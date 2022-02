La ilustradora y dibujante valenciana Ana Penyas (1987), ganadora del Nacional de Cómic en 2018 gracias a ‘Estamos todas bien’, se alzó ayer con el IV Premio ACDCómic, que conceden por votación los miembros de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España, por su obra ‘Todo bajo el sol’ (Salamandra), mientras que la extremeña Mayte Alvarado (Badajoz, 1978) ha sido reconocida en la categoría de Autor/a Emergente por ‘La isla’ (Reservoir Books), una inquietante, delicada y poética fábula ambientada en un pueblo pesquero. Por primera vez, en las cuatro ediciones de los premios, han recaído en dos autoras.

«Ahora se nos ve más a las mujeres en el cómic y tengo la sensación de que hemos venido para quedarnos», señaló Alvarado. A ello, Penyas añadió que espera que el triunfo de dos mujeres «no sea noticia» en el futuro: «Ojalá no tengamos que sorprendernos más porque unos premios los ganen solo mujeres como tantos años los ganaban solo hombres y no pasaba nada» , precisó.

«Está claro que está viniendo una nueva generación de autores de cómic», opinó Alvarado, aunque ella particularmente no se acaba de sentir parte de ella, «tal vez por ser de Badajoz». Por su parte, para la autora valenciana, lo más destacable de esta nueva generación es que sus referentes no tienen que ver únicamente con el mundo del cómic. «Ya no estamos tan encorsetados. Y no es que hayamos hecho un gran esfuerzo por romper las reglas, es porque igual no las teníamos tan claras».

Emergentes

Sobre la obra de Alvarado, creadora de ‘La isla’, su primer cómic largo publicado profesionalmente, se destaca «su capacidad evocadora, gracias a un dibujo de poso poético y un notable uso del color, que le permite recrear atmósferas oníricas y mágicas, al tiempo que otorga a su trabajo una cualidad única en el panorama español, desarrollado en una dilatada trayectoria en la autoedición». La extremeña ha superado en la votación de los Emergentes a los cuatro finalistas: Genie Espinosa (’Hoops’, Sapristi), Marta Cartu (’Hola Siri’, autoedición), Paco Sordo (’El pacto’, Nuevo Nueve) y Guillermo Lizarán (’Sácamelo todo’, Fandogamia).

Es la primera vez que lo ganan dos mujeres, por lo que Alvarado dice tener "la sensación de que hemos venido para quedarnos"

Alvarado es licenciada en Comunicación Audiovisual, ilustradora y dibujante de cómics. Realizó sus primeros trabajos en diferentes proyectos de autoedición con Borja González. En El Verano del Cohete, editorial fundada en Badajoz, publicó su primera obra en solitario, ‘E-19’ (2015), una revisión de Frankenstein, y participó en la antología ‘Fantasmas’ (2014). También es autora de ‘Descalzos. Los doce apóstoles de México’ (2018) para la colección Extremeños en Iberoamérica. Su actual proyecto de autoedición combina el papel con lo digital y lleva por nombre ‘Spiderland/Snake’. También ha publicado historias cortas en medios como CQ, y ha participado en la antología ‘En corto’ (Astiberri, 2018).

De ‘Todo bajo el sol’, la ACDCómic ha valorado que destaca «por el inteligente uso de los recursos del cómic y la combinación de técnicas de dibujo para analizar, a partir de la implicación emocional de los lectores, un proceso tan complejo como el de la turistificación y gentrificación de la costa del Levante, así como por la temprana madurez de la autora demostrada en su segunda obra».

En las anteriores ediciones los ganadores del Premio a Mejor Obra Nacional fueron Max por ‘Rey Carbón’ (en 2019), Pep Brocal, con ‘Inframundo’ (2020), y Paco Roca, con ‘Regreso al Edén’. Los Emergentes fueron María Medem, Aroha Travé y Nadia Hafid.

Harán una revista

Las ganadores participarán en una publicación gratuita que la asociación edita y distribuye en librerías y bibliotecas. Cuenta con una doble portada inédita que realizarán Ana Penyas y Mayte Alvarado, además de entrevistas con ambas, reseñas y perfiles de los finalistas.

Estos galardones llegan poco después del anuncio, la pasada semana, de los premios que concede otro colectivo, el de las librerías. Así, mientras que las especializadas de Zona Cómic reconocieron como Mejor cómic ‘Contrapaso. Los hijos de los otros’, de Teresa Valero (Norma), las de infantil y juvenil, del Grupo Kirico, premiaban ‘Las Varamillas’, de Camile Jourdy (Astronave) como Mejor Libro Infantil.