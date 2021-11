«Estadísticamente, que en un pueblo pacense de menos de 5.000 habitantes coincidan cinco personas con la misma visión y pasión por la música es casi un milagro». Ese pueblo es Quintana de la Serena y uno de esos milagros pasó hace 20 años cuando surgió la banda de rock The Buzzos. Y es que la «cultura rock puede surgir hasta de debajo de las piedras e incluso de encima, como es nuestro caso», (este municipio es conocido por la explotación de sus ricas canteras de granito), explica Sean Swindle, la voz del grupo y uno de sus cinco componentes. Y para celebrarlo nada mejor que sacar al mercado un disco (salió el 12 de noviembre) de la mano de Maldito Records, al que, cómo no, le han llamado ‘XX’, y lo acompañan con el documental, ya disponible en YouTube, ‘20 años de rock’, en el que se repasa su trayectoria musical y personal desde 2002, año de su fundación y con cuyo resultado están "contentísimos". dice Diego Leone, a lo que Sean Swindle añade que "indispensable verlo si te interesa la escena rock de nuestro país".

Fernán Benítez es el batería y el primero en responder a la pregunta de ¿Qué es ‘XX’?, ¿es un recopilatorio de 20 años de música, o un homenaje a vosotros mismos o vuestra música? Para él «es ni más ni menos que una gran celebración de aniversario para nuestros fans y para nosotros. Hemos puesto el alma en ello para que tanto esa gente que estaba en 2002 como la que ha llegado después se sienta identificada con los recuerdos, los momentos y el recorrido que nos dejan estos 20 años. Esta es su banda y esperamos que estén disfrutando de todo el contenido en el que hemos trabajado para ellos». Diego Leone A, K.A. Dean Demon toca la guitarra y él responde que «Son canciones de nuestra primera época, entre 2002 y 2007, que estaban perdidas porque nunca se editaron de manera oficial y actualmente no estaban en plataformas digitales, debido a que su sonido no nos convencía demasiado», mientras que para Diego Iglesias, el otro guitarrista, ‘XX’ es «el fruto de mucho trabajo y hemos tenido la gran suerte de poder plasmarlo en un disco de 11 canciones, junto a grandes artistas y amigos y con una mayor calidad de sonido».

El disco es el fruto de mucho trabajo, con sonido mejorado de temas que estaban en el limbo y uno nuevo, 'My disease"

Benítez vuelve a ser el primero en responder cuándo se les pregunta si este es el disco que tenían que hacer ahora porque cumplen 20 años . «Sin duda», asegura rotundo y se explica: «Después de enfrentarse diariamente a cosas que pueden significar el fin de una banda, pandemia incluida, un 20 aniversario era digno de un gran brindis colectivo», Sean Swindle va más allá y afirma que, «Personalmente, quería hacer este disco desde hace ya unos años. Teníamos demasiadas buenas canciones perdidas en el limbo y había que recuperarlas, el 20 aniversario era una excusa perfecta para hacerlo. Todavía nos quedan temas para hacer otro disco. Compusimos el primer single, ‘My disease’, durante el confinamiento, y pensamos que era buena idea meterlo en este. Para Iglesias «20 años merecen, como mínimo, la publicación de un disco. Este no es solo es el que había que hacer ahora, la banda está en forma y se dispone a presentar nuevo material ».

También han hecho un documental, que se puede ver en YouTube, sobre 20 años de rock, con cuyo resultado están "contentísimos"

Cantan en inglés

Además de tener su ‘sede social’ en Quintana de la Serena, The Buzzos también tiene otra característica que le hace singular y marcar distancias respecto a otros, y es que cantan en inglés. Fernán Benítez vuelve a tomar la delantera para destacar: «No existe un mejor idioma para el rock ni para ningún otro género musical. Sencillamente todo lo que hemos hecho responde a la inspiración, influencias y sonido de sus miembros que, casualmente, somos apasionados del rock estadounidense, inglés y escandinavo». Es una cuestión de contexto musical más que de lenguaje». Esta es, se puede decir así la respuesta seria, pero como a estas músicos no les falta sentido del humor, Leone asegura que ya sería millonario «si me hubiesen dado un euro por cada vez que me han hecho esta pregunta». Swindle recuerda que lo hacen desde hace 20 años y por eso «no es nada nuevo», y para Diego Iglesias «The Buzzos en castellano sonaría raro». Quién necesita más explicaciones.

«Nuestros temas hablan de sentirse libres, de relaciones, de fiestas y de rock’n’roll, básicamente», explica la voz de la banda por correo electrónico, pero también lo hacen del «maltrato a la mujer o de las ratas políticas que nos rodean. Aunque-- precisa-- a estas alturas no vamos a soltarle el rollo a nadie. Solo queremos que pasen un buen rato».

20 años dan para mucho y entre ese mucho está la renovación de caras. «Solo nos mantenemos el tipo que canta y yo». Yo es Diego Leone, aunque Fernán ha tocado con ellos desde que tenía 16 años y se incorporó definitivamente en 2015, igual que Juan Antonio Sánchez, mientras que Diego Iglesias fue en 2019 el último en hacerlo. Sean Swindle apostilla, de nuevo con sorna, que «mis amigos y mi novia dicen que he cambiado, pero yo sigo siendo el mismo».

