Robe y su banda se han convertido en 'Los Robe'. Así se refieren a ellos sus fans desde hace meses y así se autodenominan los propios músicos en los créditos del videoclip de su último single, 'Ininteligible'.

En casi ocho minutos que terminan sabiendo a poco, la grabación comienza con los siete en el interior de una biblioteca donde pueden verse en un segundo plano, entre los libros, carteles de grupos como Los niños de los ojos rojos, Sínkope y O'Funk'Illo.

Yo ya he visto a la luz y le rezo a la luna / por si me ayuda. Y le rezo al amor, por si me da valor / por si me ayuda. Después de esta primera estrofa, Robe, junto al violín de Carlitos Pérez, el piano de Álvaro Rodríguez, la guitarra de Woody Amores, el bajo de David Lerman y acompañado de Lorenzo González, que más tarde pondrá su voz, da una patada al micro al ritmo de la batería de Alber Fuentes y el decorado de libros desaparece.

Después, y sin hacer más spoilers del resto del vídeo, arden literalmente en su palacio, el Palacio de Congresos de Plasencia, imagen que también fue portada de la canción cuando se publicó el 26 de mayo.

Pese a que se publicó hace doce horas, ha sido este jueves, 30 de junio, cuando desde su perfil oficial de Twitter la banda ha comunicado el lanzamiento del videoclip, dirigido por Diego Latorre. "Grabado con nuestras mejores intenciones y nuestros mejores caretos", aseguran. Ya suma más de 15.000 visualizaciones en YouTube y en Twitter roza los 700 me gusta.

El primer escenario en donde tocaron este último lanzamiento fue en la apertura de la gira, en el Recinto Hípico de Cáceres. 'Ahora es cuando' ya ha recorrido seis ciudades y su próximo concierto es este viernes en Úbeda (Jaén). A su tierra volverán el 22 de julio, en una cita en la alcazaba de Badajoz.

Con 32 destinos por delante hasta noviembre, los músicos extremeños arderán también con su público. Ni tu, ni yo / El mundo no nos interesa nada, nada.