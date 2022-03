«Porque se acostumbra uno a hablar en público; porque es un trabajo en equipo; porque tienes que aprender a ser generoso con los errores de los demás y que también comprendan y perdonen los tuyos. Porque aprendes a equivocarte, que no pasa nada». Estas son las razones por las que Miguel Rellán (que un día estudiaba Medicina y en los siguientes actuaba en ‘Amanece que no es poco’, ‘El crack’ y ‘El crack II’, ‘El perro del hortelano’ o ‘Maricón perdido’) dice que se debería impartir teatro en todos los centros escolares.

Cuando yo estudiaba en Sevilla, mis amigos se apuntaron también. «Aprendes a tocar», me decía Mario. Y luego caía: «Bueno, a ti eso no te hace mucha falta». Más de dos décadas después, yo disfruto de las clases con Pedro Montero y me pregunto por qué no lo hice antes. Lo que me ha dado, sobre todo, es la capacidad de confiar en desconocidos: en desconocidos que te ven hacer el ridículo, ojo. Rellán recibe mañana el San Pancracio de Honor en el Gran Teatro de Cáceres. Le acompañarán, recibiendo sus galardones, Marta Pérez Sanz, Ainhoa Rodríguez, Bebe (permítanme que tire para la tierra), Javier Cámara, Julián López, Patricia López Arnaiz y Rodrigo Cortés.

El otro día, Guillermo García Calvo (que dirige en Plasencia el nuevo programa de la Orquesta de Extremadura, formado por obras de Salieri, Mozart y Schumann) me dijo que tocar (será el solista de piano) cobraba un significado más profundo estos días. Yo me agarro a las noticias culturales pensando: sigue habiendo belleza en este mundo. A pesar de Siria, de Israel y Palestina, de Yemen, de Ucrania, de Myanmar y de todos los yihadistas en varios países africanos; a pesar de las discriminaciones por razón de identidad u orientación sexual, tipos de cuerpos, edades, capacidades o discapacidades (uso esta palabra porque me lo dijo Raúl Gay, que sabe del tema mucho más que yo. Por cierto, el otro día fue al cine -y esto pasa en muchos sitios- y la primera fila, sépanlo, no es la más indicada para una silla de ruedas: ¿ustedes han visto a alguien ocupar la primera fila manteniendo las cervicales en perfecto estado dos horas después?). A pesar de la violencia y de las agresiones, podemos escuchar a Mozart, a Schumann, a Salieri.

Podemos leer. En La Puerta de Tannhäuser se presenta ‘Perros flacos’, esta tarde, a las siete y media: es de Mari Cruz Vázquez, periodista, que ha retratado «la otra movida madrileña», la «movida de los parias». Hay nueve personajes: «Sin embargo, estos jóvenes, entre ellos una abuela octogenaria, no se moverán por Malasaña, Chueca, La Latina, Lavapiés, Moncloa o Chamberí, sino por la UVA (Unidad Vecinal de Absorción) de Hortaleza, una suerte de instrumento que surgió en la década de los sesenta del pasado siglo para combatir el chabolismo de la capital. Tampoco se mueven por los ‘garitos’ o locales que harían historia, como la Vía Láctea o el Penta, sino en el bar de Paco o en la Peluquería Manuela». Porque siempre ha habido parias, siempre personas en la periferia, vidas menores, sin glamour ninguno, gente intentando sobrevivir y encontrar un lugar en el mundo.

La perla Los genios reflejan el mundo que les tocó vivir como nadie: aunque se les pida que no lo hagan, aunque pueda parecer extraño a sus coetáneos. Goya denunciaba que la mujer no tuviera educación, algo que la abocaba a la ignorancia y a la prostitución o los matrimonios forzosos. Lo pueden ver en la exposición ‘Mujeres de Goya. Vicios y virtudes de la sociedad de su época’, que se acaba de inaugurar en el MUBA, el Museo de Bellas Artes de Badajoz y que reúne 92 grabados que van desde ‘Los Caprichos’ (1796-1798) hasta ‘Los Disparates’ (1815-1824), pasando por ‘Los Desastres de la Guerra’ (1810-1815) y ‘La Tauromaquia’ (1814-1816). Mujeres heroicas, mujeres indomables, rebeldes, brujas o putas, críticas a la Iglesia y la nobleza: Goya lo retrató todo. Indispensable.

¿Qué ocurre cuando ese lugar en el mundo es difuso o se te niega? Sobre esta pregunta transitan dos de las obras que vamos a poder ver también este fin de semana. Una es de circo, ‘By ò Bu’: será esta tarde, a las ocho y media, en La Nave del Duende y se presenta como una «distopía circense en clave surrealista». En el escenario, «dos personajes separados por un muro habitan sus múltiples soledades. Bu lleva mil años en el mismo lugar. By, mil caminando sin descanso. ¿Cómo atraviesan los días? ¿Qué sucedería si se encontraran?».

«Los desconocidos son amigos a los que nunca nos han presentado». Siempre me pregunto qué ocurriría si escucháramos otras historias. De qué manera cambiaría nuestra manera de estar en el mundo si conociéramos a las personas cuya existencia atacamos (o atacan otros, a veces con micrófono desde espacios públicos, o desde el mismo Congreso de los Diputados, o desde partidos) de tanto en cuanto: migrantes, refugiados, gitanos, mujeres trans, mujeres lesbianas, hombres gays, personas no binarias, todos los que viven en barrios deprimidos, los niños que no están acompañados de ningún adulto y que han cruzado las fronteras, los ilegales (ah, esas trampas del lenguaje para convertir en subhumanas otras vidas).

¿Qué ocurriría si nos diéramos cuenta de que hemos existido nomás y no vivido? Eso es lo que se plantea Marina, a la que interpreta Cuca Escribano en ‘El síndrome del copiloto’, que se representa a las nueve de la noche en el teatro López de Ayala de Badajoz mañana sábado. Es la adaptación de ‘Mujeres que compran flores’, de Vanessa Montfort: podemos dedicar nuestra vida a los demás o al trabajo y luego, cuando se van, cuando mueren, cuando el trabajo desaparece, ya no sabemos qué hacer con las horas. Marina se monta en un velero que no sabe navegar para llevar las cenizas de Óscar (Miguel Ángel Muñoz) a Tánger. Y descubre que, al final, sí que sabe pilotar. Como puede. Como todos.