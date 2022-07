"Sí que tengo miedo, solo que me gusta hacerle frente"

Mientras llamo a la protagonista de esta entrevista miles de banderas ondean en el Día del Orgullo LGTBI por la libertad y la diversidad. La misma bandera que lleva Rosario Guerrero (Rosario ‘La Tremendita’, Sevilla, 1984) enarbolando, como asegura, «desde el corazón. Soy una persona respetuosa y estaré con los míos celebrando, arriba, abajo del escenario, y donde haga falta». Habla del escenario que compartió con Wilco en ‘Las noches del botánico’, en Madrid pero que hoy, siguiendo su frenética agenda, la lleva hasta el 55º Festival Flamenco Gazpacho Andaluz de Morón de la Frontera, en el que comparte cartel con Manuela Carrasco, Israel Fernández, La Macanita y Moi de Morón. Ella, tan electrónica, vanguardista, ecléctica…, compartiendo cartel con flamencos de hondura, ¿les llama la atención? No debería. Son como ella. Hija del cantaor José Tremendo, Rosario se crió en ese otro tablao que es Triana escuchando el flamenco vivido en casa desde el eco de su bisabuela Enriqueta. «Una guitarra, unos nudillos, una voz sola para nosotros es como tierra», apostilla. Rosario ‘La Tremendita’ son las dos: la experimental y la honda, y la dos conviven y se retroalimentan, y las dos contestan al unísono en esta entrevista que los estudiantes de la segunda edición del curso de la UNED ‘Al compás de la historia’ podrán continuar y disfrutar porque ellos mismos, tanto los alumnos ‘on line’ como los presenciales, podrán el 16 de julio, compartir con ella una jornada de vivencias, flamenco y vida. Aún pueden inscribirse, pero si necesitan un poco de aliento y motivos para hacerlo, comiencen con esta entrevista. Pasen y lean.

La ponencia: ‘La mujer, el flamenco y la evolución con perspectiva de género’ y ‘Conversaciones entre flamencas más allá del flamenco’ entre usted y la que le escribe, desde Mérida y en ‘streaming’ para el mundo ¿Cómo se plantea esa jornada?

Pues hablaré de la mujer, de la trayectoria en el flamenco en todas sus etapas, en cómo hemos ido evolucionando, creciendo y también en cómo hemos ido atrás en vez de adelante, porque durante mi crianza yo escuchaba que las mujeres no tocaban la guitarra y luego al crecer me di cuenta de que hacía muchos años que las mujeres tocaban la guitarra, hasta que un día, de golpe, dejaron de hacerlo. Fuimos para atrás. También veremos el proceso de creación y de la importancia y el papel que jugamos en todo esto como la propia sociedad, es un reflejo de la sociedad en general.

Aseguró en una entrevista que ya no tenía «miedo ninguno», ¿cómo se ha sacudido los miedos?

Sí que tengo miedo, solo que me gusta hacerle frente. Al final el miedo es bueno, te ayuda a crecer y a evolucionar. No se trata de no tener miedo sino de hacerles frente. Los miedos desaparecen cuando los superas. Y eso trato cada día, de hacerles frente a los miedos y seguir andando y seguir creciendo.

No hay un titular donde no reivindique que es lesbiana, paya, experimental…, ¿una forma de gritarle al mundo o de autoafirmarse?

No trato de hacer ningún titular, sino que me preguntan lo que soy y como soy, y realmente tengo la libertad de poder sentir y expresarme como soy en todos los sitios y en todos los ámbitos. Lo suyo es que no tuviera que ser un titular, que ser lesbiana no generara tanto interés porque yo creo que es una opción más y se trata simplemente de respeto. No leemos ‘soy hetero’ en un titular… pero si de alguna manera necesitamos reivindicar respeto y libertad hago todos los titulares que haga falta.

Siempre ha llevado a gala haber vivido en un matriarcado, quizás se vea reflejada en la rumba de su último disco ‘Dime’ de Lola Flores

Es una de las cosas de las que me siento muy orgullosa, el haber vivido en una familia en la que las mujeres son muy poderosas, en la que desde mi tatarabuela, bisabuela, abuela, mi madre tienen una fuerza, un poderío y un carácter que me han hecho ser la mujer que soy hoy y me han hecho entender que la vida es avance a base de luchar, reivindicarse y de no quedarse callada.

