Cercano y cariñoso, Antonio José, pese a su juventud, lleva más de media vida dedicado a la música. Su último trabajo responde a vivencias muy personales del artista. Actúa en Cartagena el sábado. Será en El Batel a las 21:30 horas.

Hace unas semanas salió Fénix, su último álbum. Cuénteme, ¿de qué habla en él?

Hablo de la vida. Es un disco muy personal en el que me he dejado todo el alma. Es el disco más importante de mi carrera hasta el momento, así lo siento, y estoy feliz de poder compartir todas estas vivencias a través de mis canciones para que mi gente se pueda sentir identificada.

Tras unas semanas de firmas de discos, ¿cómo lo está acogiendo la gente?

Estoy muy contento de todo el cariño que están depositando a Fénix, ya que para mí es un trabajo muy importante. Reencontrarme con mi público en cada ciudad, aunque de una forma diferente, yo diría que es más especial que nunca. Sé que está calando en los corazones, que era mi propósito.

Como dice, este disco es muy especial en su carrera. ¿Por qué?

Por el momento en el que hemos vivido todos. Han sido momentos difíciles y he tenido muchísimo tiempo para poder expresar todo lo que quería en este disco, trabajarlo a nivel sonido y en todos los sentidos, y meditar bien todo lo que quería contar.

¿Es el nombre, Fénix, una especie de declaración de intenciones?

Todo este disco es una declaración de intenciones porque es un disco en el que me he abierto en canal, es un disco muy directo y muy abierto. Fénix es cómo me sentí al salir de una vivencia diferente de la cual he tenido la suerte de salir con muchísima fuerza.

¿Cómo define este disco en tres palabras?

Único, mágico y especial.

En este disco colabora con diferentes cantantes.

Poder trabajar con Alejandro Fernández, alguien tan importante a nivel mundial, imagínate, todo un sueño. Es alguien a quien admiro desde pequeño, y tenerle hoy como compañero es un honor. Con Morat también, escribimos Lo que hará mi boca juntos, es una canción muy especial y compartirla con ellos la hace aún más especial. Con Andrés Cepeda y Sanluis lo mismo, son cuatro colaboraciones que sentía mucho hacerlas, tenía muchísimas ganas y estoy feliz de que hayan aceptado estar conmigo en esta aventura.

¿Hay algún artista con el que le gustaría trabajar y aún no ha podido?

Con muchísimos, pero diría Antonio Orozco. Tenemos una muy buena relación desde hace años y todavía aún no hemos podido cantar juntos una canción nuestra. Espero algún día poder compartir con él una canción especial.

¿Empezó en la música a los 8 años. ¿Qué recuerda de esa época?

Recuerdo a un niño que sigue siendo el mismo [risas]. Fue una época muy feliz de mi vida en la que, cuando tengo la oportunidad de mirar hacia atrás, la recuerdo con muchísima ilusión. Estoy muy feliz de poder compartir todas mis vivencias con la familia que tengo. Gracias a ellos hoy en día soy quien soy y tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta y la verdad que desde muy niño tuve claro que quería dedicarme a ello.

Era futbolista, de la cantera del Córdoba, y lo compaginaba con la música. ¿En qué momento decidió decantarse por ella?

Yo creo que siempre lo tuve claro pero nunca me armé de valor para dar ese paso, fue mi madre la que decidió por mí, y si no hubiese sido por ella no sé si estaría aquí.

¿Qué significó su paso por La Voz?

Una ventana más en mi vida, es un escaparate que aproveché muy bien.

¿Desde entonces su popularidad ha aumentado mucho. ¿Está donde quería, o aún le queda camino por hacer?

Me queda mucho camino por hacer, pero estoy donde quiero estar. Sigo trabajando cada día para ser mejor profesional y mejor persona, y crecer en todos los sentidos. Es mi objetivo.

En esta gira, que pasa el sábado por Cartagena, presenta las canciones de su anterior álbum. ¿Se resguarda las canciones de 'Fénix'?

Esa gira la empezaremos en mayo y muy pronto anunciaremos las fechas. Esa será una gira muy especial con un directo increíble. Tenemos muchas ganas, pero de momento seguimos con mucha ilusión con Antídoto Tour.