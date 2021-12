Se espera siempre de los periodistas que escribamos de todo y que opinemos de todo, sobre todo si algo pertenece a nuestra área de (más o menos) especialización. Esta semana se suicidaba Verónica Forqué y mi única opinión es que del suicidio hay que hablar más: solía ser un tema tabú en los medios de comunicación, porque se creía que provocaba un efecto llamada. La realidad es que el suicidio se puede prevenir: mejorar los contextos socioeconómicos es una de las muchas posibilidades que hay para evitarlo (hay quien no puede pagar deudas, quien se encuentra en paro y no puede mantener a su familia, desahuciados, enfermos sin cuidados y un largo etcétera). Crear un mercado laboral con sueldos dignos, revisar el programa educativo de la Facultad de Psicología, contratar a más psicólogos en la Atención Primaria y evaluar sus técnicas y dotar a las leyes de dependencia presupuesto es caro: es mucho mejor escandalizarse por un programa de televisión, dónde va a parar. También es caro crear un parque de vivienda público. Miguel Guerrero Díaz es experto en suicidio y dice: «Educar a la sociedad (en especial al varón) en el reconocimiento de las situaciones en las que se debe pedir ayuda profesional, indicar dónde y quién puede ofrecerla, así como conocer recursos de ayuda útiles en su entorno, es clave en la prevención del suicidio». La realidad es que la salud mental sirve de mofa en cualquier contexto. No solo en la tele. Tampoco puedo ofrecer recursos de ayuda útiles en el entorno, porque cada lector vive en un sitio. Y no, a veces la gente no lo tiene todo, por mucho que sean famosos y no haya problemas económicos. Circula por internet una frase atribuida a Robin Williams que dice: «Cada persona que conoces está peleando en una batalla de la que no sabes nada. Sé amable. Siempre». Puede que no libremos batallas y no hace falta pelear por nada: ser amable con otro ser humano es lo mínimo que se despacha.

Estos son días de ausencias dolorosas y de celebración, todo a la vez. Precisamente esta misma tarde, la Orquesta de Extremadura (OEx) ofrece un concierto navideño, presentado por Boris Izaguirre, con Andrés Salado como director y con el trompetista Pacho Flores, el bandoneísta y pianista Claudio Constantini, la mezzosoprano Sandra Ferrández y el bajo barítono Simón Orfila. Es un concierto festivo en el que no solo habrá villancicos, que también, sino que habrá mucho más, como refleja la propia OEx en su web: «Porque no pueden faltar Gershwin y Piazzolla, en el eje americano que Constantini trabaja desde hace mucho tiempo al piano y al bandoneón. Bizet y Rossini, con extractos de óperas alojados en la memoria de todos los públicos, así como muestras de obras de gusto popular imaginadas por Ruperto Chapí y Gonzalo Roig para que Fernández y Orfila nos deleiten con su altura artística en el bel canto; o las especiales composiciones de Arturo Márquez con su concierto para trompeta, que ejecute con maestría Pacho Flores». Será esta tarde, a las ocho, en el palacio de congresos de Badajoz. Hay varias citas importantes, además de las que nombramos en el artículo. Una de ellas es el ‘Concierto de Navidad’ de las orquestas formativas de Afinando, que se celebrará este domingo 19 de diciembre, a las 12.00, en el palacio de congresos de Cáceres. Afinando es el proyecto socioeducativo de la Fundación Orquesta de Extremadura, en el que alberga 150 alumnos de 9 hasta 17 años. Además, los Farrucos estarán en el López de Ayala de Badajoz, también este domingo a las nueve de la noche con el espectáculo “Farrucos y Fernández. Navidad en familia ‘Un cuento de Navidad’. Y en el espacio cinético TaKtá, de Navalmoral de la Mata, se celebra DanzaXtrema, a las seis de la tarde. Es su octava edición y una oportunidad para ver a los mejores bailarines. Más lejos, algo más lejos, La Nave del Duende y Tranvía Teatro nos proponen un ‘Viaje a Pancaya’. Es la propia compañía la que nos cuenta la historia de esta isla: «Evémero, filósofo griego de la época helenística, menciona ya su obra ‘La inscripción sagrada’ -escrita en el s. IV a. c.- la isla de Pancaya, una suerte de isla utópica situada en el océano Índico. Evémero, en su defensa racionalista, aseguraba haber encontrado en Pancaya la tumba de los dioses quienes, más allá de figuras divinas, resultaban ser grandes reyes de la antigüedad. La isla vuelve a aparecer en otros autores como Tibulo o Virgilio. Y aunque estos no ahondarán en la relación con los dioses, la vincularán a todo tipo de riquezas y fragancias exuberantes. Pero el mito de esta isla, a menudo situada en Arabia, es retomado por autores renacentistas y barrocos: Argensola, Cervantes, Lope de Vega… Pancaya vuelve a asomar en sus versos y ya no solo será una tierra rica y esplendorosa, sino que habrá quien la convierta en una tierra solar, y más concretamente, en la patria del ave fénix. Pancaya se erige como un rincón armónico, un Edén o Atlántida en la que el ser humano es feliz, capaz de vivir en equidad y renacer». Mudémonos. Ya. Creemos la utopía, aunque sea en una isla pequeña… Por lo pronto, podemos hacerlo, al menos durante hora y pico, con música y la Corona de Aragón de fondo, esta tarde a las siete y mañana sábado, a las seis, en La Nave del Duende de Casar de Cáceres. Además, esta misma noche, a las nueve, en el Gran Teatro de Cáceres, y mañana sábado en Badajoz, en el López de Ayala (damos la bienvenida a Willy López como su nuevo director, en sustitución de Miguel Murillo), a las seis de la tarde y a las nueve de la noche, Mayumana celebra sus treinta años en escena (sí, han pasado treinta años) con el espectáculo ‘Currents’. Percusión, danza, efectos de luces, imágenes, electrónica: toda esa mezcla es su sello de identidad desde que nacieran en Israel. Quieren, como dice su lema, visualizar la música.