La novela 'Operación Kazán' del periodista Vicente Vallés ha ganado el Premio Primavera 2022, dotado con 100.000 euros, según el fallo del jurado hecho público este viernes, que ha destacado la trama de intriga de esta historia de espionaje que atraviesa casi todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI.

La novela ganadora de la XXVI edición del Premio Primavera, convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, es una historia "llena de intriga que, desde una perspectiva muy original, plantea un asunto de ficción que bien podría ser de la más absoluta realidad", según ha destacado el jurado.

El jurado del Premio Primavera de Novela, presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún (secretaria con voto), falló ayer jueves, este premio por unanimidad, en una reunión celebrada en Madrid.

Y tras conocerse el fallo del jurado en una rueda de prensa, Vallés (Madrid, 1963) ha confiado en que los lectores se entretengan, lo pasen bien con su novela y aprendan quizá "alguna cosa que no sabía", porque "hay mucha historia real en esta historia de ficción".

Se trata de una novela coral que empezó como un ensayo periodístico, como son sus dos trabajos anteriores, según ha explicado Vallés, que ha dicho que se ha encontrado muy bien con la libertad que ha dado la ficción, aunque la realidad la supera muchas veces.

"La trama no está en condiciones de competir con la realidad, que supera la ficción, porque no se me hubiera ocurrido contar la historia de espionaje de un partido político en la actualidad", ha dicho en referencia a los acontecimientos vividos este jueves en el Partido Popular.

En 'Operación Kazán' el periodista construye una trama de espionaje que atraviesa la mayor parte del siglo XX y lo que llevamos de XXI y en la que se ven implicados el KGB, la CIA y el CNI.

Su punto de partida es el nacimiento en Nueva York en 1992 de un niño para el que los servicios de inteligencia soviéticos diseñan el más audaz plan de espionaje jamás imaginado. Años después, Lavrenti Beria, el sanguinario jefe de la policía bolchevique, presentará ese plan a Stalin, que se apropiará del operativo y lo convertirá en una misión personal y extremadamente secreta.

La novela recorre desde la Revolución Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas del siglo XXI, pasando por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín en 1989, el colapso de los regímenes comunistas en los años 90 y la actual injerencia rusa en las democracias occidentales.

'Operación Kazán', que llegará a las librerías el próximo 23 de marzo, sigue la estela de sus dos libros anteriores, de tal forma que podría ser la tercera parte de una trilogía, aunque no sean novelas, ha dicho.

Su escritura le ha llevado más de lo que pensaba, tres años, debido a que la pandemia supuso para él un trabajo periodístico suplementario.

Vicente Vallés lleva más de tres décadas dedicado al periodismo. Dirige y presenta el informativo de la noche de Antena 3, y con anterioridad ha sido responsable de programas de noticias en Telemadrid, Televisión Española y Telecinco.

También es analista político en prensa y radio. Ha recibido varios premios, entre ellos el Salvador de Madariaga, el del Club Internacional de Prensa, la Antena de Oro, el Premio Iris de la Academia de Televisión, el Premio Ondas, el Premio de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, o el Premio Francisco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos.

Es autor de los libros 'Trump y la caída del imperio Clinton', en el que analiza el resultado de las elecciones americanas de 2016 y 'El rastro de los rusos muertos' (2019).

El Premio Primavera de Novela fue creado en 1997 con el fin de apoyar la creación literaria y contribuir a la máxima difusión de la novela como forma de expresión artística de nuestra época. Además de la dotación económica al ganador, la obra vencedora será publicada en exclusiva por la editorial Espasa. El ganador el pasado año fue el español Pedro Simón por "Los ingratos".

Un total de 1.428 originales se han presentado a esta convocatoria del premio, de los que 694 procedían de España, seguida por Argentina y México, con 223 y 110 originales, respectivamente.