente independiente, autónoma y no tiene porqué proyectarse en nadie» nos responde; no sin antes reconocer que ha tenido que pagar «un ‘precio especial’ porque ha habido una mayor exposición pública».

Si García Lorca es amor, miedo, sensibilidad, belleza, angustia y liberación solo debemos buscar entre estas páginas y el resto de obras del granadino argumentos para defendernos con determinación, y amarrarnos a lo conseguido. Básicamente para que también, cada una de nosotras, contemos la verdad «para seguir viva». Pasen y lean.

“Hay algo básico que une a todas las víctimas y es la necesidad de ser escuchadas”

¿Cómo surgió la idea de este libro tan sumamente curioso y original?

-Estaba en mi mente desde hace muchísimo tiempo, de hecho, todos los años escribo una carta impresa a Federico García Lorca. Ha sido un autor muy cercano a mi vida; me he sentido identificada con parte de su obra pero también con su filosofía de vida y de pensamiento y constantemente, desde que estoy vinculada a Federico desde mi adolescencia, siempre he reflexionado mucho sobre sus ‘mujeres’. La magnífica representación que Lorca hizo de la violencia estructural que padecían esas mujeres condicionadas por las normas sociales de la época. Muchas veces he pensado qué sería de ellas en la sociedad de hoy, por eso quería llevar a esas mujeres a reflexionar en el contexto social actual, saber qué podrían hacer ellas para liberarse de ese pasado.

Las mujeres de Federico se encuentran para cambiar su destino, ¿metáfora de lo que deberíamos hacer las que somos de carne y hueso?

-Todas las mujeres que sientan que no tienen libertad, que no son plenamente felices, que tienen deseos y perspectivas por cumplir, pero en cierta medida la sociedad o su entorno cercano las ha frenado deberían emprender ese camino, pero no siempre es fácil. Tenemos ejemplos de mujeres que en ese proceso de independencia lo terminan consiguiendo y otras que acaban pagando un precio muy caro; también porque las propias instituciones se encargan, más de facilitarles el camino, de ponerles zancadillas.

“Lorca fue una persona incómoda en la sociedad, tenía un mensaje revolucionario”

¿Qué cree que diría García Lorca de la lucha feminista actual?

-Lorca siempre hubiese sido un aliado de la lucha feminista a día de hoy. También dentro de la propia lucha feminista hay un momento delicado, sobre todo, ante un movimiento negacionista muy fuerte, muy potente, y creo que obviamente Lorca se rebelaría frente a eso. Creo que él tuvo la habilidad de hacer a la mujer protagonista de sus obras, de reflexionar sobre ellas, sobre sus propias limitaciones. Bernarda, él mismo lo decía, representaba una España profunda, oscura, que se empezaba a transformar a las puertas de la Guerra Civil. Toda su obra está cargada de simbología feminista más allá de que las protagonistas de sus obras fueran mujeres. Creo que obviamente estaría muy feliz de los avances de la lucha feminista pero también estaría alerta y sería consecuente con esos derechos que se han tardado mucho tiempo lograr y que, de forma muy fácil, podemos perderlos si no completamente, una parte al menos.

¿Es una forma de hacer justicia con la memoria del poeta, el hecho de ‘reformular’ los personajes femeninos más destacados de su obra?

No creo que mi obra lo haga, sino que como sociedad tenemos que, desde muchos ámbitos, seguir recordando a Federico. Lorca fue una persona incómoda en la sociedad, tenía un mensaje revolucionario. Era una persona molesta, fue estigmatizada y del que se ha dicho de todo. Es fundamental, desde todas las áreas recordar a Federico. Hay que recordar a las personas molestas. A las personas que una parte de este país ha querido borrar de la memoria. Al final, quienes en su momento los quisieron borrar de manera definitiva, lo fusilaron y lo aniquilaron, finalmente se encontraron con algo que era mucho más fuerte: la obra que deja.

¿Ha sido muy complicado mantener el perfil original de cada personaje frente a su propio espejo feminista?

Sí, ha sido complicado. En personajes como Bernarda o Yerma he tenido que dedicar mucho tiempo a reflexionar el porqué actuaban así. Al final el hecho de tener mucho contacto con la dinámica de la violencia machista y al hablar con muchas víctimas me hace tener un conocimiento y una base en la que fácilmente encuentro las justificaciones a las reacciones de algunas mujeres de Federico y que él mismo conocía, pero tenía que enfocarlo desde el punto de vista actual. Hay algo básico que une a todas las víctimas y es la necesidad de ser escuchadas. Otra parte que he tenido que cuidar mucho es que no tuvieran la misma voz, sino que los lectores, al leer a Rosita o La Zapatera, las identificaran.

«Maldita sea nacer mujer», ¿Cuánto camino queda para que ninguna mujer hoy en día pueda maldecir nuestro género?

-Ella dice ‘maldita sea nacer mujer’ porque nacer con ese sexo, en todo el mundo te lleva a que te persigan los talibanes, te hagan planchado de pechos, ablación de clítoris o que te metan en una choza a menstruar en la India. Muchas veces nos ceñimos a nuestra realidad cuando la realidad de las mujeres es muy diversa, y en el mundo entero se siguen mostrando unas manifestaciones brutales de misoginia, de violencia de género. El hecho de nacer mujer, como decía la protagonista de Federico, ponía en evidencia esa desigualdad histórica.

“La situación de Rocío Carrasco no ha sido única, sino que representa la voz de muchísimas mujeres, por tanto, queda mucho por hacer”

Tras su paso por la docuseriede Rocío Carrasco, ¿se ha arrepentido de haber estado en el foco público?

-Quienes nos dedicamos a la información sobre violencia de género, como hay tanto odio y misoginia, acabamos siempre pagando un precio muy caro. Esto ha tenido un ‘precio especial’ porque ha habido una mayor exposición pública. Meses después quiero quedarme con esa parte de la sociedad que nos ha apoyado, ha abierto los ojos, y sobre todo quedarme con las víctimas a las que hemos contribuido a que llamaran al 016 dando un empujón a que abrieran los ojos. Tras la docuserie de Rocío recuerdo a las mujeres que nos escribían de pueblos, de aldeas, en una situación en la que no tenían una estructura de ayuda tan cercana como la hay en las ciudades, y quiero quedarme con esa parte más positiva de unión, de comunión y de red. También, con haber puesto en ‘primetime’ las deficiencias del sistema; la violencia institucional y estructural que hace que esa teoría a veces en la práctica no de los resultados esperados. La situación de Rocío Carrasco no ha sido única, sino que representa la voz de muchísimas mujeres, por tanto, queda mucho por hacer.