«Lo suyo es que decir que soy lesbiana no tuviera que ser un titular, que no generara tanto interés

¿Le ha comentado Rosario o Lolita Flores algo sobre la versión de la rumba ‘Dime’ de Lola Flores -y su inseparable Antonio González El Pescailla?

No he tenido ese regalazo porque no sé si lo han escuchado, pero lo he hecho con todo el cariño, respeto y admiración que le tengo a Lola Flores y a toda su familia.

‘Tremenda’ es un trabajo que se estrenó sobre los escenarios en la Bienal de Flamenco de Sevilla en octubre de 2020. A finales del año pasado vio su salida en disco en el que ha trabajado desde la experimentación como si fuera música de la serie ‘Stranger Things’ ¡con esa comparativa ya ha ganado el flamenco a la mitad de la generación del 2008 …!

(Se ríe) Es un regalazo que se pueda conectar con el flamenco a través de ‘Stranger Things’. Un ejemplo es la petenera de La Niña de los Peines que tenemos grabada donde toda la melodía del principio parece que estamos en esa serie inspirada en los 80. El día que eso surgió estuvimos todo el día celebrándolo porque era conectar con el ahora, con lo que está sucediendo. Conectar con un cante, con una cantaora de tantos años con el presente, es algo para mi tan importante y potente para el flamenco porque no le quita, ¡le suma! Al final, el flamenco no deja de ser un lenguaje que para mí es algo natural, lo tengo desde casa, es mi forma de hablar, pero no dejo de vivir en los tiempos que vivo y no dejo de estar rodeada de musicazos que me llenan de inquietudes, y con los que estoy todo el día investigando.

‘Origen’, el 18 de septiembre en el Teatro La Maestranza en la Bienal, cuénteno

Este año tengo la gran suerte de estar en la bienal presentando lo que va a ser el doble álbum de ‘Tremenda’. Ahora ha salido la primera entrega, que son los temas de los que estamos hablando, pero en septiembre. junto con el estreno en La Maestranza, sale la segunda y ya el doble álbum; y esta segunda entrega va a ser el viaje, pero al revés. Los mismos temas, pero hacia la tradición, los hemos desnudado de electrónica y lo han reinterpretado los mejores guitarristas. Ha sido una experiencia y un viaje muy enriquecedor porque ver de pronto el álbum y la creación vestida de una forma, y ahora de otra, es como darnos cuenta de que tenemos dos discos totalmente diferentes.

Dos discos, pero una sola Rosario tradicional y experimental.

Que conviven perfectamente entre sí, y que una no existe sin la otra. Y esto lo vamos a poner en escena con todos los guitarristas.

"Tengo un flamenco muy tradicional, arraigado y trabajado

¿Y cómo ha surgido esta idea tan bonita y original?

Porque tengo un flamenco muy tradicional, arraigado y trabajando en el estudio con mi productor, y la electrónica siempre se me venía la guitarra a la cabeza (porque yo toco la guitarra) y un día mi productor hablando en broma me dijo: ¿Pero por qué no te haces un disco de guitarra? Y pensamos los dos: ¿Y por qué no volvemos al origen? ¿Por qué no después de terminar este hacemos el viaje al revés? Y lo desnudamos entero y lo han reinterpretado.

No sé si es cierta esta anécdota o no, pero se dice que Camarón tras grabar ‘La Leyenda del tiempo’ le dijo a Ricardo Pachón: «vale, pero el próximo disco solo con la guitarra» ¿le ha pasado eso?

(Se ríe) ¡lo puedo entender! Lo puedo entender porque si, hay una sensación de que al final venimos de una raíz que tiene unos elementos que nos enriquecen y que son muy básicos peo es verdad que una guitarra, unos nudillos, una voz sola para nosotros es como tierra. Y es verdad, al final a todos nos pasa; cuando uno viaja le parece todo maravilloso, pero llega un momento en el que necesita volver a casa, y este es un ejemplo de volver a casa y entender que todos mis mundos son muy importantes para mi evolución: mi cante, mis instrumentos, mi raíz, mi tradición.

Y después, ¿Qué saldrá de esta Rosario? ¡estamos expectantes!

(Se vuelve a reír) Sí, sí, ¡yo también lo estoy! Porque tras este viaje tan potente una se queda, ¿y ahora qué pasa? Pero se que van a pasar muchas cosas y lo primero poner el disco en La Maestranza.