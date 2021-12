El cantante Joan Manuel Serrat se retirará de los escenarios tras la gira que iniciará en abril de 2022 en Nueva York, que recorrerá América Latina y España y concluirá el 23 de diciembre en Barcelona, según anuncia en una entrevista que publica este jueves el diario El País.

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, explica el cantante, de 77 años, en la entrevista al periodista Juan Cruz.

Serrat argumenta así su decisión: “Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.

Cantautor y compositor con una carrera musical de más de cincuenta años, Serrat (Barcelona, 1943) es autor de la canción insignia 'Mediterráneo'', considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

Sus géneros han ido del cancionero popular, el folklore catalán, la copla española y el bolero, al tiempo que ha sido uno de los pioneros de lo que se llamó la Nova Cançó catalana.