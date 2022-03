Lo que al mar le fue robado, al mar será devuelto.

El mar

Cuando regresé de Melilla, pasé tres años buscando el mar entre los edificios.

«Lo que más encantaba a la princesa era oír hablar del mundo de los hombres, de allá arriba, la abuela tenía que contarle todo cuanto sabía de barcos y ciudades, de hombres y animales. Se admiraba sobre todo de que en la tierra las flores tuvieran olor, pues las del fondo del mar no olían a nada; y le sorprendía también que los bosques fuesen verdes, y que los peces que se movían entre los árboles cantasen tan melodiosamente. Se refería a los pajarillos, que la abuela llamaba peces, para que las niñas pudieran entenderla, pues no habían visto nunca aves».

Lo escribió Andersen. El cuento se llama ‘La sirenita’.

Las sirenas que le cantaban a Ulises amarrado, las mareas que afectan a los locos, el Kraken, Moby Dick, la ballena franca austral y las orcas, romper una botella de cava o champán en la quilla, verter la sangre de los enemigos (como hacían los vikingos), los fuegos de San Telmo y El holandés errante, Mary Read, Barbarroja, Barbanegra, Anne Bonny, Francis Drake, Zheng Shi y el resto de piratas, hombres y mujeres que se hacían a la mar.

Como Ismael.

Lo que al mar le fue robado, al mar será devuelto, escribe Mayte Alvarado en esa preciosidad de cómic que es ‘La isla’ y que habla, entre otras muchas cosas, de la soledad y del aislamiento y de la naturaleza y del dolor ante la pérdida y estar dos en el mismo lugar pero no querer estar. Todo eso, con los dibujos evocadores a los que nos tiene acostumbrados y con un texto envidiable (porque hay texto, esta vez).

Es una de las recomendaciones de hoy, porque el fin de semana se prevé con lluvias. Y bien está leer en un fin de semana lluvioso. O desafiar a los elementos y largarse a un concierto o a una obra de teatro. En Los Santos de Maimona, en la Sala Guirigai, hoy, a las nueve de la noche, se representa ‘Las guerras de nuestros antepasados’. De ella decía Miguel Delibes (que la escribió): «El diálogo sostenido por el recluso Pacífico Pérez con el Doctor Burgueño, médico del sanatorio penitenciario donde está internado, plantea problemas esenciales sobre la libertad y la responsabilidad sobre los que haríamos bien en meditar».

«¿Es que no podemos ir todos juntos a alguna parte?», pregunta Pacífico a su entrañable tío Paco. Y éste responde, acuitando el gesto: «Eso todavía no se ha inventado».

José Sacristán me dijo que era su personaje favorito de Delibes: él la estrenó. «Es de pueblo, pero no pueblerino y no es gracioso, aunque algunas de las cosas que le ocurren sí lo sean y algunas escenas se transformen en tragicomedia», dice la directora de la obra, Luisa Hurtado. La interpretan Juan Manuel Pérez y Javier Bermejo. A Javier Bermejo le vimos haciendo un César apabullante en la adaptación que José Carlos Plaza dirigió de ‘Antonio y Cleopatra’, de Shakespeare, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

En la Sala Trajano de Mérida también (20.30 horas), y en Badajoz, en el López de Ayala mañana, a las nueve de la noche, podremos ver ‘El caballero incierto’. Es un texto de Laila Ripoll, basado en el personaje de la novela ‘La carne’, de Rosa Montero. Josefina es un personaje maldito, una invención desgarrada y dolorosa de la condición de ser mujer. «Josefina entra en las sombras y desaparece para convertirse en fantasma, en mito, en carne de escenario. Para no desaparecer nunca».

La perla 'Antes de que llegue la bestia’ es el título evocador que nos ofrece, el viernes y el sábado, La Nave del Duende. Es uno de los últimos trabajos de Ensalle, con dirección y texto de Pedro Fresneda, que colabora con otras compañías. Para esta obra contaron con Terrorismo de autor (colectivo audiovisual), Antoine Forgeron (iluminador, director técnico) y Sergi Fäustino (performer, bailarín). «Bestia es la palabra clave de la pieza. La Bestia política y económica, la Bestia social, lo que ha dejado la Bestia en nuestros cuerpos, mi propia Bestia. La mirada se sitúa en el contexto socio-político actual, hoy. Cómo está construido el sistema, cómo nos afecta, cómo nos relacionamos con él» y cómo podemos subvertirlo, añado. Mezcla teatro, danza y cine.

Este marzo: se reivindica a la mujer. En D-Libro, el Festival dedicado a la infancia y la juventud de Montijo, se va a hablar hasta de mujeres trans en una obra deliciosa de teatro. Eso sí: comienzan este domingo con ‘Las cotton’, de la compañía de títeres Anita Maravillas. ‘Las cotton’ habla de una familia que ha dejado atrás los peligros de su pueblo natal y se dirigen en busca de otras vidas y oportunidades y es «un trabajo inspirado en las luchas obreras de las mujeres en la industria textil de principios de siglo», porque a los niños se les puede hablar de todo.

También tenemos música: la Orquesta de Extremadura (OEx) está en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena, esta tarde a las ocho, con su espectáculo ‘Colores de la Lusofonía’, dirigido por Rubén Díez y contado y cantado por la extremeña Mili Vizcaíno y el lisboeta Cláudio Alves y con otros músicos, además de los de la OEx, en el escenario: Enrique Tejado al contrabajo (ha hecho, además, los arreglos para orquesta de los temas que se van a interpretar), Juanma Barroso a la batería y el genialísimo José Manuel Neto a la guitarra portuguesa. Van a interpretar un repertorio lleno de ritmos africanos, lusos y brasileños. Además, Anam Camerata presenta su primer proyecto, ‘Origen’, con la soprano Mar Morán como solista. Habrá obras de Falla, Rossini y Beethoven. Los conciertos se realizan el sábado 5 de marzo en la Casa de cultura de Bienvenida, a las ocho de la tarde, y el domingo 6 de marzo en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena, a las 12.30 horas.

Y yo que pensaba que íbamos a descansar un poquito tras los Carnavales.