Este libro que presentamos ha tenido, hasta ahora, más de 250.000 lectores. Lectores que han conseguido, a través de las reflexiones de grandes pensadores como Epicuro o Kant, ideas inspiradoras para responder y obtener consejos útiles a la hora de vivir e interpretar la vida. Respuestas de antes a problemas de ahora. ‘Filosofía para una vida única’ (editorial Maeva, 2022) es un 'best seller' que el profesor de filosofía, muy popular en su país, Lammert Kamphuis (Voorburg, Países Bajos, 1983) ha conseguido alzar al número uno de ventas. Filosofía para la relación con los demás, filosofía en tiempos de aflicción, para cobardes y deshonestos, filosofía para la relación con el mundo…, filosofía, al fin y al cabo, que es donde podemos encontrar todas las preguntas y todas las respuestas para el alma, el desasosiego o la inquietud. «Ya eres alguien, solo tienes que descubrir quién», aseguraba Aristóteles; y ustedes, ¿se atreven a abrir estas páginas y descubrirlo? Pasen y lean.

El hecho de darnos cuenta de que las respuestas ya existen, ¿es un síntoma de la falta de conocimientos de nuestra sociedad, o de la fragilidad de la memoria?

Para mí la belleza de la filosofía es que no se trata tanto de las respuestas, sino más bien de hacer las preguntas correctas. Y al vivir estas preguntas conscientemente, quizá de alguna manera puedas estar viviendo poco a poco en tus respuestas. Como dijo Sócrates: «Sé que no sé nada y ni siquiera estoy seguro de ello».

¿Por qué la filosofía no está tan ‘a mano’ como las seudociencias o el mindfulness o el yoga?

La filosofía occidental empezó en las calles de Atenas, literalmente en las calles. Pero cada vez más se convirtió en un discurso académico de alto nivel entre filósofos. En esta obra intento devolver la filosofía a la calle. A las calles de donde surgió originalmente.

¿Por qué cuesta tanto que la filosofía, tan esencial en la historia, lo sea en la personal de cada uno?

Aprendemos muchas cosas en la escuela, excepto las que realmente importan para el arte de vivir. Sería estupendo tener más lecciones de vida en el colegio, ya que todos, somos «lanzados» a esta vida sin saber a ciencia cierta cómo vivirla. En esta situación, es útil escuchar los consejos de los filósofos de los últimos 2.500 años.

Es usted un ‘best seller’, un filósofo ‘moderno y popular en su país’, ¿alguna vez ha sentido vértigo por la responsabilidad?

La verdad es que no. Me encanta hacer que las grandes ideas de los filósofos sean más accesibles a un público más amplio. Es un placer poder hacerlo en empresas, en festivales, en conferencias, en la televisión y la radio, etc.

¿Hay algo a lo que la filosofía no pueda responder?

Mi contrapregunta sería: ¿hay algo que la filosofía pueda responder? Probablemente no tanto. Pero al mantener conversaciones filosóficas aprendemos a poner nuestras propias ideas en perspectiva, lo que nos permite intentar ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. La filosofía es una medicina saludable contra la polarización. Por tanto, la filosofía nos ayuda a mantener conversaciones curiosas, no a encontrar respuestas.

Este libro enseña ‘el arte de vivir’, ¿podría darnos tres claves con las que convertirnos en invencibles ante los desafíos del día a día?

No estoy seguro de que te hagan invencible, pero esperemos que sean útiles:

Primero: Ten cuidado con las altas expectativas. Nuestro sentimiento de satisfacción es el resultado de nuestras expectativas reflejadas en la realidad. Cuanto más altas sean nuestras expectativas, mayor será la probabilidad de que nos decepcionemos. Vivimos en una cultura en la que nos animamos a creer que «el cielo es el límite». Sin embargo, también podríamos decir que todo es mucho para los que no esperan demasiado. O como decía el filósofo francés Voltaire: «Lo mejor es enemigo de lo bueno».

Segundo: Sé consciente de que a veces te haces más libre comprometiéndote.

Tercero: No olvides que somos ‘homo ludens’ (criaturas que juegan). Sigue haciendo cosas en la vida y en el trabajo que no son necesarias, y que haces solo por diversión. Y no te tomes siempre demasiado en serio.

¿Existen los problemas intrínsecos a un país, a un clima, por ejemplo? ¿Hay soluciones ‘ad hoc’ a cada lugar en el mundo?

Cada cultura, cada lengua, crea su propia perspectiva del mundo. Esto significa que siempre hay diferencias en cuanto a las ideas filosóficas que resuenan en cada lugar. Sin embargo, todos debemos enfrentarnos a «las grandes preguntas de la vida»: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo vivir una vida con sentido? ¿Cómo ser un buen amigo, compañero o padre? ¿Cómo afrontar los contratiempos? etc.

Decía Cicerón que existía un «arte médico para el alma» y que esta, era la filosofía. ¿Qué le gustaría que quedara en cada uno de los lectores de esta obra?

Me encanta esta cita del filósofo británico Bertrand Russell: «Todo el problema del mundo es que los tontos y los fanáticos están tan seguros de sí mismos, y los sabios están tan llenos de dudas». Espero que el libro invite a la gente a pensar de una manera nueva sobre sí mismos, sobre los demás y sobre el mundo, y que eso les haga estar menos seguros y más abiertos.

Usted es muy joven con una filosofía muy antigua como guía de vida, ¿consiguió el secreto para desvanecer la importancia del tiempo?

(Se ríe) Una de las afirmaciones de mi libro es que vivimos en una «cultura antiedad». Esto significa que parece que asumimos que ser joven es bueno y ser viejo es malo. Por eso muchos de nosotros luchamos contra nuestro proceso personal de envejecimiento. Sin embargo, todo el mundo perderá esta batalla contra el tiempo. Probablemente sea más útil aceptar el envejecimiento y disfrutar de los frutos de envejecer. Por ejemplo, cuanto más envejecemos, menos nos importa lo que los demás piensen de nosotros.

¿Conoce España?

Sí, he estado en muchos lugares de España y tengo muy buenos recuerdos de todos esos viajes. Eso hace que sea muy especial que mi libro se publique ahora en este hermoso país.