Si yo pudiera morder la tierra toda

Rebeca Santiago es guitarrista, compositora, madre de tres niños, profesora en el conservatorio y qué he hecho con mi vida y por qué a ella le da tiempo a todo, me pregunto. Que no, que no nos da, pero el tiempo lo organizamos, lo ponemos y lo quitamos de donde podemos. Un amigo tiene una cita como tweet fijado: «Recuerda, cada vez que le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Sí significa trabajar, significa sacrificio, significa invertir un tiempo en una cosa que ya no podrás invertir en otra». La firma un tal o una tal R. Carroll a quien no he podido descubrir. Si hago deporte, son dos horas que no veo una serie o una película porque elijo hacer deporte y luego leer y, si elijo leer, tampoco veo series, lo mismo que cuando elijo ir a la Feria del Libro de Badajoz a escuchar a ciertos escritores. O el domingo, ir a ver el concierto que dirige Rebeca Santiago en el palacio de congresos de Badajoz, a las siete de la tarde, a beneficio de Cruz Roja. Es con entrada libre y, una vez allí, se puede hacer un donativo. Y además, nos cuenta, «el instituto Reino Aftasí de Badajoz va a colaborar con nosotros montando una exposición en el hall del palacio de congresos basada en la figura de la artista ucraniana María Primachenko».

No es un concierto al uso, es teatro sonoro, dirigido por Esteban García Ballesteros, que se aventura a ponerse detrás de un espectáculo de música contemporánea. El grupo se llama Ensemble Teatro del arte sonoro y «es un laboratorio de creación e investigación música-escena que invita a la reflexión sobre los estereotipos artísticos, creando interrogantes en el proceso de comunicación. Para explorar esta relación entre elementos escénicos y musicales, el Laboratorio involucra los diferentes actores del proceso creativo para generar nuevas propuestas artísticas. En este espacio de creación y experimentación colocamos tanto a compositores como a intérpretes instrumentales y directores de la puesta en escena, en una búsqueda de hilos de comunicación entre el esencialismo escénico para comunicar significados y la toma de conciencia en los intérpretes musicales de los elementos dramáticos». Dónde acaba el teatro y comienza la música y viceversa. O dónde empieza la poesía y acaba la música o al revés. En el Ensemble están Rebeca Santiago (directora artística y guitarra), Vicente Contador (saxofón), Eduardo Moreno (piano), Santiago Marín (flauta), Iván Gómez (clarinete), Jesús Valero (percusión), Inma Soriano (violoncello) y Víctor Flores (violín). La actriz que participará es Marifê Suárez Fernández. Se usan textos variados en las composiciones, desde el «¿qué es esa gota en el viento que grita al mar: yo soy el mar?» que aparecerá en el tema ‘El peine del viento’ hasta ‘La construcción de un sueño’, en el que Santiago ha utilizado palabras de Dulce Chacón: «Siempre hay tiempo para un sueño. / Siempre es tiempo de dejarse llevar / por una pasión que nos arrastre hacia el deseo. / Siempre es posible encontrar la fuerza / necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia / lo alto. / Y es allí, y solo allí, en la altura, donde / podemos desplegar nuestras alas en toda su extensión. / Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos, / en lo más profundo de nuestras inquietudes, / podremos separar los brazos, y volar». O el «si yo pudiera morder la tierra toda» de Pessoa. LA PERLA ‘Esperando la carroza’ es una comedia de Jacobo Lansgner de la que no sabemos nada por ahora porque hablamos de un estreno nacional. Será el 1 de junio a las nueve de la noche en el teatro López de Ayala de Badajoz cuando podamos ver la última obra de Suripanta, con un reparto de lujo: Ana García, Ana Trinidad, Paca Velardíez, Simón Ferrero, Pedro Rodríguez, Pedro Montero, Eulalia Donoso, Marina Morales y Jesús Martín, todos ellos dirigidos por Esteve Ferrer. «es de el humor más negro y e hilarante, propone una ácida crítica sobre la familia y los falsos vínculos fraternales, ofreciendo una radiografía de una sociedad dominada por la hipocresía en las relaciones, en la que los mayores son considerados una carga para los hijos, y el sistema». Eso nos cuentan y no nos la queremos perder. Y Pilar Martín Gila, siempre presente en las composiciones de Sergio Blardony (el generosísimo con su tiempo y sus conocimientos Sergio Blardony): Por vacía que parezca una botella, aún puedes beber trece gotas más. Eso me decía Logan. Y tal vez quería decir que nunca se llega al verdadero fondo de las cosas, nunca se agota la superficie». Han reflexionado, los dos, sobre la guerra y el conflicto de los Balcanes y el sitio de Sarajevo como ejemplos. No es la única cita musical que tendremos estos días. La formación Saher, integrada por músicos de Irán, Cuba y España, inaugura la 39 edición del Festival Ibérico de Música esta misma noche, en el patio de la Biblioteca de Extremadura a las 21.00 horas. El trío, formado por el extremeño Pablo Hernández Ramos, el cubano Yarel Hernández y el iraní Kaveh Sarvarian, interpretará música persa, afrocubana, árabe, jazz, flamenco, charradas y música del oeste de África. En este diálogo musical participarán junto a Saher otros tres músicos excepcionales: el guitarrista flamenco Jerónimo Maya, la popular cantaora pacense La Kaita y el percusionista nigeriano Akin Onasanya. Van a improvisar todos juntos. Y además Pablo nos cuenta que la música iraní y el flamenco no están tan alejados como nos pudiera parecer. Al fin y al cabo, hubo ocho siglos de cultura musulmana en nuestra Península, aunque la hayamos desterrado casi por completo. Y en medio de todo esto, la Feria del Libro de Badajoz, con Olaf Ladousse, Luis Manuel Ruiz y Borja González, José Antonio Llera, Azahara Palomeque presentando un poemario sobre la meritocracia, Inés Martín Rodrigo, Eloy Moreno y Subze. Aprovechen este fin de semana, que es el último hasta el año que viene.