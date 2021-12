Comenzamos la cuenta atrás del año que fue, que no acaba bien en lo que a cargas víricas se refiere, porque, como dice uno de los míos, si no tienes a nadie con covid, es que en tu vida no hay amigos. Algunos de mi círculo han ido cayendo: también lo hicieron en la primera ola. Yo paso el fin de este 2021 escuchando a Jamie Cullum, celebrando la Navidad en ‘petit comité’, comprando cómics de Spiderman y La Patrulla X y haciendo deporte. Y con la mira puesta en el concierto de Navidad de la Orquesta de Extremadura en Mérida el día 3. El 1 es en Badajoz. Crucemos los dedos.

Hemos salido este año, mucho más que el pasado, de tal modo que parecía que todo, a pesar de las sempiternas mascarillas sudorosas en la cara (no he tenido tantos granos ni en la adolescencia, que la pasé sin acné), iba a volver a una cierta normalidad. «Que este virus se vaya», decían, y yo respondía: «Es un virus. Mutan. Son maravillosos, los virus, no hay quien los mate».

Hacer planes se transforma en una quimera, pero los seguimos haciendo. Los que querían viajar a Alemania en fin de año se han transformado con una visita a tierras conquenses y las reuniones con amigos en Nochevieja se basan en a ver si podemos quedar en alguna casa al menos dos, previa PCR, qué caras nos está saliendo la vida social. Y asistimos a esta era post-vacunas casi en shock, qué demonios está pasando ahora, qué nueva variante habrá, hasta cuándo esta sensación de tener una vida a medio gas.

Ah, pero no es a medio gas. He leído unos 18 libros en las últimas tres semanas, he visto las series a las que estoy enganchada (’The expanse’, ‘Todas las criaturas grandes y pequeñas’, ‘And just like that’) y alguna película previsible («todas lo son cuando ves mucho cine y lees mucho», dice mi hermano Nacho, pero algunas no) y tengo pendientes muchos clásicos, muchos, mucho ensayo, algún novelón del XVIII y a Cormac McCarthy.

Queridos Reyes Magos, comienzo. Y me detengo, porque qué pedir a los Reyes Magos que no podamos conseguir los hombres. Más personal en atención primaria y menos mascarillas al aire libre obligatorias. Más darse cuenta de que, en muchos aspectos, como en el cambio climático, la responsabilidad individual es un grano de arena en el desierto de Atacama, convertido en cementerio clandestino de ropa nueva o usada, que ya no está de moda pero que hay que tirar en alguna parte. Quién lo autorizó, quién ordena que lleguen las toneladas anuales de tela: no somos usted y yo, que separamos las basuras para luego descubrir que se recicla una ínfima parte de lo que está en nuestros cuatro cubos de la cocina. Y la energía y la ganadería intensiva y los humedales y el cuidado de la salud mental, tan maltrecha estos dos últimos años. Esa salud mental que todo el mundo esgrime, pero que no se te ocurra faltar al trabajo por un ataque de ansiedad: di que tienes gastroenteritis.

En el programa de la Orquesta de Extremadura de los conciertos de año nuevo no está la ‘Marcha Radetzky’, pero sí el joropo ‘Alma llanera’ y la ‘Conga del fuego nuevo’ y la ‘Danza de Negros’. También la obertura de ‘Caballería ligera’, las ‘Voces de Primavera’ de Strauss y las ‘Danzas Eslavas’ de Dvořák, además de, por supuesto, ‘El Danubio azul’. Escucho siempre las palabras de un escritor mexicano: «En Viena me invitaron a un baile de gala, mucha etiqueta, señores y señoras enhiestos con vestidos vaporosos y valses…». «Bueno, concluía: «su folclore». Estarán el día 1 en Badajoz y el día 3 en Mérida, dirigidos por Juan Pablo Valencia y, además, con carácter benéfico: este año, la entidad elegida es el de Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Luz. Daremos palmas. Muchas.

Queridos Reyes Magos, a estas alturas de pandemia, ya me conformo con ver a mis sobrinos carnales crecer con fotografías (les he visto una vez en dos años) y con hablar con los otros, los grandes, que no son sobrinos, pero como si lo fueran, a base de audios de WhatsApp interminables. Echamos de menos, todos, los momentos compartidos. No multitudinarios, nunca he sido de multitudes, odio los codazos para llegar a la barra en los bares y refregarte con un sinfín de desconocidos mientras intentas no ahorcarte con la correa del bolso, que no se te caiga la bebida de nadie en el abrigo elegante que te has puesto para salir porque, para un día que sales, no vas a ir con el chambergo, y vas mirando a todas partes para ver si tu grupo te sigue. No, no echo de menos esos tiempos. Echo de menos no posponer. Saber con quién voy a celebrar las Navidades. Una fiesta de cumpleaños en el campo. Dejar de contar tiempos de cuarentena para saber cuándo vas a ver a ese amigo al que ves una vez al año porque trabaja en el extranjero y ya el pasado le viste pocas horas. Llegar a una sala de teatro o de cine y verla llena porque nadie tiene miedo de salir, a pesar de que hay pocos lugares más seguros.

Llega un nuevo año: habrá de todo, como en todos los años. El Facebook muestra qué íbamos diciendo por estas fechas, en esa sección Recuerdos tan divertida a veces y tan asombrosa otras (hay gente que me hablaba y ahora no sé quiénes son) y yo llevo varios deseando que se acabe: desde 2017, que fue horrible, hasta este 2021, que es una especie de 2020 dos punto cero. Y, sin embargo, ya lo sabemos, la medición del tiempo es arbitraria y a un día sigue otro y la vida, si estamos vivos, continúa, con todo su dolor y toda su maravilla, sus conciertos de la OEx, sus festivales de teatro de Mérida, Cáceres y Badajoz; sus festivales de cine (FanCineGay cumplirá 25 ediciones: ojalá podamos hacer una fiesta hasta la hora de las migas) y de circo y sus estrenos y sus giras.

Y, como decía Robert Burns en ‘Auld Lang Syne’, levantaremos la copa y brindaremos por los viejos amigos porque, si echamos la vista atrás, en todo ese dolor y esa maravilla, siempre ha habido una mano.