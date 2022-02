Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón

sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis

¿Imaginan esta poesía de Sor Juana Inés De la Cruz por peteneras? Pues esta oda a la belleza, al estudio y a la puesta en valor de grandes literatas de este país como Rosalía de Castro, Gabriela Mistral, Ernestina de Champourcín, Dulce María Loynaz o Carmen Conde porsoleares, rondeñas, zambras o peteneras es lo que ha conseguido aunar en su voz flamenca y honesta la cantaora Antonia Contreras (Málaga,1963) con su nuevo trabajo ‘Singular femenino’. Una obra, ya como trabajo discográfico, que hace unos días ha presentado en el marco de la Cumbre Flamenca de Murcia que este año ha estado dedicado a las ‘Mujeres, poetas y flamencas’. «Cante femenino, cante grande y bello en la Cumbre Flamenca hermanada con Lo Ferro» nos comenta el compañero Gabriel Maldonado, y es que la malagueña defendió junto al maestro Juan Ramón Caro algo más que una singularidad femenina sino la tradición, sabia y flamenca, de aunar literatura y cante. Una unión indivisible como lo es el estudio y el éxito; el trabajo y el reconocimiento, o la de la propia Antonia Contreras cada vez que decide subirse a un escenario con la humildad y ese cante, en continua evolución, que le caracteriza. Pasen y lean.

¿Por qué ‘Singular femenino’?

Se ha cantado mucho y bien a grandes poetas: Lorca, Machado, Miguel Hernández, Alberti y un largo etcétera, pero me llama la atención que apenas se cante en el flamenco a poetas femeninas, así que me puse manos a la obra y busqué a mujeres que nunca hubieran sido adaptadas al flamenco. Ahí es cuando surge lo de ‘Singular femenino’. Presenté un proyecto con motivo de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga de 2019, les interesó la idea, y es ahí donde se estrena como espectáculo. Este año, por fortuna, se ha estrenado el disco en la Cumbre Flamenca de Murcia a la cual, por cierto, estoy muy agradecida.

¿Cómo hizo la selección de estas autoras?, ¿qué fue lo más complicado?

Lo más complicado: ceñirme a un número determinada de mujeres. Me habría gustado que fuesen más, pero tendría entonces que haber grabado varios discos porque, ¡me encontré con verdaderas joyas! Lo más complicado es que al ser poesía que no está pensada para el flamenco dificulta y mucho la adaptación al cante. La selección la hice teniendo especial atención a la métrica de los poemas, por un lado, y por otro, a la del cante; y en todo ese proceso he tratado de cuidarlos al máximo para no alterar nada. Lo cierto, es que hoy por hoy, estoy muy contenta con el resultado.

Mujeres poetas de distintas épocas a diversos palos del flamenco…, ¿le fue fácil asignar a cada autora un estilo flamenco?

Fue un proceso muy bonito, pero nada fácil, es verdad. Muchas horas de trabajo, pero para un resultado muy gratificante. ‘Singular femenino’ es un aprendizaje inmenso en todos los aspectos. Algunas de las poetas son desconocidas, ha sido una gran suerte haberlas encontrado y por eso aposté, desde el principio, por la idea de que este era un trabajo que merecía quedar grabado, y ahora sí, ahora estará para siempre. Uno de los poemas que más me costó adaptar y de los primeros que seleccioné fue el de Sor Juana Inés de la Cruz ‘hombres necios que acusáis’. Me llamó la atención como una religiosa en pleno siglo XVII escribiera así sobre los hombres.

¿Hacia dónde está evolucionando su cante?

He tratado siempre de que evolucionara hacia adelante, hacia la creatividad,pero desde mi propia manera de sentir y expresar el cante buscando, siempre, mi personalidad. Me considero una artista inquieta con una constante inquietud por aprender, por llevar un repertorio variado e inédito. Eso unido a que tengo la fortuna de compartir mi vida junto al maestro Juan Ramón Caro, excelente músico y también con similares inquietudes en esa búsqueda de nuevas formas y sonidos, hace que vayamos navegando en el mismo barco con la misma ilusión y ganas.

¿En qué momento se encuentra como artista?

Siento que vivo en un buen momento. Me siento muy satisfecha por mi trabajo de los últimos años, con ganas y con ilusión de seguir desarrollando un arte que me apasiona, y siempre agradecida a la vida que me lo permite.

¿Nuevos proyectos?

Promoción del disco, festivales de verano y otras actuaciones, como Semana Santa en Madrid, o ‘El Amor Brujo’ en Francia...y en cuanto me sea posible, grabar el próximo disco en el que incluiremos nuevas creaciones. Nuevas ideas, en las que ya estamos trabajando.