Un trocito de Extremadura en 15 canciones

Vive en Madrid pero se le puede considerar un hombre de pueblo. Concretamente de Torrejón el Rubio, donde nació en 1974 y de donde se marchó con sus padres con un año, y desde entonces, «de toda la vida, los veranos, Semana Santa, y Navidad los paso en mi pueblo. De hecho, voy todos los meses al menos un fin de semana». Y ese sentimiento por el origen lo expresa como mejor sabe: cantando a la tierra. Así es José Cobos quien hace unos meses publicó ‘Yo nací en Extremadura’, 15 canciones en las que rezuman el amor por su tierra, sus costumbres, su Virgen, su idiosincrasia, sus monumentos y sus ciudades, pero también hay un hueco para el amor. La vida, en definitiva.

Se gana la vida como administrativo, pero reconoce que le gustaría hacerlo de la música, aunque también admite que «es muy complicado», para añadir: «La verdad es que, como siempre digo, con cantar en Extremadura me siento feliz, pues siempre llevo mi tierra por bandera y en especial a mi pueblo y nuestras costumbres». Prueba de ello es que el primer tema de este disco, ‘Yo nací en Extremadura’, es una declaración de intenciones y de amor patrio en el que comienza cantando: «He tenido la fortuna de nacer en Extremadura», habla del privilegio que supone haberlo hecho en la región y de que desea «morir rodeado de su gente y con mi bandera en el pecho, para siempre orgullo y sentimiento». La letra es suya, al igual que la de otros 10 temas de los que 15 que incluye en este trabajo discográfico, el cuarto de su carrera. A este, no obstante, «es el que más cariño le tengo porque está hecho desde la madurez y muy enfocado a mis raíces, a nuestra tierra y a los emigrantes que, al igual que yo, tuvimos que marcharnos con nuestros padres», destaca José Cobos.

Este disco es para José Cobos «un trocito de Extremadura», con seis temas que hablan de la región, como las sevillanas ‘Yo nací en Extremadura’ y ‘Qué bonita está la Virgen’, con cuyos compases narra cómo es la romería hasta la ermita, pero además hay pasodobles como el dedicado a su padre (’Padre y amigo’), a los emigrantes (’Vengo’) y a Asturias, a donde le gusta ir de vacaciones. Las rumbas también tienen su hueco en ‘Trata de ser feliz’, que «es un poco de lo que va la vida, de intentar ser felices y más con los tiempos que corren», explica este cantante y compositor, para quien «escribir las canciones es una manera de contar sentimientos y anécdotas que te deja la vida día a día».

De los 15 temas, cuatro son versiones de artistas que le gustan y a los que ha querido rendirles un homenaje y ha preparado para la gira de presentación su propia versión, con su estilo, de ‘Ágárrate a mí María’, de Los Secretos, y tiene en horno una canción de amor y otra dedicada a Extremadura. Registradas en la Sociedad General de Autores tiene 60.

Próximos conciertos

«La música para mí es todo, es con lo que me desahogo y me siento libre, es el lugar donde me siento yo mismo expresando mis sentimientos e intento llegar al corazón de la gente con mi música». De momento lo va intentar el 4 de junio en el Viso de San Juan (Toledo), el 7 de agosto en Cachorrilla, y el 12 de agosto en su pueblo, donde presentará este disco, en cuya contraportada hace un homenaje a un sobrino y todos los niños que padecen el síndrome de wolf-hirschhorn a través de la asociación que lleva el nombre de esta enfermedad. También estará el 18 de septiembre en Carcaboso.

Cuando se escucha este disco, cuyo primer tema fue escrito en el confinamiento, durante el cual tanto añoró a la familia, a los amigos, y a Torrejón el Rubio, uno se traslada irremediablemente a una verbena, una verbena de las de pueblo, en las que se baila ‘agarraó’ no importa si es con un hombre o mujer y si es un tema lenta o movido, una verbena en la que se disfruta de lo auténtico, del calor de la gente, porque su música está pensada con la «intención de que bailen y canten al ritmo de mis canciones en un teatro, en una sala de fiestas y, cómo no, en una plaza de pueblo». Ya saben, a bailar y a cantar con José Cobos.