La actriz Emma Thompson ha comparecido en el festival de cine de la Berlinale dispuesta a hablar de las experiencias derivadas del "trabajo corporal" inherentes a su papel en 'Good luck to you, Leo Grande', una película en la que interpreta a una mujer de 55 años determinada a vivir su primer orgasmo. No obstante, más allá de explicar su experiencia en el film, Thompson ha aprovechado para lanzar un discurso que se ha hecho viral en favor de las mujeres, censurando cómo se ha impedido que amen su cuerpo.

"A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos", lanzó la actriz, cosechando aplausos entre el público que asistía a la rueda de prensa. Sus inspiradoras palabras prosiguieron para lamentar que, frente al espejo, no puede estar quieta. "No puedo ponerme así delante de un espejo. Porque si estoy frente a un espejo, me muevo, me pongo algo, me pongo de lado, hago algo. No puedo estar así [parada] porque es horrible”, explicaba. Contratar a un gigoló "Fueron 19 días de trabajo físico muy intenso", explicó respecto al rodaje del filme dirigido por Sophia Hyde y centrado en una viuda que contrata a un gigoló, a modo de terapia y en busca de las zonas erógenas desconocidas. "Para ustedes, los alemanes, la desnudez puede ser más normal. Pero los británicos tenemos que luchar contra nuestro puritanismo", explicó la actriz, entre risas y desbordante de buen humor. En la película de la cineasta australiana interpreta a una maestra jubilada que contrata los servicios sexuales de Leo -Daryl McCormack- para tratar de descubrir los secretos de la satisfacción sexual que nunca conoció. "Fue gratificante trabajar tan intensamente con él, no solo por su hermoso cuerpo", confesó Thompson, junto a su compañero de reparto. La pandemia condiciona La película de Hayde acudía a la sección Berlinale Special con carácter de exhibición y con el compromiso de aportar el estrellato necesario para la alfombra roja del festival, que este año regresa a lo presencial tras quedar limitada al formato virtual en 2021 por imperativo de la pandemia. La actriz cumplió con creces con su cometido: posó ante la prensa gráfica pletórica de humor y se sometió a la comparecencia ante los medios con igual sentido de profesionalidad, pese a que las condiciones en que se celebra el festival no invitan a la espontaneidad.