El cantante Shawn Mendes, se ha visto obligado a posponer tres semanas su gira mundial 'Wonder, The World Tour' por cuidar su salud mental tras la difícil compaginación entre su vida profesional y personal.

El artista ha afirmado en un comunicado oficial desde sus redes sociales que lleva desde los 15 años haciendo 'tours' y "para ser honestos, siempre ha sido difícil para mi estar de gira y lejos de mi familia y amigos", ha asegurado.

El cantante de 'Señorita' o 'Treat you better' tenía que actuar este sábado en Sant Paul (Minesota, EEUU) y con este anuncio ha pospuesto hasta 13 conciertos en diferentes lugares de Estados Unidos, entre ellos Chicago (Illinois), Omaha (Nebraska), Charlotte (Carolina del Norte) o Washington D.C. (Columbia).

Vuelta a la vida profesional

Mendes aprovechó el confinamiento para hacer un 'break' de su vida musical y desconectar del mundo de las giras. "Después de unos años fuera del mundillo, pensaba que estaba bien para volver a adentrarme, pero la decisión fue prematura y desafortunadamente la presión de la gira me ha atrapado y he alcanzado mi límite", ha explicado en su comunicado.

Así pues, después de hablar con su equipo y ser asesorado por médicos expertos, ha tomado la decisión de posponer temporalmente su gira: "Tengo que mirar primero por mi mismo y por mi salud mental, primero lo importante".

Esto ya le habría pasado alguna vez, ya que el cantante explicó al medio 'The Guardian' que estuvo a punto de abandonar su vida musical por el sacrificio e implicación que tenía que dedicar. Así pues, expresó: "Sí, estuve muy cerca, extremadamente cerca de dejarlo todo. Pero luego me di cuenta de que el problema no estaba en la industria, sino la forma en que yo me movía en ella. Permití que la industria controlara lo que hacía, en lugar de ser yo quien estuviera al mando de mi vida".

Si todo va bien y el artista se recupera, tiene previsto actuar en Madrid, Barcelona y Bilbao el 5, 9 y 11 de junio de 2023, respectivamente.