En la promoción del disco se informa de que ‘XX’ está aderezado con unas colaboraciones de lujo, músicos hermanos que no han dudado en sumarse a esta celebración. Y esos ‘hermanos’ son compañeros del gremio «con los que tenemos una relación buena y que admiramos su trabajo y su talento. Que Paco Mata, de los míticos Bucéfalo, no dudara en estar, que un crack como Woody Amores haya hecho guitarras para nuestro disco en medio de su gira con Robe, otros genios como Manu Herrera o Juan Flores Chino, o incluir voces como la de Raquel Calderón, en plena presentación de ‘Rack Roll & The Remayteds…’, María Monterroso, otro increíble guitarrista como Manué Pérez, David Carbonell y sus teclados, Carlos Macías de Maggot Brain, Jose A. Seoane de The Smokers, nuestro exguitarrista y miembro fundador Scott St. James, el decano de los bateras Pachi Cañamero, Laura Martínez de Sweet Little Sister y Maribel Blanco de La Mendinga… son tantas colaboraciones, tan geniales y con tan buena predisposición que estamos abrumados», confiesa Fernán Benítez.

Los orígenes

Y del presente al pasado, para recordar por qué se fundó The Buzzos. «Éramos chavales que habíamos tenido otras bandas y queríamos hacer algo más en serio, cogí a mi hermano como cantante y el resto es historia», explica Leone, quien aclara que el nombre de The Buzzos procede de ‘buzz’ o ‘zumbido’, como el que sale de los amplis de guitarra. Original, como poco. Como tan originales como populares son las profesiones a las que dicen que se dedican, vulcanólogos y epidemiólogos. Y también hay un asesor. En cambio, Sean no tiene reparos en decir que «Yo sigo viviendo del cuento y a la sopa boba». Pero, como «la música es nuestra vida» y como «desgraciadamente el rock en inglés no da para tanto en nuestro país, ahora hemos montado un puesto de chuches para financiar nuestros planes con la banda», añade Diego Leone. De nuevo, ¿Verdad o mentira? Son muy bromistas estos ‘chicos’.

Con la música esperan «seguir disfrutando de lo que nos aporta, junto a la gente que tiene a bien disfrutarla tanto como nosotros, muchos de ellos desde el primer día», señala Benítez. Leone aspira «a poder ofrecérsela en directo al mayor número de personas posible y a seguir grabando discos», a lo que Iglesias añade que «a seguir sumando momentos y experiencias y a continuar disfrutando con la gente que nos sigue, en mi caso, con una guitarra a cuestas». Sean vuelve a hacer gala de su sentido del humor al responde que él a lo que aspira con su música es «A que algún día en las entrevistas no me pregunten por qué canto en inglés». Prometo no volver a hacerlo.

Las letras, que hablan de sentirse libre, de relaciones, de fiestas o del maltrato a la mujer, están compuestas por ellos y cantadas en inglés

Las letras y la música son compuestas por ellos y por algún antiguo miembro de la banda, en el caso de este disco, puntualiza Leone. Letras y músicas para un «rock de alto voltaje. AC/DC le pusieron un nombre y nosotros, como muchos otros, lo asimilamos y lo moldeamos a nuestra manera», señala Benitez, quien se siente agradecido por tener, entre los grupos de rock españoles, «un hueco en el que vivir y en el que estamos encantados de recibir cada día a un pequeño grupito de personas más. Haremos las reformas y ampliaciones necesarias. Swindle añade que «no solo tenemos un hueco sino que creemos que somos uno de los representantes de la escena hard punk rock en nuestro país, la cual está en peligro de extinción».

«Salvo alguna cana al aire, siempre un currante del rock», dice Benítez que son. Y es que para Leone «la palabra rock siempre estará asociada al nombre de The Buzzos. Pero nunca nos ponemos barreras a la hora de hacer canciones, salen así». Iglesias admite que alguna vez cambió de registro, aunque «no duró mucho» y Sean Swindle vuelve a sorprender: «Cantaba en misa de pequeño, como Axl Rose».

Todo nuevo disco debe tener una gira de presentación y en el caso de ‘XX’ no iba a ser menos, pero Fernán Benítez reconoce que «es, probablemente, la más difícil para todos» y lo es porque, no hay que olvidarlo, «el covid sigue vivo y coleando y las medidas y restricciones pueden cambiar de un día para otro».. Sin embargo no desesperan y están convencidos de que «será duro, pero será». También será «incierta», opina Iglesias, quien apostilla que lo será pero con «ganas de salir y mostrar a todo el mundo un buen show de rock en directo, que, en mi opinión, falta hace». Suponemos que Juan Antonio Sánchez, que toca el bajo, es de la misma opinión. Es el único que no se ha pronunciado en esta entrevista hecha, reitero por correo electrónico, pero como también tiene su sitio en The Buzzos también lo tiene aquí, aunque solo sea al The End.