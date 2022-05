"La música tiene muchos caminos y me gustan todos"

Hasta el 29 de mayo (arrancó el pasado día 20), la siempre flamenca Cataluña acogerá en Barcelona una nueva edición del Festival CiutatFlamenco. Una cita en la que no faltará una nueva edición del Congreso Internacional de Flamencología y Pedagogía Flamenca que este año cuenta con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). Cuatro mesas redondas que tratarán temas relacionados con la investigación flamenca o la pedagogía y la transcripción musical del flamenco; también este año contará con novedades como el I Concurso de Cante Ciutat Flamenco con motivo de la celebración del I Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada en 1922; o las master classes de la mano de Rafael de Utrera, Pedro El Granaíno o Fuensanta La Moneta.

De todo esto y de actuaciones como las de Naike Ponce, Chicuelo y nuevas formas de expresar el flamenco como la Suite de la Isla (un concierto homenaje al genial cantaor José Monje Cruz ‘Camarón’ que conmemora el 30 aniversario de su muerte) o Flamenkbeat (espectáculo protagonizado por la cantante Alba Morena, que presenta un repertorio a medio camino entre el flamenco, la música urbana y la electrónica) enmarcan un encuentro bajo el sello de la dirección artística de David Leiva (Almería, 1977). Leiva, que a este paso se va a convertir en la salvaguarda del flamenco en Cataluña es además guitarrista, compositor, autor, transcriptor y pedagogo. No se quejen ustedes delante de él de falta de tiempo para cumplir sueños, porque este almeriense es capaz de encontrarlo en un reloj vital, que la que les escribe, está deseando encontrar. ¿No han soñado nunca con algo así? Pasen y lean.

«Que un almeriense haga metodologías de cante desde Barcelona, creo que es un ejemplo de que el flamenco se puede hacer desde cualquier sitio»

¿Qué es lo más complicado en la dirección artística de un festival de esta envergadura?

Lo más difícil es que todo esté sincronizado. Que todas las especialidades estén presentes en el festival. Que haya cante, de lo más tradicional a lo más vanguardista; que se apueste, ya en esta cuarta edición, por un congreso de flamencología con el que queremos apostar y reivindicar que el flamenco no solo se toca, canta y baila, sino que también se investiga, se estudia y se enseña. Este año con motivo del centenario tendremos la primera edición del Concurso de Cante,master classes…, la verdad es que estamos muy orgullosos.

Director del área de flamenco del Taller de Músics, así como del Instituto Flamenco de Barcelona y director artístico del festival Ciutat Flamenco, ¿es la salvaguarda del flamenco en Cataluña?

(Se ríe) a ver, sí que es verdad que desde Barcelona y tras habernos unido Luis Cabrera (Arbuniel, Jaén, 1954) y yo se ha beneficiado el flamenco en general y sobre todo al de Cataluña. Cabrera es un gran impulsor del flamenco tanto en espectáculos como en docencia. Es el fundador y presidente del Taller de Músics que al final es una escuela de referencia. Que un almeriense haga metodologías de cante desde Barcelona, creo que es un ejemplo de que el flamenco se puede hacer desde cualquier sitio. La verdad es que es que estoy muy feliz de todo el trabajo que he ido haciendo.

En 2013 comienza a realizar la transcripción oficial de la obra musical del genial maestro Paco de Lucía…, ¿qué ha descubierto del maestro que no sabía?

Un montón de cosas. Nosotros escuchamos su música, lo que nos transmite, que limpieza, que técnica, pero al analizarlo nota a nota descubres la gran personalidad musical que tenía, que estaba todo muy bien pensado y muy estructurado; y luego la transmisión que tenía. Paco de Lucía jugaba mucho con la interpretación de la guitarra clásica y eso me ha enriquecido mucho como músico. Esas armonías que no son triadas justas sino cuatriadas (acorde formado por cuatro notas distintas); se sale de todo eso y buscaba modulaciones que van de un sitio a otro que parece que no pasa nada, pero ¡está haciendo tres cambios a la vez en un pasaje a la vez! Y todo eso verlo en papel ayuda mucho a la hora de analizar la música de Paco de Lucía y para mi ha sido un aprendizaje enorme.

Ese enriquecimiento de lo clásico en lo flamenco también le identifica a usted.

Paco de Lucía ha sido el ejemplo de todos los guitarristas no solo de clásico y flamenco sino de incluso la eléctrica, pero yo siempre he buscado en la clásica la manera de transmitir, como la guitarra flamenca: como esa nota tiene que ser limpia, como en ese pasaje tiene que tener un crecendo, un diminuendo…, eso lo aprendes con el mundo clásico; en la guitarra flamenca cuesta más trabajarlo por eso hago esa combinación de clásico y flamenco, incluso ahora también con el jazz, ahora que estoy en el Taller de Músics, pues ahora improviso también dentro de este campo; al final un guitarrista tiene que beber de muchas fuentes para convertirte en algo diferente.

Guitarrista, compositor, autor, transcriptor y pedagogo. ¿Con cuál de sus facetas laborales se identifica más?

La verdad es que con todas porque estoy en cómodo en todas esas facetas. La de guitarrista quizás porque es lo que uno estudia…, pero también estoy cómodo en todos esos sectores, también ahora especialmente como compositor ya que estoy con mi segundo disco…, la música tiene muchos caminos y me gustan todos.

«Un guitarrista tiene que beber de muchas fuentes para convertirte en algo diferente»

Para terminar, ¿algún adelanto de ese segundo disco?

Está dedicado a mi hija y a mis padres y la verdad es que estoy muy contento. Son temas que son bastantes originales y que van mezclados con jazz, electrónica… bueno, todo eso en lo que voy investigando.