Viene Michel Camilo. Ese fue el único nombre con el que envié un mensaje, de entre todos los músicos estupendos que nos ha traído esta primera temporada de la Orquesta de Extremadura con Andrés Salado como director. Luego ya sí, luego ya comencé a teclear, a la misma persona (mi hermano mayor) «y María Dueñas, Asier Polo y Joana Carneiro y no te pierdas a...». Pero el primero fue Michel Camilo. Porque llevamos escuchando a Camilo desde chinorris. Desde aquel ‘Why not’, desde ‘Caribe’, los 20 años (casi 25) que lleva colaborando con Tomatito. Los dos únicos conciertos que ofrece en España son aquí, en nuestra región, con la Orquesta de Extremadura, dirigidos por Andrés Salado. No es la primera vez que tocan juntos. Se aprende música ensayando y también charlando durante una comida.

En el programa, su ‘Concierto para piano número 1’. Le contaba a la Orquesta que es una especie de autobiografía. Primero, los ritmos caribeños; la casa familiar con todo el mundo tocando: el piano, el acordeón, las marimbas... con Juan Morel Campos, pionero de la danza puertorriqueña y uno de los pilares de esta música que surgió de nuestras contradanzas y nuestra herencia. Allí tocaba todo el mundo y cantaba y componían merengues y boleros y él, a los cinco años, compuso una melodía que aún conserva «porque mi madre lo guardaba todo».

Son tres movimientos: «El primero comienza en el Caribe. El segundo está lleno de anhelos, de deseos y de sueños y lo que significó para nosotros emigrar de Santo Domingo a Nueva York persiguiendo el sueño de la música. El tercer movimiento es el encuentro con la gran urbe, la Gran Manzana, y la intensidad inmensa de Nueva York: todo el mundo siempre anda deprisa».

Camilo debutó en el Carnegie Hall en 1985 con su trío y en 1986 en festivales europeos, ya como líder de su formación. Dos años más tarde, dirigía a la National Symphony Orchestra de la República Dominicana. Dizzy Gillespie grabaría uno de sus temas más icónicos, ‘Caribe’. También ha compuesto para películas, como ‘Amo tu cama rica’ y ‘Los peores años de nuestra vida’, las dos de Emilio Martínez-Lázaro.

Va a tocar también, además de ese ‘Concierto para piano número 1, Rhapsody in Blue’, de George Gershwin (que tocó Leonard Bernstein con la New York Philarmonic Orchestra y que ha tocado el propio Camilo muchas veces: en el Carnegie Hall, con la Copenhagen Philharmonic y la Queens Symphony Orchestra...) y las danzas que aparecen en la película ‘West Side Story’, compuestas por el propio Bernstein: «Es un tipo de sonido al que la Oex no está acostumbrada, porque tiene que sonar como una ‘big band’ de jazz», contaba Salado. Y también: «No imaginas la cantidad de sonidos que puede sacar de un piano» (que sí, sí lo imagino: llevo escuchando a este señor toda la vida, desde aquel ‘Why not’). Esa capacidad será la que le lleve, en noviembre, a estrenar una versión, solo para guitarra y piano, del ‘Concierto de Aranjuez’ del maestro Joaquín Rodrigo, junto a Tomatito, con el que lleva actuando ya un cuarto de siglo.

Le ha puesto música a Lorca en ‘Mañana’, ha creado ‘Tango for ten’, para diez pianos; y, cómo no, sale en ‘Calle 54’, de Fernando Trueba.

Es un enorme privilegio tenerle en nuestra tierra.

También lo es que la gente estrene obras de teatro. La de Laura Heristone surgió de una historia personal. Ella sufrió ciberacoso en su instituto: «Fue de forma terapéutica, porque me sentía cohibida y había sufrido mucho». Se sentía muy sola y no sabía quién podía ayudarla: «Era algo personal, pero hubo gente que, al leerlo, me decía que podía ayudar a otros». Cuenta que hay muchos referentes ‘influencers’, no todos positivos: «La LGTIBfobia se ha recrudecido», afirma. «Hay discursos políticos, se habla de derogar algunas leyes y eso los adolescentes lo interiorizan»: «Si se debate es porque a lo mejor ser LGBT no está tan bien». El anonimato de las redes tampoco ayuda, pero en la obra le han dado la vuelta y «la anónima es una chica que quiere ayudar».

Porque se habla de cuidar a los demás también en esta obra. Y de cómo abordar la salida del armario con la familia: «La madre es todo un cliché: le dice que se pinte, que se arregle más, que se ponga ropa mona... No es tonta y sabe lo que hay, pero todavía no es consciente del daño que puede hacer con esos comentarios. Los amigos también lo saben, pero no saben cómo acercarse».

El teatro es un refugio siempre. Aunque a veces nos revuelva, nos confronte y nos muestre el monstruo que somos. Les pasa lo mismo a muchas librerías: no son solo librerías: son lugares donde sentirse a salvo, más a salvo que en las calles, más que en el instituto, más que en la propia casa, muchas veces.

En ocasiones, por desgracia, es un refugio real contra las bombas. Como el de Mariupol, en Ucrania, masacrado esta semana, en el que habían escrito la palabra “niños”, como si los niños importaran cuando uno está en un avión cumpliendo órdenes por la patria y las banderas. Se escondían allí entre mil y mil doscientas personas. No se sabe si hay supervivientes.