Ha salido el disco de Rosalía

Esa es la noticia cultural de la semana, en Extremadura o en cualquier parte del mundo occidental. Y no sé si del oriental también, porque en Super Tokio Radio la llaman «la princesa flamenca».

Todo el mundo escribe sobre Rosalía. Han hecho tesis doctorales en Twitter sobre el disco porque ya no vale decir «qué discazo»: ahora hay que demostrar lo que uno sabe a todas horas y, cuando tú estás hablando (sí, también hablamos por Twitter: notodoeswhatsapp) con un amigo de Granada sobre que viste un concierto de Sonny Rollins hace una década, aparece un pavo al que no conoces de nada a hablarte de la música de Rollins y del jazz porque eres una tía y hay que explicarte cosas. Así que la gente ha escrito tratados dignos de Giordano Bruno y los demás hemos comido palomitas.

Yo, con referencias culturales lejanísimas de la Rosalía y sin enterarme de la mitad de las letras (ojalá fuera la mitad), salvo cuando nombra la Niña de Fuego de Caracol y acaba cantando siete por medio, lo tengo puesto en bucle y ahora mismo estoy moviendo el culo en la silla diciendo: «Desde el día en que nací, desde el día en que nací». Y hasta ahí mi reflexión sesuda sobre el disco de Rosalía.

Además de darle a la Rosalía, también he escuchado (gracias, YouTube) a María Dueñas tocar. En conciertos y en la final del premio Yehudi Menuhin. Sus entradas han sido las que más y más rápido se han vendido en Mérida: el miércoles fui a comprar una para un amigo rezagado y ya quedaban pocas. Acaba de cumplir 19 años, de tocar con Gustavo Dudamel (la están llamando de todas partes) y debutaba ayer con la Orquesta de Extremadura en Badajoz y, creo, con todo el palacio de congresos ocupado, como estuvo la semana pasada con Michel Camilo, que ha sido lo mejor que voy a ver este año: sí, sé que estamos a marzo, pero no todos los días una tiene la oportunidad de gritar «Mambo» con las manos en alto mientras la dirige Andrés Salado. He escuchado su grabación de Michel Camilo de ‘Rhapsody in blue’ innumerables veces en mi vida y no tuvo nada que ver con lo que hizo en Badajoz.

Una motomami recuerda conciertos así toda la vida.

Y comenta con sus amigos la programación del Festival de Mérida de este año, porque podemos escuchar con fruición el disco de Rosalía, pero también a Bruch y a Peterson o Parker o Elvis o Damien Rice a la que solo hay una palabra que defina: «Rara». Ser raro no es ser malo, no nos confundamos, que de cerca nadie es normal. La rueda de prensa fue el martes y aún andamos estupefactos. Vamos sobre seguro con algunas de las obras del María Luisa (O Chapitô es una apuesta segura) y tenemos muchas ganas de verlo funcionando: que se abra una nueva sala siempre es una buena noticia y sabe Dios que estamos faltos de ellas últimamente y desde hace demasiado tiempo.

El domingo se celebra el día mundial del teatro. El autor del mensaje de este año es Peter Sellars. Se leerá el sábado, a las ocho y media, en La Nave del Duende (por cierto, qué gran noticia que regrese Karlik al Festival de Mérida y que lo haga con ‘La tumbra de Antígona’, de María Zambrano). Luego, Esteban García Ballesteros leerá el cuento ‘Filos la tejedora’, que forma parte de la primera trilogía de ‘Héroes y Heroínas’ (se representó hace dos años dentro de la programación infantil del Festival de Mérida también) y cuyo autor es Paco Barjola. Laura Moreira interpretará ‘Ophelia: vino y justicia’ y Juan Vázquez interpretará ‘Niños de madera’, escrito por Rui Díaz Correia, que es algo así como una especie de hombre del Renacimiento que escribe teatro y novelas, canta, compone, toca el piano y la guitarra y graba discos.

La perla Un grupo de treintañeros se plantea sabotear una obra de Jeff Koons en un museo. Quizá porque están hartos de un arte que no es más que una prolongación de una sociedad dormida. Sus vidas se cruzarán con la de una galerista de arte cuyo horror vacui no se encuentra en las fiestas a las que acude ni en el poder que detenta sino en la terrible soledad que siente cuando está sola en casa. En medio de ambas historias hay otra cuyo nexo parece difícil de encajar, pero que tiene un sentido pleno en la pieza: un jardinero que se afana hasta la extenuación por hacer que un gingko biloba medre sobre el permafrost, en una mansión en la estepa siberiana. Es la sinopsis de ‘Arde ya la yedra’, que van a poder ver esta tarde en la Sala Trajano de Mérida a las 20.30 horas.

Peter Sellars escribe y cito algunos párrafos, no correlativos: «Cuando el mundo cuelga de un hilo, en cada momento del goteo de noticias, permítanme que les invite, que nos propongamos entrar, como creadores, en nuestro propio ámbito, en nuestro círculo, con nuestra perspectiva del tiempo épico, de un cambio épico, de una conciencia épica, de una reflexión épica y, de una visión épica. Vivimos un período épico de la historia de la humanidad y los cambios profundos y trascendentales que estamos experimentando en las relaciones entre nosotros y con los mundos no humanos, van casi más allá de nuestras capacidades para comprender, articular, hablar y expresar.

El teatro es el arte de la experiencia.

¿Qué semillas se deben plantar y replantar en estos años, y cuáles son las malas hierbas y especias invasivas que deben eliminarse por completo para siempre? Mucha gente está en el límite. ¡Hay tanta violencia estallando irracional o inesperadamente! ¡Tantos sistemas establecidos se han revelado como estructuras de crueldad continua!

¿Dónde están nuestras ceremonias de conmemoración? ¿Qué hace falta que recordemos? ¿Cuáles son los rituales que nos permiten, por fin, reimaginar y empezar a ensayar los pasos que nunca hemos dado antes?»

El teatro es el arte de la experiencia, dice. Y yo añado: y el rito que es capaz de reflejar lo que somos, las contradicciones, nuestra vida.