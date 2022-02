Servicios Sociales huele mi alcohol de lejos. Quien habla es Grosella, a la que podrán conocer esta tarde, a las ocho y media, en La Nave del Duende, en Casar de Cáceres. Grosella vive en las chabolas. Se les llama «chabolistas» porque, a veces, el lugar que habitas se convierte en tu ser único para los demás, en tu ciudadanía, en tu identidad. A veces no somos yo y nuestra circunstancia: a veces somos la circunstancia entera nada más. También es madre soltera y está enamorada. La ha escrito Laura Moreira, que cuenta que el mayor miedo de Grosella es que el viento, Servicios Sociales o la muerte misma se lleven a Guindilla, la niña de tres años que es toda su existencia.

«Ya se había acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo, pero se había acostumbrado. Y había aprendido a no hacerse preguntas, a aceptar que la derrota se cuela en lo hondo, en lo más hondo, sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Y tenía hambre, y frío, y le dolían las rodillas, pero no podía parar de reír. Reía.

Reía porque Elvira, la más pequeña de sus compañeras, había rellenado un guante con garbanzos para hacer la cabeza de un títere, y el peso le impedía manipularlo. Pero no se rendía. Sus dedos diminutos luchaban con el guante de lana, y su voz, aflautada para la ocasión, acompañaba la pantomima para ahuyentar el miedo.

El miedo de Elvira. El miedo de Hortensia. El miedo de las mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz baja. El miedo en sus voces. Y el miedo en sus ojos huidizos, para no ver la sangre. Para no ver el miedo, huidizo también, en los ojos de sus familiares».

‘La voz dormida’ debería leerse en voz alta. Lo que me enamoré de Tomasa la primera vez que lo leí. Más que de ninguna otra. Esa Tomasa que quería ver el mar porque a sus hijos, su nuera y su marido los habían arrojado al Tajo y los ríos desembocan en el mar y lo mismo todos estaban allí.

‘La voz dormida’, que es, sobre todo, una novela inmensa de Dulce Chacón, se transformó en una película dirigida por Benito Zambrano y ahora, en una obra de teatro que protagonizan Laura Toledo y Ángel Gotor y que se representa hoy, a las 20.30 horas, en la Sala Trajano de Mérida.

Debería leerse en voz alta, por todas aquellas mujeres que, ya en plena democracia, le dijeron a Dulce Chacón que se esperara un poco hasta que bajaran las persianas y quedaran en penumbra porque los vecinos, por si acaso, aquí todos nos conocemos y de eso no se habla, porque no se habla de un sinfín de cosas: de la pobreza, de los pensamientos intrusivos («¿y si me tiro a las vías del tren?»), de qué queremos, de qué no queremos, de cómo viví yo la guerra y la dictadura en este pueblo extremeño, espera que cierre, qué quieres saber.

La ficción no soporta tanto horror como el que vivieron estas mujeres, explicaría después Dulce Chacón.

Ella les dio voz.

Hay temas tabú que solo ahora se asoman al debate público. El suicidio es uno de ellos. ‘Cómo suicidarse sin que se note’ es un texto de Manuel Benito que ha puesto en escena la compañía Teatro Xtremo y que pueden ver esta noche y mañana sábado, a las nueve, en el Espacio Cinético TaKtá, de Navalmoral de la Mata. Cito: ¿puede ser dejar de comunicarse con la gente / es decir / no escribir más a nadie / no llamar más a nadie / no ser amigo de nadie / dejar de lado a la gente / la gente te dará de lado a ti / te suicidas / y nadie lo notará? / ¿decir que te vas de viaje / no dar la dirección / decir que es un viaje largo / que no sabes cuándo volverás / que quizá te quedes a vivir por allí / quién sabe / que a lo mejor encuentras un trabajo / que te vas a plantear renunciar a ser millonario / y te vas a quedar en el tercer mundo trabajando la tierra / que como vas a trabajar la tierra no podrás llamar a nadie / no podrás escribir a nadie / dices la fecha del viaje / cuando la gente crea que ya te has ido / te suicidas / nadie lo notará? / ¿suicidarse de noche?»

Tres personas, rondando los 40 (esa edad en la que descubres que nada es como te lo contaron) y un adolescente de 14 años (la edad en la que lo sientes todo por primera vez y todo es eufórico y terrible). Al modo de los simposios griegos, debaten sobre el suicidio. Sobre los suicidios, porque los hay de muchos tipos: económicos, amorosos, tras matar a la mujer, por presión social, por acoso. Etcétera.

Hay quien lo pierde todo. En ‘Nasrine y el libro de Wallada’, que se representa esta noche, a las nueve, en el Carolina Coronado de Almendralejo, una niña siria que se queda sin familia tras la muerte de su madre, que falleció luchando en el frente kurdo. Tras sufrir un bombardeo que acabó con su casa en Alepo, la protagonista llega como refugiada a Alemania. La pone en escena Samarkanda Teatro, con todo su buen gusto. Y buen gusto, también, es el que tiene Carmen Boza cuando compone y toca y produce sus propios temas. Estará en la Sala Boogaloo de Cáceres a las nueve de esta noche y quién sabe: lo mismo ponemos un disco de Coltrane y comemos caramelos o cruzamos las fronteras sin pasaporte.