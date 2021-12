Ahora que la filosofía defiende su presencia en la Educación Secundaria Obligatoria, (ESO), ahora que se reivindica el pensamiento crítico, el sosiego de la información, o la tradición del pensamiento aparece una de las obras más importantes y necesarias para seguir creciendo como personas, como ciudadanos. ‘Historia de la Filosofía’ (Editorial Ariel, 2021) es la obra del escritor y filósofo A. C. Grayling con la que se examina el enraizamiento histórico de la filosofía tal y como la conocemos hoy. Empieza antes de la era de Buda y Confucio para sumergirse después en las antiguas escuelas griegas, el dominio del cristianismo, el Renacimiento y la Ilustración, cuando el desarrollo de las ciencias naturales y las ideas sobre el estado moral de los individuos tuvieron un enorme impacto. Una entrevista, al exprofesor del Birkbeck Collegey actual miembro del StAnne’sCollege que cobra fuerza no solo porque es un lujo poder charlar con el autor de numerosos libros sobre filosofía, historia de las ideas, derechos humanos y ética; sino porque nos encontramos en un punto donde la zozobra sobre la necesidad de la filosofía, no solo como asignatura pendiente, se juega enteros. Sirva esta entrevista para apuntalar, aún más, la necesidad de no perder el pasado. Porque nos jugamos el futuro. Pasen y lean.

En España no se ha incluido la optativa de Filosofía para el último curso de la Enseñanza Obligatoria; y se habla del ‘problema de la filosofía’, ¿por qué cree que existe ese despropósito ante una asignatura tan clave en el crecimiento personal de los individuos? Estoy de acuerdo en que la filosofía debería impartirse en los institutos y en especial la ética y el razonamiento crítico. Una buena sociedad requiere de ciudadanos con una buena capacidad de reflexión que les permita evaluar la información y los temas de debate público, así como estar al día de las ideas filosóficas desarrollados históricamente. Con ‘La historia de la Filosofía’ se pretende proporcionar antecedentes ‘a las principales preocupaciones filosóficas del presente’; ¿podría darnos ejemplos de similitudes con la actualidad Voy a poner varios ejemplos sobre aquello que la filosofía puede ofrecernos: la investigación sobre la naturaleza del conocimiento y las maneras que tenemos de adquirirlo; el concepto de bondad o que tipos de vida son más significativos o valiosos; también todo aquello relacionado con la justicia en la sociedad y las diferentes fuentes de autoridad política; las teorías de la mente, de la razón o cognición, así como todas aquellas preguntas sobre los valores fundamentales en nuestra existencia. ¿Todo está en la filosofía? Por supuesto, todo empieza y acaba en la filosofía. Como concepto general ‘filosofía’ significa investigación, investigación disciplinada y escrupulosa, y es por eso que la ciencia tiene su origen en la filosofía, así como también las ciencias sociales y la evaluación crítica de cualquier tipo de aspecto relacionado con la cultura. «De no ser por la filosofía aún seguiríamos en la edad de piedra» ¿Es importante determinar qué ramas de la historia de las ideas acaban separadas como historia de la filosofía?, ¿por qué? La filosofía se cuestiona temas distintos como son la realidad, el conocimiento, o los valores. La filosofía ha ido generando estudios más especializados, como la ciencia y las ciencias sociales, a medida que ha avanzado; la ciencia provino de la filosofía en los siglos XVI y XVII, la psicología en el siglo XVIII, la sociología en el siglo XIX, etc. Pero las cuestiones sobre el significado y el valor - las cuestiones éticas - y sobre la sociedad son perennes; cada nueva generación debe explorarlas para su propio tiempo y reformular las respuestas para aplicarlas a su historicidad concreta. ¿Qué lugar puede ocupar la filosofía en la juventud en esta era de la inmediatez y la no-reflexión? Cuando las personas conocen lo que se ha pensado y propuesto en los grandes debates de la historia y se les anima a meditar con profundidad sobre la vida y el mundo, se ven apeladas a formular ideas serias sobre cómo vivirán, elegirán, votarán, trabajarán y vivirán y cómo lograr metas que valgan la pena.La filosofía es, entre otras cosas, el desafío de responder a las siguientes preguntas: «¿Qué tipo de persona debería ser?” o «¿Cómo voy a vivir mi vida?». «Como concepto general 'filosofía' significa investigación, investigación disciplinada y escrupulosa, y es por eso que la ciencia tiene su origen en la filosofía, así como también las ciencias sociales» ¿Debería la filosofía también adecuarse a los nuevos tiempos y adaptarse a plataformas como TIK TOK? Las redes sociales suponen tanto beneficios como problemas. Al mismo tiempo que ofrece plataformas y amplificadores para el debate, también da lugar a falsedades, discursos de odio y al socavamiento de la democracia a través de la desinformación y las teorías de la conspiración. En este sentido, aplicar las habilidades de pensamiento enseñadas por la filosofía nos puede ayudar a discernir lo bueno de lo malo. En cualquier caso,lo mejor que nos aportan las redes sociales es la comunicación y el intercambio de ideas: eso es algo que, indudablemente, ayuda a promover la reflexión filosófica. ¿Qué debería hacer, a su juicio la filosofía, para salvarse ella por sí misma? La filosofía no necesita de la salvación; la gente siempre se preguntará, hará preguntas, explorará ideas; porque las ideas son las ruedas de la historia, la discusión y evaluación de estas, que es la filosofía, siempre existirá. «Los humanos ocupamos una franja de luz en medio de una gran oscuridad de ignorancia…, cada una de las disciplinas…, se esfuerza por ver más allá»; ¿y como convencemos a la sociedad de esto? Es cierto que algunos escritos filosóficos parecen herméticos e intricados cuando no se está familiarizados con ellos. Pero la mayoría de los grandes clásicos de la filosofía se escribieron para el público en general, no para especialistas; y son accesibles para cualquiera que preste atención. El punto importante aquí es este: todo el mundo tiene una filosofía. La mayoría de las personas no saben que tienen una filosofía y, por lo tanto, no han examinado su filosofía, simplemente la han adoptado sin pensarlo de alguna fuente, la religión, por lo general, sin examinarla. Pero todo el mundo tiene una filosofía. La importancia de estudiar filosofía es que revela cuál es tu filosofía y la mejora. «La filosofía es, entre otras cosas, el desafío de responder preguntas como ‘¿Qué tipo de persona debería ser?’ o ‘¿Cómo voy a vivir mi vida?’» ¿Qué no habría conseguido la sociedad sin filosofía? De no ser por la filosofía aun seguiríamos en la edad de piedra. ¿Se toma ‘con filosofía’ el no aprecio de políticos y sociedad a esta ciencia milenaria? Yo no diría que la filosofía sea una disciplina tan poco apreciada en la sociedad, pero en la medida en que el estudio y la discusión de las ideas filosóficas se considere adecuado sólo para las facultades universitarias, es algo que los mismos filósofos deberían remediar: son ellos quienes deberían hacerse escuchar e invitar a la gente a considerar las ideas y a debatirlas. «La importancia de estudiar filosofía es que revela cuál es tu filosofía y la mejora» ¿Qué le diría a cualquier joven que contra ‘viento y marea’ quisiera dedicarse al estudio de la filosofía? Le diría que si quiere hacerlo que lo haga. Estudiar filosofía significa adentrarse en una fascinante aventura que requiere adquirir muchos conocimientos variados e involucrarse en todas las indagaciones y debates existentes, y sin duda, pensar seriamente en las cuestiones fundamentales que nos hacen humanos y que dan forma a nuestros destinos.