Como las dietas se comienzan a partir del día 15, no se han acabado oficialmente las Navidades. En esta página nos declaramos en contra de las dietas si no son entendidas como «diaeta», es decir, modo de vida. Y en ellas entra, por supuesto, el roscón. Y las sobras del roscón de ayer también, porque para qué conformarse con una pasión cuando se pueden tenerlas todas.

No acostumbro a hablar de hechos culturales pasados, pero esta vez no me puedo resistir. Qué maravilla de concierto nos regaló la Orquesta de Extremadura para el inicio del año. Juan Pablo Valencia nació en 1986 y ahora es el director asistente de la OEX. Viene de Colombia y programó una Conga del fuego nuevo que nos hizo bailar en los asientos y no lo dejamos hasta que se acabó (y en medio también con la enorme Mariachitlán, de Juan Pablo Contreras, estreno en Europa), con las palmas entusiastas de la Marcha Radetzky, como manda la tradición (la nuestra, en fin). Verlo disfrutar dirigiendo va a ser una de las mejores cosas que recuerde de este 2022 que comienza con casos cercanos de covid por doquier.

Sigue habiendo espectáculos para niños. Esta mañana, a las doce, en el López de Ayala de Badajoz, la compañía Tropos representa esa advertencia que es «no salgas sola» en la figura de una chica vestida con una caperuza roja. Aborda el tema de la desobediencia: no pretende que los niños aprendan que desobedecer está mal (a veces no lo está, eso se descubre más tarde), sino que reflexionen sobre el modo en que se comportan. Y los adultos también, ya que, dicen, «los niños no son sino un reflejo de lo que somos los mayores».

En el Gran Teatro de Cáceres hay una obra para adultos, con la mítica María Luisa Merlo: 'Mentiras inteligentes'. Se pregunta hasta dónde sería uno capaz de llegar para salvar su matrimonio y es, también, una historia sobre los secretos que puede mantener una familia que, hasta donde todos sabemos, son infinitos. Eso sí: utiliza la comedia, no van a ver 'Agosto', por ejemplo, o 'El zoo de crista'l. A María Luisa Merlo la acompañan en escena Jesús Cisneros, Juan Jesús Valverde y Ana Escribano, dirigidos por Raquel Pérez.

En Cáceres, además, la cantautora Paula Rubio, que es de la ciudad aunque resida en Córdoba, presenta su nuevo disco, 'Soy'. Será a las nueve de la noche en el Boogaloo Café. Se introdujo en el mundilllo presentando sus temas en la asociación de conciertos La Sala, de Sevilla, de la que salieron artistas como Rozalén, el Kanka o Fran Mariscal, entre otros.

En Mérida, el lunes llega Miguel Ángel Muñoz para presentar '100 días con la Tata'. La Tata es Luisa Cantero, que le cuidaba cuando era niño. Nunca se han separado: ella tiene ahora 97 años y él, 38. Tras varias complicaciones de salud, se dio cuenta de que le faltan muchas cosas por hacer juntos. Entre ellas, un viaje que les trae a Emérita Augusta para conocer los orígenes de Luisa. Luego llegó la pandemia y se quedaron en un piso de 35 metros cuadrados, pero les dio por hacer stories de Instagram y se volvieron famosos. Es el punto de partida de un ciclo de cine español en el que el Cine Club Fórum ha programado 'Pan de limón con semillas de amapola', 'Libertad', 'El amor en su lugar', 'La hija', 'Josefina' o 'Chavalas', en la que participa la extremeña Carolina Yuste.

Esta semana nos trae danza el miércoles al López de Ayala también con 'Icon' de The kreators lab, de Luisma Vaquerizo, que a través del cuerpo aborda temas como el espacio, la moda, la pasión, el arte urbano o la adolescencia.

A enero siempre le cuesta arrancar, porque Navidad es abrir la cartera a todas horas y no estamos como para ocupar asientos, al menos las dos primeras semanas. Lo hacemos casi tímidamente, como desperezándonos. Luego la vida cultural se transforma en algo que formará parte de la rutina del nuevo año, pero que siempre será distinta: el día 20 viene Álvaro Albiach a dirigir a la Orquesta de Extremadura; a Cáceres llega la siempre interesante La Zaranda; La Nave del Duende nos trae a Cambaleo o Teatro del Norte; llegarán Ismael Serrano y La coartada al López, con más conciertos y ópera y danza; estaremos en Semana Santa en menos que canta un gallo y luego en primavera con el Womad y el verano con los festivales de teatro clásico y el grecolatino y el otoño con el de Badajoz y el FanCineGay cumplirá un cuarto de siglo (Dios mío, qué vértigo) y siempre vendrá antes que el Festival de Cine Inédito porque no solo hay tradiciones en Navidad y esperemos que este 2022 nos dé todas las treguas que tengamos a bien firmar (la mejor firma es la vacuna, aclaramos) y, aunque sea con mascarilla, tengamos la impresión de que todo está bien en el mejor de los mundos y de que podemos encontrar refugios.

Uno de ellos será la librería El jardín secreto, que montan la poeta Judith Rico y la ilustradora Gels Caletrío en Plasencia. También han sido libreras, las dos. El catálogo completo de Liliputienses estará allí. Y habrá libros de segunda mano y bonos sociales, para que la cultura esté al alcance de todos. Nerviosita estoy, lo asumo.