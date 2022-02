«Quiero dedicar este premio a las pequeñas familias de agricultores que cultivan la tierra cada día para que esta fruta llegue a nuestros platos». Eso dijo Carla Simón en Berlín. Ha hecho historia: es la primera directora española en llevarse el Oso de Oro por ‘Alcarràs’, una historia sin actores profesionales que le ha costado seis años poner en pie.

Javier Bardem y Penélope Cruz también han hecho historia. Son candidatos al Oscar, los dos a la vez (no, no son el primer matrimonio que puede llevarse la estatuilla de la Academia de Hollywood; ya estuvieron, por ejemplo, Frank Sinatra y Ava Gardner, entre otros muchos. Pero sí son los primeros españoles). Y, de verdad, ojalá se lo llevaran los cuatro, porque Alberto Iglesias construye apasionantes bandas sonoras (tengo el corazón dividido, porque qué maravilla ha hecho Jonny Greenwood también) y Alberto Mielgo es candidato también por su corto ‘El limpiaparabrisas’, que reflexiona sobre qué es el amor.

Del amor habla la última novela ganadora del premio Nadal, ‘Las formas del querer’, de Inés Martín Rodrigo. Y el dolor por el amor perdido y la venganza sobresalen también, junto a la pandemia (que no es marco, sino personaje) en la entrega de las aventuras del detective Ricardo Cupido que creara Eugenio Fuentes hace ya varios años y que ahora se ha enamorado también de una mujer subyugante.

En uno de los capítulos de ‘Downton Abbey’, los traductores subtitulan «un personaje de Dickens», cuando Maggie Smith dice de alguien que parece Sydney Carton. Comprendo la elección y me cabrea a partes iguales (hay sutiles diferencias entre un cabreo y un enfado), porque, si hay un personaje al que yo amo, es este tío de 25 años cuya juventud caminaba ya hacia su ancianidad. Pero Sydney Carton no es una referencia cultural que pueda entender cualquier persona en España. Menos comprensible fue cambiar Trujillo por Mérida en ‘Gladiator’.

Los referentes culturales son así: cada uno tenemos los nuestros. Las sagas de Louise Cooper, El señor de los anillos, Mark Twain, Dickens, Michael Ende (sigo repitiendo cierta frase de ‘Momo’ cuando las cosas vienen dadas), La Patrulla X (la carta que Lobezno le escribe a Jean y Scott el día de su boda es uno de mis textos favoritos). Las asociaciones son arbitrarias. Leo ‘Las formas del querer’ y me acuerdo de los 27 años que estuve esperando el beso entre Norma y Ed en ‘Twin Peaks’ y de que siempre asociaré ya ‘I’ve Been Loving You Too Long’ de Otis Redding, a ese momento: cuando se emitió el primer capítulo de la serie yo tenía 14, poca gente me ha acompañado tanto tiempo.

Las asociaciones extrañas hacen que, cuando escucho una marimba, me acuerde del agua, cada vez. En Cáceres, esta tarde (a las ocho en el Palacio de Congresos), está Conrado Moya, que ha grabado (entre otras cosas) las ‘Variaciones Goldberg’ de Bach con su instrumento, que eligió porque ama la percusión y ama el piano (hoy todo va de amor) y en la marimba los encontró a los dos. Dirige Salvador Vázquez, malagueño, que se mete de lleno en Sevilla con ‘La procesión del Rocío’, de Joaquín Turina. El concierto es una fiesta y como tal se titula el programa: ‘Alegorías del frenesí’. Ayer estuvieron en Badajoz, donde mañana por la noche podrán ver ‘Quién nos lo iba a decir’, a las nueve de la noche en la Sala Off Cultura, recién abierta, que pretende convertirse en un espacio de referencia en la ciudad bajo la dirección de Vicente Robles.

‘Quién nos lo iba a decir’ ha salido de la imaginación de Francis Lucas. Otra de sus obras (también con Pedro Montero en el escenario, como en ésta) se llama ‘Retiro espiritual’, se representa esta tarde en el Teatro Gabriel y Galán de Trujillo a las ocho y media. 'Retiro espiritual' es hilarante. No hay más. Miren que yo soy de risa difícil en el teatro (no en la vida diaria) y salí de allí diciéndole a Lucas, «qué gilipollez más divertida acabo de ver» y con una sensación inmensa de agradecimiento, porque reírse es una de las sales de la vida.

Los nuevos descubrimientos también. El otro día (el otro día de esta misma semana, no hace treinta años), Gonzalo Izquierdo, que es una de las dos mitades de la editorial Dos Bigotes (editorial imprescindible, añadimos) decía que tenía una nueva obsesión y se llamaba Orville Peck. Como al final, los gustos culturales son una red que te teje a los demás y te fías del gusto de Gonzalo, lo buscas. Y te escuchas la discografía entera de este muchacho del que no se sabe demasiado, porque canta siempre con un antifaz de flecos. De hecho, una de las primeras búsquedas relacionadas con su nombre es quién le fabrica los antifaces.

Es uno de mis pasatiempos favoritos con un par de amigos: pasarnos canciones o portadas de libros sin mucha necesidad de decir nada. De vez en cuando se nos cuela un «obrón» o un «maravilla» o un «obra maestra» y tú vas y te lo compras, sin pensar, lo mismo que no pensaste cuando comenzaste a escuchar a Big Thief o a Orville Peck. Qué hermosa, ahora que lo pienso, esa confianza en los otros y en los gustos de los otros.